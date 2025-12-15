Advanced Price Flow Analytics 8

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - NEGOCIACIÓN ESTADÍSTICA CON GESTIÓN PRECISA DEL RIESGO

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


🎯 OPERE CON CERTEZA MATEMÁTICA - CONOZCA SU STOP-LOSS Y TAKE-PROFIT EXACTOS ANTES DE ENTRAR


Este indicador analiza más de 5000 días de historial de precios para ofrecerte:

✅ Niveles de entrada exactos (bandas sigma bloqueadas en la apertura diaria).

✅ Distancia exacta de stop-loss (de MAE% - Máxima Excursión Adversa).

✅ Distancia exacta de toma de beneficios (desde MFE% - Máxima Excursión Favorable)

✅ Tasa de ganancias y ventaja estadística para cada nivel.


SIN ADIVINANZAS. SIN EMOCIONES. MATEMÁTICAS PURAS.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

📊 LO QUE TE MUESTRA EL CUADRO DE MANDOS

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


El cuadro de mando muestra 8 métricas para cada nivel sigma:


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Zσ P_IN% P_TCH% MAE% MFE% EV% WIN% Touches Now │

│ 0.5σ 75.1% 64.30% 1.11% 0.78% -0.33% 36.2% 3215 │

│ 1.0σ 85.5% 60.32% 1.60% 1.52% -0.07% 58.8% 3016 │

│ 1.5σ 76.3% 39.26% 1.53% 1.02% 0.39% 70.0% 1964 │

│ 2.0σ 87.2% 22.18% 1.31% 1.58% 0.60% 75.3% 1135 │

│ 2.5σ 90.1% 8.12% 0.78% 2.01% 1.23% 80.2% 415 ✓ │

│ 3.0σ 96.7% 8.62% 1.76% 2.82% 1.12% 82.4% 426 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


QUÉ SIGNIFICA CADA MÉTRICA:


1️⃣ Zσ (Nivel Sigma)

- El nivel de banda estadística: 0,5σ, 1,0σ, 1,5σ, 2,0σ, 2,5σ, 3,0σ.

- Sigma más alto = más extremo = evento más raro = señal más fuerte


2️⃣ P_IN% (Probabilidad dentro)

- Porcentaje de días en los que el precio cerró dentro de esta banda

- P_IN alto (>80%) = zona de fuerte reversión a la media


3️⃣ P_TCH% (Probabilidad de tocar)

- Porcentaje de días en los que el precio tocó esta banda

- P_TCH bajo (<10%) = evento extremo poco frecuente = configuración de alta convicción


4️⃣ MAE% (Máxima Excursión Adversa) ← SU DISTANCIA STOP-LOSS

- Promedio de la peor caída después de tocar esta banda

- ESTO LE INDICA DÓNDE COLOCAR SU STOP-LOSS

- Ejemplo: MAE = 0,78% significa que su stop debe estar a 0,78% de la entrada


5️⃣ MFE% (Máxima Excursión Favorable) ← SU DISTANCIA DE TOMA DE BENEFICIOS

- Promedio del mejor beneficio después de tocar esta banda

- ESTO TE DICE DONDE COLOCAR TU TAKE-PROFIT

- Ejemplo: MFE = 2.01% significa que su objetivo debe estar a 2.01% de distancia de la entrada


6️⃣ EV% (Valor Esperado)

- Su ventaja estadística: EV = MFE - MAE

- EV positivo = rentable a lo largo del tiempo

- EV más alto = mejor calidad de la operación


7️⃣ WIN% (Tasa de ganancias)

- Porcentaje de veces que el MFE supera al MAE (operaciones ganadoras)

- WIN% >70% = configuración de alta probabilidad

- Combine con EV para una mejor selección de operaciones


8️⃣ Toques (Tamaño de la muestra)

- Cuántas veces se ha tocado esta banda históricamente

- Se requiere un mínimo de 30 (Teorema del Límite Central)

- Si <30, las métricas muestran "-" (datos insuficientes)


9️⃣ Ahora (Señal en vivo)

- Muestra "✓" cuando el precio toca una banda HOY

- Esta es la activación de su señal de trading


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

🎯 CÓMO ENTRAR EN UNA OPERACIÓN

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


PASO 1: ESPERA LA SEÑAL

→ Espera a que aparezca "✓" en la columna "Ahora".

→ Esto significa que el precio ha tocado una banda sigma


PASO 2: COMPRUEBA LA CALIDAD

→ Mira el EV% - debe ser positivo (preferiblemente >0,50%).

→ Mira WIN% - debe ser >65% (preferiblemente >70%)

→ Mira los Toques - deben mostrar un número (no "-")


PASO 3: AHORA TIENE SU PRECIO DE ENTRADA

→ Entrada = El nivel de la banda sigma que se tocó.

→ Ejemplo: Si se tocó la banda de 2,5σ DN en 4255,12, su entrada es 4255,12


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

🛑 CÓMO FIJAR TU STOP-LOSS (DE MAE%)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


La columna MAE% le indica EXACTAMENTE dónde colocar su stop-loss.


