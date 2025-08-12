INDICADOR: GEN Divergencia cuántica

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN Quantum Divergence es un indicador técnico avanzado diseñado para detectar automáticamente señales de divergencia. A diferencia de los indicadores de divergencia típicos que utilizan osciladores estándar, GEN Quantum Divergence utiliza un cálculo único de RSI de Momentum, lo que lo hace altamente sensible a los cambios próximos en la fuerza de la tendencia.

Este indicador no sólo identifica y muestra formaciones de divergencia bajistas y alcistas en el gráfico, sino que también proporciona un marco de trading completo. Proyecta automáticamente los niveles de Entrada, Stop Loss (SL) y tres niveles de Take Profit (TP), además de visualizar la Zona de Riesgo:Recompensa (R:R) directamente en el gráfico. Esta característica la convierte en una potente herramienta para la planificación, ejecución y gestión del riesgo.

Características principales

Detección automática de divergencias alcistas y bajistas utilizando los puntos de pivote del precio y del oscilador.

utilizando los puntos de pivote del precio y del oscilador. Utiliza un oscilador RSI o Momentum personalizado para una mayor sensibilidad de la señal.

personalizado para una mayor sensibilidad de la señal. Lógica de señal flexible: puede configurarse para operar en Contratendencia (lógica estándar) o en Seguimiento de Tendencia (lógica invertida).

(lógica estándar) o en (lógica invertida). Visualización completa: líneas de tendencia de divergencia, flechas de señal en el gráfico principal, etiquetas en la ventana del indicador y marcadores de punto de pivote.

Cálculo y visualización automáticos de los objetivos de Entrada, SL y tres TP basados en ratios R:R ajustables.

basados en ratios R:R ajustables. Visualización de las Zonas de Riesgo y Recompensa como áreas coloreadas para un rápido análisis R:R.

como áreas coloreadas para un rápido análisis R:R. Completo sistema de notificaciones en tiempo real (alerta emergente, notificación push y correo electrónico ).

). Ajustes visuales muy flexibles para todos los elementos (colores, estilos de línea, opacidad).

Parámetros de entrada

Parámetros principales del indicador

MomPeriod: Periodo para el cálculo del Momentum.

Periodo para el cálculo del Momentum. RSIPeriod: Período para el cálculo del RSI aplicado a los datos del Momentum.

Ajustes de Detección de Divergencia

ActivarDivergencia: Activa/desactiva todas las funciones de detección de divergencias.

Activa/desactiva todas las funciones de detección de divergencias. InvertSignalLogic: Invierte la lógica de la señal. Falso para operaciones de inversión (contra tendencia), verdadero para operaciones de continuación (seguimiento de tendencia).

Invierte la lógica de la señal. Falso para operaciones de inversión (contra tendencia), verdadero para operaciones de continuación (seguimiento de tendencia). PivotLookbackL/R: Número de barras de confirmación a izquierda y derecha para validar un punto pivote.

Número de barras de confirmación a izquierda y derecha para validar un punto pivote. Min/MaxBarsBetweenPivots: Número mínimo y máximo de barras entre dos pivotes para que se considere una señal de divergencia válida.

Ajustes visuales principales

BullishColor/BearishColor: Color para las líneas y señales de divergencia alcista/bajista.

Color para las líneas y señales de divergencia alcista/bajista. DivLineStyle/DivLineWidth : Estilo y ancho de las líneas de tendencia de divergencia.

: Estilo y ancho de las líneas de tendencia de divergencia. EnablePriceArrows: Mostrar flechas de señal en el gráfico principal.

Mostrar flechas de señal en el gráfico principal. EnableIndicatorLabels: Mostrar etiquetas 'Bull'/'Bear' en la ventana del indicador.

Mostrar etiquetas 'Bull'/'Bear' en la ventana del indicador. EnablePivotMarkers: Mostrar marcadores circulares en cada punto de pivote.

Configuración visual de las zonas de riesgo:recompensa

EnableRR_Zones: Mostrar áreas visuales para las zonas de Riesgo y Recompensa.

Mostrar áreas visuales para las zonas de Riesgo y Recompensa. ZoneOpacity: Nivel de opacidad (0-255) para las zonas R:R.

Nivel de opacidad (0-255) para las zonas R:R. RiskZoneColor/RewardZoneColor: Color de fondo para las zonas de Riesgo (Entrada a SL) y Recompensa (Entrada a TP).

Niveles de Señal y Ajustes SL/TP

EnableSignalLines/EnableSLTPLines: Muestra líneas horizontales para los niveles de Entrada, SL y TP.

Muestra líneas horizontales para los niveles de Entrada, SL y TP. RR_TP1/RR_TP2/RR_TP3: Ratio de Take Profit calculado en relación al rango de riesgo (distancia de Entrada a SL).

Ratio de Take Profit calculado en relación al rango de riesgo (distancia de Entrada a SL). BuySignalColor/SellSignalColor/SLColor/TPColor: Ajustes de color para cada línea de nivel.

Ajustes de notificación de señales

EnableAlerts/EnablePushNotifications/EnableEmailAlerts: Habilita varios tipos de notificaciones cuando aparece una nueva señal.

Lógica de la señal

El indicador calcula el valor RSI a partir de los datos de Momentum del precio, creando un oscilador sensible. El indicador identifica puntos de pivote (máximos y mínimos) tanto en el gráfico de precios como en la línea del oscilador. Señal de Venta (Divergencia Bajista): Se confirma cuando el precio forma un máximo superior, mientras que el oscilador forma un máximo inferior. Esto indica un debilitamiento del impulso alcista y una posible reversión a la baja. Señal de compra (Divergencia alcista): Se confirma cuando el precio forma un mínimo más bajo, mientras que el oscilador forma un mínimo más alto. Esto indica un debilitamiento del impulso bajista y una posible reversión al alza. Lógica Invertida (InvertSignalLogic): Cuando se activa, la señal se invierte. Una Divergencia Bajista generará una señal de COMPRA, y una Divergencia Alcista generará una señal de VENTA. Este modo es útil para estrategias de seguimiento de tendencia (por ejemplo, entrar en un retroceso que muestra un debilitamiento del impulso correctivo). Una vez confirmada la señal, el indicador calcula y muestra automáticamente la Entrada, el SL (basado en el último precio pivote) y 3 niveles de TP (basados en la relación R:R).

Utilización