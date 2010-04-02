TW Trend Hunter MT4 – El EA de Ultra Scalping para Oro y Trading Basado en Tendencias





TW Trend Hunter MT4 no es solo otro robot de trading — es un sistema inteligente y probado en batalla, diseñado para sobresalir en mercados de rápido movimiento aprovechando señales de tendencia claras y una gestión de capital disciplinada.





Características clave:

Solo una posición activa a la vez Detección inteligente de tendencias a corto y largo plazo Horario personalizable según tus sesiones de trading preferidas Estrategia de trading basada en tendencias Gestión completa del capital con SL y TP Stop loss oculto y controlado Rendimiento comprobado: tasa de aciertos del ~85%, crecimiento del capital del 20% Control preciso del drawdown Instalación sencilla con actualizaciones gratuitas y soporte completo



Ya seas principiante o profesional, TW Trend Hunter MT4 te brinda una ventaja confiable en el scalping de oro y el trading basado en tendencias.



Configuración recomendada para un mejor rendimiento:

Bróker: cualquier bróker con spreads bajos

Tipo de cuenta: ECN o ECN_Pro

Saldo mínimo: $2000

Apalancamiento recomendado: al menos 1:500

Preferiblemente con XAUUSD y pares de divisas principales

y pares de divisas principales Se requiere VPS para funcionamiento 24/7



Para instrucciones completas sobre la instalación y operación de este Asesor Experto, consulta nuestro artículo y videos tutoriales.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

