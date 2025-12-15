Advanced Price Flow Analytics 8
- Indicadores
- Rafael Vasili
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - NEGOCIACIÓN ESTADÍSTICA CON GESTIÓN PRECISA DEL RIESGO
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 OPERE CON CERTEZA MATEMÁTICA - CONOZCA SU STOP-LOSS Y TAKE-PROFIT EXACTOS ANTES DE ENTRAR
Este indicador analiza más de 5000 días de historial de precios para ofrecerte:
✅ Niveles de entrada exactos (bandas sigma bloqueadas en la apertura diaria).
✅ Distancia exacta de stop-loss (de MAE% - Máxima Excursión Adversa).
✅ Distancia exacta de toma de beneficios (desde MFE% - Máxima Excursión Favorable)
✅ Tasa de ganancias y ventaja estadística para cada nivel.
SIN ADIVINANZAS. SIN EMOCIONES. MATEMÁTICAS PURAS.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📊 LO QUE TE MUESTRA EL CUADRO DE MANDOS
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
El cuadro de mando muestra 8 métricas para cada nivel sigma:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Zσ P_IN% P_TCH% MAE% MFE% EV% WIN% Touches Now │
│ 0.5σ 75.1% 64.30% 1.11% 0.78% -0.33% 36.2% 3215 │
│ 1.0σ 85.5% 60.32% 1.60% 1.52% -0.07% 58.8% 3016 │
│ 1.5σ 76.3% 39.26% 1.53% 1.02% 0.39% 70.0% 1964 │
│ 2.0σ 87.2% 22.18% 1.31% 1.58% 0.60% 75.3% 1135 │
│ 2.5σ 90.1% 8.12% 0.78% 2.01% 1.23% 80.2% 415 ✓ │
│ 3.0σ 96.7% 8.62% 1.76% 2.82% 1.12% 82.4% 426 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
QUÉ SIGNIFICA CADA MÉTRICA:
1️⃣ Zσ (Nivel Sigma)
- El nivel de banda estadística: 0,5σ, 1,0σ, 1,5σ, 2,0σ, 2,5σ, 3,0σ.
- Sigma más alto = más extremo = evento más raro = señal más fuerte
2️⃣ P_IN% (Probabilidad dentro)
- Porcentaje de días en los que el precio cerró dentro de esta banda
- P_IN alto (>80%) = zona de fuerte reversión a la media
3️⃣ P_TCH% (Probabilidad de tocar)
- Porcentaje de días en los que el precio tocó esta banda
- P_TCH bajo (<10%) = evento extremo poco frecuente = configuración de alta convicción
4️⃣ MAE% (Máxima Excursión Adversa) ← SU DISTANCIA STOP-LOSS
- Promedio de la peor caída después de tocar esta banda
- ESTO LE INDICA DÓNDE COLOCAR SU STOP-LOSS
- Ejemplo: MAE = 0,78% significa que su stop debe estar a 0,78% de la entrada
5️⃣ MFE% (Máxima Excursión Favorable) ← SU DISTANCIA DE TOMA DE BENEFICIOS
- Promedio del mejor beneficio después de tocar esta banda
- ESTO TE DICE DONDE COLOCAR TU TAKE-PROFIT
- Ejemplo: MFE = 2.01% significa que su objetivo debe estar a 2.01% de distancia de la entrada
6️⃣ EV% (Valor Esperado)
- Su ventaja estadística: EV = MFE - MAE
- EV positivo = rentable a lo largo del tiempo
- EV más alto = mejor calidad de la operación
7️⃣ WIN% (Tasa de ganancias)
- Porcentaje de veces que el MFE supera al MAE (operaciones ganadoras)
- WIN% >70% = configuración de alta probabilidad
- Combine con EV para una mejor selección de operaciones
8️⃣ Toques (Tamaño de la muestra)
- Cuántas veces se ha tocado esta banda históricamente
- Se requiere un mínimo de 30 (Teorema del Límite Central)
- Si <30, las métricas muestran "-" (datos insuficientes)
9️⃣ Ahora (Señal en vivo)
- Muestra "✓" cuando el precio toca una banda HOY
- Esta es la activación de su señal de trading
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🎯 CÓMO ENTRAR EN UNA OPERACIÓN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PASO 1: ESPERA LA SEÑAL
→ Espera a que aparezca "✓" en la columna "Ahora".
→ Esto significa que el precio ha tocado una banda sigma
PASO 2: COMPRUEBA LA CALIDAD
→ Mira el EV% - debe ser positivo (preferiblemente >0,50%).
→ Mira WIN% - debe ser >65% (preferiblemente >70%)
→ Mira los Toques - deben mostrar un número (no "-")
PASO 3: AHORA TIENE SU PRECIO DE ENTRADA
→ Entrada = El nivel de la banda sigma que se tocó.
→ Ejemplo: Si se tocó la banda de 2,5σ DN en 4255,12, su entrada es 4255,12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🛑 CÓMO FIJAR TU STOP-LOSS (DE MAE%)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
La columna MAE% le indica EXACTAMENTE dónde colocar su stop-loss.
