INDICATOR: GEN Quantendivergenz

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN Quantum Divergence ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der entwickelt wurde, um automatisch Divergenzsignale zu erkennen. Im Gegensatz zu typischen Divergenz-Indikatoren, die Standard-Oszillatoren verwenden, nutzt GEN Quantum Divergence eine einzigartige RSI of Momentum-Berechnung, die ihn sehr empfindlich für bevorstehende Veränderungen der Trendstärke macht.

Dieser Indikator identifiziert und zeigt nicht nur bärische und bullische Divergenzformationen auf dem Chart an, sondern bietet auch einen kompletten Handelsrahmen. Er projiziert automatisch Einstiegs-, Stop-Loss- (SL) und drei Take-Profit-Niveaus (TP) und visualisiert die Risk:Reward-Zone (R:R) direkt auf dem Chart. Diese Funktion macht es zu einem leistungsstarken Tool für die Handelsplanung, die Ausführung und das Risikomanagement.

Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von Bullish & Bearish Divergence anhand von Preis- und Oszillator-Pivot-Punkten.

anhand von Preis- und Oszillator-Pivot-Punkten. Verwendet einen benutzerdefinierten RSI oder Momentum-Oszillator für eine höhere Signalempfindlichkeit.

für eine höhere Signalempfindlichkeit. Flexible Signallogik: kann für Counter-Trend (Standardlogik) oder Trend-Following (invertierte Logik) eingestellt werden.

(Standardlogik) oder (invertierte Logik) eingestellt werden. Vollständige Visualisierung: Divergenz-Trendlinien, Signalpfeile auf dem Hauptchart, Beschriftungen im Indikatorfenster und Pivot-Punkt-Markierungen.

Automatische Berechnung und Visualisierung von Entry-, SL- und drei TP-Zielen auf der Grundlage von einstellbaren R:R-Verhältnissen.

auf der Grundlage von einstellbaren R:R-Verhältnissen. Visuelle Anzeige von Risiko- und Gewinnzonen als farbige Bereiche für eine schnelle R:R-Analyse.

als farbige Bereiche für eine schnelle R:R-Analyse. Umfassendes Echtzeit-Benachrichtigungssystem (Pop-up-Benachrichtigung, Push-Benachrichtigung und E-Mail ).

). Äußerst flexible visuelle Einstellungen für alle Elemente (Farben, Linienstile, Deckkraft).

Eingabe-Parameter

Hauptindikator-Einstellungen

MomPeriode: Periode für die Momentum-Berechnung.

Periode für die Momentum-Berechnung. RSIPeriode: Periode für die RSI-Berechnung, die auf die Momentum-Daten angewendet wird.

Einstellungen für die Divergenzerfassung

Divergenz aktivieren: Aktiviert/deaktiviert alle Divergenzerkennungsfunktionen.

Aktiviert/deaktiviert alle Divergenzerkennungsfunktionen. InvertSignalLogic: Invertiert die Signallogik. false für den Umkehrhandel (Gegentrend), true für den Fortsetzungshandel (trendfolgend).

Invertiert die Signallogik. false für den Umkehrhandel (Gegentrend), true für den Fortsetzungshandel (trendfolgend). PivotLookbackL/R: Anzahl der Bestätigungsbalken auf der linken und rechten Seite, um einen Pivot-Punkt zu validieren.

Anzahl der Bestätigungsbalken auf der linken und rechten Seite, um einen Pivot-Punkt zu validieren. Min/MaxBarsBetweenPivots: Minimale und maximale Anzahl von Bars zwischen zwei Pivots, um als gültiges Divergenzsignal zu gelten.

Wichtigste visuelle Einstellungen

BullishColor/BearishColor: Farbe für bullish/bearish Divergenzlinien und Signale.

Farbe für bullish/bearish Divergenzlinien und Signale. DivLineStyle/DivLineWidth: Stil und Breite der Divergenz-Trendlinien.

Stil und Breite der Divergenz-Trendlinien. PreisPfeile aktivieren: Zeigt Signalpfeile im Hauptdiagramm an.

Zeigt Signalpfeile im Hauptdiagramm an. EnableIndicatorLabels: Anzeige von 'Bull'/'Bear'-Beschriftungen im Indikatorfenster.

Anzeige von 'Bull'/'Bear'-Beschriftungen im Indikatorfenster. Pivot-Markierungen einschalten: Zeigt kreisförmige Markierungen an jedem Pivot-Punkt an.

Visuelle Einstellungen für Risiko:Belohnungszonen

EnableRR_Zones: Zeigt visuelle Bereiche für Risiko- und Belohnungszonen an.

Zeigt visuelle Bereiche für Risiko- und Belohnungszonen an. ZoneDeckkraft: Deckkraftstufe (0-255) für die R:R-Zonen.

Deckkraftstufe (0-255) für die R:R-Zonen. RiskZoneColor/RewardZoneColor: Hintergrundfarbe für die Zonen Risk (Entry to SL) und Reward (Entry to TP).

Signal-Levels & SL/TP-Einstellungen

Signal-Linien aktivieren/SLTPLinien aktivieren: Anzeige horizontaler Linien für Entry-, SL- und TP-Level.

Anzeige horizontaler Linien für Entry-, SL- und TP-Level. RR_TP1/RR_TP2/RR_TP3: Relativ zum Risikobereich berechnetes Take Profit-Verhältnis (Abstand von Entry zu SL).

Relativ zum Risikobereich berechnetes Take Profit-Verhältnis (Abstand von Entry zu SL). BuySignalColor/SellSignalColor/SLColor/TPColor: Farbeinstellungen für die einzelnen Level-Linien.

Einstellungen für Signalbenachrichtigungen

EnableAlerts/EnablePushNotifications/EnableEmailAlerts: Aktivieren Sie verschiedene Arten von Benachrichtigungen, wenn ein neues Signal erscheint.

Signal-Logik

Der Indikator berechnet den RSI-Wert aus den Preis-Momentum-Daten und erstellt einen reaktionsfähigen Oszillator. Der Indikator identifiziert Pivot-Punkte (Höchst- und Tiefstwerte) sowohl auf dem Preisdiagramm als auch auf der Oszillatorlinie. Verkaufssignal (bärische Divergenz): Wird bestätigt, wenn der Kurs ein höheres Hoch bildet, während der Oszillator ein niedrigeres Hoch bildet. Dies deutet auf eine Abschwächung des zinsbullischen Momentums und eine mögliche Umkehr nach unten hin. Kaufsignal (Bullische Divergenz): Wird bestätigt, wenn der Kurs ein niedrigeres Tief bildet, während der Oszillator ein höheres Tief bildet. Dies deutet auf ein nachlassendes bärisches Momentum und eine mögliche Umkehr nach oben hin. Invertierte Logik (InvertSignalLogic): Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Signal umgedreht. Eine bärische Divergenz erzeugt ein KAUFEN-Signal und eine bullische Divergenz erzeugt ein VERKAUFEN-Signal. Dieser Modus ist nützlich für Trendfolgestrategien (z. B. für den Einstieg bei einem Pullback, der eine nachlassende Korrekturdynamik aufweist). Sobald ein Signal bestätigt wird, berechnet der Indikator automatisch den Einstieg, den SL (basierend auf dem letzten Pivot-Preis) und 3 TP-Levels (basierend auf dem R:R-Verhältnis) und zeigt diese an.

Verwendung