PARA OPERACIONES LARGAS (tocando las bandas inferiores del DN):

Stop-Loss = Entrada - (Entrada × MAE%)


PARA OPERACIONES CORTAS (tocando las bandas superiores UP):

Stop-Loss = Entrada + (Entrada × MAE%)


EJEMPLO - OPERACIÓN LARGA:

✓ aparece en 2,5σ DN

Entrada 4255.12

MAE: 0,78


Calcular stop-loss:

Distancia SL = 4255,12 × 0,0078 = 33,19 puntos

Stop-Loss = 4255,12 - 33,19 = 4221,93


FIJE SU STOP EN: 4221,93


Este stop se basa en el movimiento medio más desfavorable de 415 sucesos históricos.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

🎯 CÓMO FIJAR SU TAKE-PROFIT (DE MFE%)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


La columna MFE% le indica EXACTAMENTE dónde colocar su take-profit.


PARA OPERACIONES LARGAS (tocando las bandas DN inferiores):

Take-Profit = Entrada + (Entrada × MFE%)


PARA OPERACIONES CORTAS (tocando las bandas superiores ARRIBA):

Take-Profit = Entrada - (Entrada × MFE%)


EJEMPLO - OPERACIÓN LARGA:

✓ aparece en 2,5σ DN

Entrada 4255.12

MFE: 2,01


Calcular take-profit:

Distancia TP = 4255,12 × 0,0201 = 85,53 puntos

Beneficio = 4255,12 + 85,53 = 4340,65


FIJE SU TAKE-PROFIT EN: 4340,65


Este objetivo se basa en el movimiento medio más favorable de 415 eventos históricos.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

📋 EJEMPLO DE OPERACIÓN COMPLETA - XAUUSD

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


EL CUADRO DE MANDOS MUESTRA:

2.5σ DN tocado (aparece ✓)

MAE: 0.78%

MFE: 2.01%

VE: +1,23

GANANCIA 80.2%

Toques: 415


SU CONFIGURACIÓN DE COMERCIO:

═══════════════════════════════════════════════════════

Dirección: LARGO (reversión de la media desde la banda inferior)

Entrada: 4255.12 (2.5σ nivel de banda DN)

Stop-Loss: 4221,93 (calculado a partir de MAE 0,78%)

Take-Profit: 4340,65 (calculado a partir de MFE 2,01%)


Riesgo: 33,19 puntos (0,78%)

Recompensa: 85,53 puntos (2,01%)

Riesgo-Recompensa: 1 : 2,58


Tasa de ganancias: 80,2% (8 de cada 10 operaciones ganan)

Valor esperado: +1,23% por operación

Tamaño de la muestra: 415 toques (estadísticamente válido)

═══════════════════════════════════════════════════════


RESULTADOS ESPERADOS EN 10 OPERACIONES:

→ 8 victorias × +85,53 puntos = +684,24 puntos

→ 2 pérdidas × -33,19 pts = -66,38 pts

→ Beneficio neto: +617,86 puntos en 10 operaciones


Esta es tu ventaja matemática cuantificada.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

REGLAS RÁPIDAS DE TRADING

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


1. Espera a que aparezca "✓" en la columna Ahora

2. Compruebe: EV% > 0,50% Y WIN% > 70%.

3. Entrada = nivel de banda sigma

4. 4. Stop-Loss = Entrada ± (Entrada × MAE%)

5. Take-Profit = Entrada ± (Entrada × MFE%)

6. Ejecutar la operación

7. Deje actuar a las estadísticas


NO OPERE SI:

❌ MAE o MFE muestra "-" (tamaño de muestra insuficiente).

❌ EV% es negativo

❌ WIN% es inferior al 65


MEJORES CONFIGURACIONES:

✅ 2,5σ o 3,0σ bandas (extremos raros)

✅ EV% > 1,0%.

✅ WIN% > 75%

✅ Toques > 100


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

🔧 LO QUE RECIBES

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


✅ Cuadro de mando en tiempo real con 8 métricas por nivel sigma

✅ 12 bandas sigma estáticas (6 al alza + 6 a la baja) bloqueadas en la apertura diaria

✅ Distancias de stop-loss basadas en MAE (riesgo exacto)

✅ Distancias de toma de beneficios basadas en MFE (recompensa exacta)

✅ Tasa de ganancias y valor esperado para cada nivel

✅ Señal de "✓" en vivo cuando se tocan las bandas

✅ Funciona en divisas, índices, materias primas y criptomonedas

✅ Análisis histórico de 5.000 días por instrumento

✅ Cero repintado - los niveles nunca cambian durante el día

✅ Teorema del límite central validado (30+ muestras como mínimo)


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

💰 EL BORDE

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


La mayoría de los traders fracasan porque no saben:

❌ Dónde entrar (subjetivo)

❌ Dónde colocar los stops (suposición)

❌ Dónde tomar beneficios (emociones)

❌ Si tienen una ventaja (esperanza)


ESTE INDICADOR RESUELVE LOS 4 PROBLEMAS:

✅ Entrada: Toque de banda sigma (nivel estadístico)

✅ Stop-Loss: MAE% (peor caso histórico)

✅ Take-Profit: MFE% (mejor caso histórico)

✅ Ventaja: EV% y WIN% (probados durante más de 5.000 días)


SIN CONJETURAS.

SIN EMOCIONES.

MATEMÁTICAS PURAS.


Su stop-loss no es arbitrario.

Su take-profit no es esperanza.

Su ventaja no es fe.


Todo está calculado a partir de miles de sucesos históricos.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


DEJE DE OPERAR A CIEGAS. EMPIECE A OPERAR CON PRECISIÓN ESTADÍSTICA.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


