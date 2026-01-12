Gold Soverient H4

Especificaciones comerciales:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)
  • Marco temporal: H4 (Necesario para un rendimiento óptimo)
  • Estrategia: Swing Trading / Seguimiento de Tendencias
  • Depósito Mínimo: $1000 (Recomendado para una correcta gestión del riesgo)
  • Tamaño del Lote: 0.01

- En el plazo de un año, todo su capital inicial fue retirado en su totalidad, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de beneficios solamente, sin ninguna exposición al saldo original.

- El precio actual de $599 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de que se vendan 20 copias o cuando se publique la próxima actualización.


Conseguir su copia ahora le garantiza acceso de por vida a este precio con descuento, independientemente de futuros aumentos.

Después de comprar Gold Soverient H4, ponte en contacto conmigo directamente para recibir la configuración optimizada y soporte de configuración completo.

Recomendamos operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal 4-H (H4) para lograr el mejor equilibrio entre la precisión de la señal y la gestión del riesgo.


