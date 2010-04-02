TW Trend Hunter MT4

TW Trend Hunter MT4 – El EA de Ultra Scalping para Oro y Trading Basado en Tendencias

TW Trend Hunter MT4 no es solo otro robot de trading — es un sistema inteligente y probado en batalla, diseñado para sobresalir en mercados de rápido movimiento aprovechando señales de tendencia claras y una gestión de capital disciplinada.

Características clave:

  1. Solo una posición activa a la vez
  2. Detección inteligente de tendencias a corto y largo plazo
  3. Horario personalizable según tus sesiones de trading preferidas
  4. Estrategia de trading basada en tendencias
  5. Gestión completa del capital con SL y TP
  6. Stop loss oculto y controlado
  7. Rendimiento comprobado: tasa de aciertos del ~85%, crecimiento del capital del 20%
  8. Control preciso del drawdown
  9. Instalación sencilla con actualizaciones gratuitas y soporte completo


    Ya seas principiante o profesional, TW Trend Hunter MT4 te brinda una ventaja confiable en el scalping de oro y el trading basado en tendencias.


    Configuración recomendada para un mejor rendimiento:

    • Bróker: cualquier bróker con spreads bajos
    • Tipo de cuenta: ECN o ECN_Pro
    • Saldo mínimo: $2000
    • Apalancamiento recomendado: al menos 1:500
    • Preferiblemente con XAUUSD y pares de divisas principales
    • Se requiere VPS para funcionamiento 24/7


      Para instrucciones completas sobre la instalación y operación de este Asesor Experto, consulta nuestro artículo y videos tutoriales.

      https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