PARA OPERACIONES LARGAS (tocando las bandas inferiores del DN):
Stop-Loss = Entrada - (Entrada × MAE%)
PARA OPERACIONES CORTAS (tocando las bandas superiores UP):
Stop-Loss = Entrada + (Entrada × MAE%)
EJEMPLO - OPERACIÓN LARGA:
✓ aparece en 2,5σ DN
Entrada 4255.12
MAE: 0,78
Calcular stop-loss:
Distancia SL = 4255,12 × 0,0078 = 33,19 puntos
Stop-Loss = 4255,12 - 33,19 = 4221,93
FIJE SU STOP EN: 4221,93
Este stop se basa en el movimiento medio más desfavorable de 415 sucesos históricos.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🎯 CÓMO FIJAR SU TAKE-PROFIT (DE MFE%)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
La columna MFE% le indica EXACTAMENTE dónde colocar su take-profit.
PARA OPERACIONES LARGAS (tocando las bandas DN inferiores):
Take-Profit = Entrada + (Entrada × MFE%)
PARA OPERACIONES CORTAS (tocando las bandas superiores ARRIBA):
Take-Profit = Entrada - (Entrada × MFE%)
EJEMPLO - OPERACIÓN LARGA:
✓ aparece en 2,5σ DN
Entrada 4255.12
MFE: 2,01
Calcular take-profit:
Distancia TP = 4255,12 × 0,0201 = 85,53 puntos
Beneficio = 4255,12 + 85,53 = 4340,65
FIJE SU TAKE-PROFIT EN: 4340,65
Este objetivo se basa en el movimiento medio más favorable de 415 eventos históricos.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📋 EJEMPLO DE OPERACIÓN COMPLETA - XAUUSD
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EL CUADRO DE MANDOS MUESTRA:
2.5σ DN tocado (aparece ✓)
MAE: 0.78%
MFE: 2.01%
VE: +1,23
GANANCIA 80.2%
Toques: 415
SU CONFIGURACIÓN DE COMERCIO:
═══════════════════════════════════════════════════════
Dirección: LARGO (reversión de la media desde la banda inferior)
Entrada: 4255.12 (2.5σ nivel de banda DN)
Stop-Loss: 4221,93 (calculado a partir de MAE 0,78%)
Take-Profit: 4340,65 (calculado a partir de MFE 2,01%)
Riesgo: 33,19 puntos (0,78%)
Recompensa: 85,53 puntos (2,01%)
Riesgo-Recompensa: 1 : 2,58
Tasa de ganancias: 80,2% (8 de cada 10 operaciones ganan)
Valor esperado: +1,23% por operación
Tamaño de la muestra: 415 toques (estadísticamente válido)
═══════════════════════════════════════════════════════
RESULTADOS ESPERADOS EN 10 OPERACIONES:
→ 8 victorias × +85,53 puntos = +684,24 puntos
→ 2 pérdidas × -33,19 pts = -66,38 pts
→ Beneficio neto: +617,86 puntos en 10 operaciones
Esta es tu ventaja matemática cuantificada.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
REGLAS RÁPIDAS DE TRADING
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Espera a que aparezca "✓" en la columna Ahora
2. Compruebe: EV% > 0,50% Y WIN% > 70%.
3. Entrada = nivel de banda sigma
4. 4. Stop-Loss = Entrada ± (Entrada × MAE%)
5. Take-Profit = Entrada ± (Entrada × MFE%)
6. Ejecutar la operación
7. Deje actuar a las estadísticas
NO OPERE SI:
❌ MAE o MFE muestra "-" (tamaño de muestra insuficiente).
❌ EV% es negativo
❌ WIN% es inferior al 65
MEJORES CONFIGURACIONES:
✅ 2,5σ o 3,0σ bandas (extremos raros)
✅ EV% > 1,0%.
✅ WIN% > 75%
✅ Toques > 100
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🔧 LO QUE RECIBES
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
✅ Cuadro de mando en tiempo real con 8 métricas por nivel sigma
✅ 12 bandas sigma estáticas (6 al alza + 6 a la baja) bloqueadas en la apertura diaria
✅ Distancias de stop-loss basadas en MAE (riesgo exacto)
✅ Distancias de toma de beneficios basadas en MFE (recompensa exacta)
✅ Tasa de ganancias y valor esperado para cada nivel
✅ Señal de "✓" en vivo cuando se tocan las bandas
✅ Funciona en divisas, índices, materias primas y criptomonedas
✅ Análisis histórico de 5.000 días por instrumento
✅ Cero repintado - los niveles nunca cambian durante el día
✅ Teorema del límite central validado (30+ muestras como mínimo)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
💰 EL BORDE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
La mayoría de los traders fracasan porque no saben:
❌ Dónde entrar (subjetivo)
❌ Dónde colocar los stops (suposición)
❌ Dónde tomar beneficios (emociones)
❌ Si tienen una ventaja (esperanza)
ESTE INDICADOR RESUELVE LOS 4 PROBLEMAS:
✅ Entrada: Toque de banda sigma (nivel estadístico)
✅ Stop-Loss: MAE% (peor caso histórico)
✅ Take-Profit: MFE% (mejor caso histórico)
✅ Ventaja: EV% y WIN% (probados durante más de 5.000 días)
SIN CONJETURAS.
SIN EMOCIONES.
MATEMÁTICAS PURAS.
Su stop-loss no es arbitrario.
Su take-profit no es esperanza.
Su ventaja no es fe.
Todo está calculado a partir de miles de sucesos históricos.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DEJE DE OPERAR A CIEGAS. EMPIECE A OPERAR CON PRECISIÓN ESTADÍSTICA.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════