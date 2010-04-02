TW Trend Hunter MT4
- Asesores Expertos
- Altan Karakaya
- Versión: 3.2
- Actualizado: 23 septiembre 2025
- Activaciones: 20
TW Trend Hunter MT4 – El EA de Ultra Scalping para Oro y Trading Basado en Tendencias
TW Trend Hunter MT4 no es solo otro robot de trading — es un sistema inteligente y probado en batalla, diseñado para sobresalir en mercados de rápido movimiento aprovechando señales de tendencia claras y una gestión de capital disciplinada.
Características clave:
- Solo una posición activa a la vez
- Detección inteligente de tendencias a corto y largo plazo
- Horario personalizable según tus sesiones de trading preferidas
- Estrategia de trading basada en tendencias
- Gestión completa del capital con SL y TP
- Stop loss oculto y controlado
- Rendimiento comprobado: tasa de aciertos del ~85%, crecimiento del capital del 20%
- Control preciso del drawdown
- Instalación sencilla con actualizaciones gratuitas y soporte completo
Ya seas principiante o profesional, TW Trend Hunter MT4 te brinda una ventaja confiable en el scalping de oro y el trading basado en tendencias.
Configuración recomendada para un mejor rendimiento:
- Bróker: cualquier bróker con spreads bajos
- Tipo de cuenta: ECN o ECN_Pro
- Saldo mínimo: $2000
- Apalancamiento recomendado: al menos 1:500
- Preferiblemente con XAUUSD y pares de divisas principales
- Se requiere VPS para funcionamiento 24/7
