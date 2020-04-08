FraMA Oscillator AM

Técnicamente, el indicador representa la diferencia entre dos medias móviles adaptativas fractales.

La media móvil adaptativa fractal (FraMA) es una media móvil adaptativa inteligente desarrollada por John Ehlers.

FraMA tiene en cuenta los cambios de precios y sigue de cerca el nivel de precios, manteniéndose recta durante las fluctuaciones de precios.

FraMA aprovecha el hecho de que los mercados son fractales y ajusta dinámicamente el periodo de retroceso basándose en esta geometría fractal.

El indicador tiene la capacidad de enviar notificaciones al terminal y al correo electrónico.





Recomendaciones de uso:

1. Una recomendación trivial pero importante es tener en cuenta la tendencia de un periodo de tiempo superior. La tendencia se determina en base a los datos del mismo indicador abierto en un periodo superior del gráfico. Abra operaciones sólo en la dirección de la tendencia. Las señales de contratendencia sólo se pueden utilizar para cerrar una posición o establecer órdenes stop de protección.

2. Se recomienda abrir una posición sólo después de la confirmación de la señal dada por el indicador. La confirmación se produce cuando el precio supera el máximo (para la compra) o el mínimo (para la venta) de la barra en la que se emitió la señal. Así, es racional abrir operaciones estableciendo órdenes pendientes un punto por encima (teniendo en cuenta el spread) o un punto por debajo de la barra en la que se dio la señal.

3. Los puntos de soporte/resistencia pueden utilizarse tanto para fijar órdenes stop de protección como para órdenes contrarias diferidas.

4. El control de una posición abierta puede realizarse en función de los datos del mismo indicador abierto en un periodo inferior del gráfico.

Parámetros personalizables:

Período - período de los datos utilizados para calcular el indicador;

Precio - precio utilizado para calcular el indicador;

Main_multiplier - factor de adaptación para la línea principal del indicador;

Signal_multiplier - factor adaptativo para la línea de señal del indicador.

Atención: Hay que tener en cuenta que cualquier mercado cambia constantemente y no hay garantía de que los métodos que fueron eficaces en el pasado lo sean en el futuro. Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte del beneficio recibido. Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker donde planea operar. Con respeto y mis mejores deseos, Andriy Matviyevs'kyy

P.D. Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa - las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonadas nos permiten mejorar los productos. Le sugiero que visite mipágina donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.








