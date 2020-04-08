Engulfing Pattern Scanner
- Indicadores
- Alexandr Saprykin
- Versión: 4.4
- Actualizado: 9 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador profesional para detectar patrones de velas envolventes con confirmación multitemporal.
Características principales:
Configuración flexible de marcos temporales
Marcos temporales inferiores totalmente personalizables para la confirmación
Utilice cualquier combinación: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc.
Se adapta a cualquier estilo y estrategia de trading
Confirmación de señales de tres niveles
Confirmación débil (TF personalizada): flechas amarillas
Confirmación media (TF personalizada): flechas azules
Confirmación fuerte (TF personalizada): flechas verdes/rojas
Funcionamiento estable sin repintado
Las flechas se dibujan una vez y no desaparecen
Utiliza solo velas cerradas para la confirmación
Protección contra señales falsas
Se adapta a cualquier estilo de trading
Para scalpers: M1-M2-M5
Para day traders: M5-M15-H1
Para swing traders: M15-H1-H4
Para traders a largo plazo: H1-H4-D1
Sistema de alertas inteligentes
Las alertas se activan SOLO para la barra actual Señales
Sin spam de señales históricas al añadir el indicador
Admite notificaciones sonoras y alertas push
Configuración popular:
Señales rápidas: M1-M3-M5
Equilibradas: M5-M15-H1
Conservadoras: M15-H1-H4
Largo plazo: H1-H4-D1
Características técnicas:
Períodos de confirmación totalmente personalizables
Funciona con cualquier período de tiempo principal
No repinta las señales
Mínimo de barras: 100
Compatible con todos los instrumentos de trading
El indicador se adapta a tu estrategia de trading, no al revés. Tú eliges los períodos de confirmación, lo que lo convierte en una herramienta universal para traders de todos los niveles.