Gold Soverient H4

Especificaciones comerciales:

Símbolo: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Marco temporal: H4 (Necesario para un rendimiento óptimo)

H4 (Necesario para un rendimiento óptimo) Estrategia: Swing Trading / Seguimiento de Tendencias

Swing Trading / Seguimiento de Tendencias Depósito Mínimo : $1000 (Recomendado para una correcta gestión del riesgo)

: $1000 (Recomendado para una correcta gestión del riesgo) Tamaño del Lote: 0.01

- En el plazo de un año, todo su capital inicial fue retirado en su totalidad, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de beneficios solamente, sin ninguna exposición al saldo original.

Recomendamos operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal 4-H (H4) para lograr el mejor equilibrio entre la precisión de la señal y la gestión del riesgo.