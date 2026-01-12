Gold Soverient H4
- Asesores Expertos
- Arockia Dinesh Babu
- Versión: 1.1
- Activaciones: 20
Especificaciones comerciales:
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: H4 (Necesario para un rendimiento óptimo)
- Estrategia: Swing Trading / Seguimiento de Tendencias
- Depósito Mínimo: $1000 (Recomendado para una correcta gestión del riesgo)
- Tamaño del Lote: 0.01
- En el plazo de un año, todo su capital inicial fue retirado en su totalidad, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de beneficios solamente, sin ninguna exposición al saldo original.
- El precio actual de $599 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de que se vendan 20 copias o cuando se publique la próxima actualización.
Conseguir su copia ahora le garantiza acceso de por vida a este precio con descuento, independientemente de futuros aumentos.
Después de comprar Gold Soverient H4, ponte en contacto conmigo directamente para recibir la configuración optimizada y soporte de configuración completo.
Recomendamos operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal 4-H (H4) para lograr el mejor equilibrio entre la precisión de la señal y la gestión del riesgo.