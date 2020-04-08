Engulfing Pattern Scanner

Versión 4.4

Indicador profesional para detectar patrones de velas envolventes con confirmación multitemporal.

Características principales:

Configuración flexible de marcos temporales

Marcos temporales inferiores totalmente personalizables para la confirmación

Utilice cualquier combinación: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.

Se adapta a cualquier estilo y estrategia de trading

Confirmación de señales de tres niveles

Confirmación débil (TF personalizada): flechas amarillas

Confirmación media (TF personalizada): flechas azules

Confirmación fuerte (TF personalizada): flechas verdes/rojas

Funcionamiento estable sin repintado

Las flechas se dibujan una vez y no desaparecen

Utiliza solo velas cerradas para la confirmación

Protección contra señales falsas

Se adapta a cualquier estilo de trading

Para scalpers: M1-M2-M5

Para day traders: M5-M15-H1

Para swing traders: M15-H1-H4

Para traders a largo plazo: H1-H4-D1

Sistema de alertas inteligentes

Las alertas se activan SOLO para la barra actual Señales

Sin spam de señales históricas al añadir el indicador

Admite notificaciones sonoras y alertas push

Configuración popular:

Señales rápidas: M1-M3-M5

Equilibradas: M5-M15-H1

Conservadoras: M15-H1-H4

Largo plazo: H1-H4-D1

Características técnicas:

Períodos de confirmación totalmente personalizables

Funciona con cualquier período de tiempo principal

No repinta las señales

Mínimo de barras: 100

Compatible con todos los instrumentos de trading

El indicador se adapta a tu estrategia de trading, no al revés. Tú eliges los períodos de confirmación, lo que lo convierte en una herramienta universal para traders de todos los niveles.
