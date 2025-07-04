The Bitcoin Reaper

3.65

PROMOTION DE LANCEMENT :

  • Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel !
  • Prix ​​final : 999$
  • NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial).


Offre combinée ultime   ->   cliquez ici

REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :  Cliquez ici  

LIVE SIGNAL

LIVE SIGNAL V2.0

UPDATE 2.0 INFO

Bienvenue sur BITCOIN REAPER !

 

Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au marché Bitcoin, et mon Dieu, cela semble prometteur !  

Je développe des systèmes de trading depuis plus de 2 décennies maintenant, et ma spécialité « de loin » sont les stratégies Breakout.

Cette stratégie simple mais efficace permet de rester parmi les meilleures stratégies de trading de tous les temps et peut être appliquée à pratiquement tous les marchés.    Et pour un marché aussi volatil que le Bitcoin, elle est vraiment remarquable !

 

Alors, comment fonctionne la stratégie ?

La stratégie de cassure ciblera les cassures des niveaux de support et de résistance importants.    Elle utilisera un stop-loss, un take-profit et diverses fonctions de stop-loss suiveur pour chaque transaction.

Pour le Bitcoin Reaper, j'ai implémenté cela pour la période H1, ce qui lui permet de se négocier fréquemment, mais toujours très efficacement.  

J'ai également veillé à ce que l'EA s'adapte automatiquement aux futures variations du prix du Bitcoin.    Ainsi, si le Bitcoin s'échange autour de 100 000, 10 000 ou 1 million de dollars,

l'EA ajustera automatiquement tous les paramètres d'entrée et de sortie et aucune réoptimisation ne sera nécessaire !

 

La diversification est reine !

Au lieu de m'appuyer sur une seule stratégie, j'ai mis en œuvre  10 stratégies différentes  , qui sont toutes parfaitement équilibrées dans cette EA.

De plus, j'ai rendu la configuration extrêmement simple : vous choisissez simplement la valeur souhaitée de « tirage total maximal autorisé »,

et l'EA fera tout automatiquement    -> de la sélection des stratégies à exécuter à la définition parfaite du risque pour chaque stratégie individuelle.


Et bonne nouvelle pour les traders de Prop Firms : c'est 100% compatible !



Caractéristiques principales :

  • 10 stratégies différentes pour répartir le risque et créer la performance la plus stable
  • Chaque transaction est protégée par un stoploss sécurisé
  • Les algorithmes Trailing Stoploss et Trailing Takeprofit limiteront les risques et augmenteront les profits potentiels
  • Configuration ultra simple : choisissez simplement le niveau de tirage maximum souhaité.
  • 1 seul graphique : les 10 stratégies différentes sont exécutées à partir d'un seul graphique H1
  • EA s'ajustera automatiquement au prix du Bitcoin -> donc tous les stoploss, Takeprofit, TrailingSL, etc., mais aussi les critères d'entrée, sont tous variables et automatiquement ajustés au fil du temps, en fonction du prix réel du Bitcoin
  • PRÊT POUR LES SUPPORTS
  • 2 décennies d'expérience dans la création de systèmes de trading robustes sont investies dans ce


COMMENT INSTALLER :

Exécutez simplement le graphique Bitcoin H1 et définissez votre risque en utilisant le paramètre « tirage total maximal autorisé ».


Pour rendre cela encore plus facile, j'ai créé des fichiers d'ensemble pour les risques faibles à élevés et pour les agences d'accessoires. Vous pouvez les télécharger  ici


IMPORTANT:  

  • Pour que AUTO_GMT fonctionne -> vous devez ajouter l'URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (supprimez les espaces !!) aux "URL autorisées" dans votre terminal MT4/MT5 (outils -> options -> conseillers experts)
  • Vous devrez peut-être supprimer les limites de volume et de volume maximal pour Bitcoin dans le testeur de stratégie afin d'en évaluer le potentiel réel.   Cet article explique comment procéder.


Exigences:

  • Je recommande vivement un courtier avec un faible spread ! (Contactez-moi pour obtenir mes recommandations personnelles)
  • Solde minimum : 150$
  • Effet de levier : 1:100 ou plus est recommandé


Aperçu des paramètres :

- ShowInfoPanel -> afficher le panneau d'informations sur le graphique 

- Réglage de la taille de l'Infopanel -> en cas d'affichage 4K, définir la valeur sur « 2 »

- mettre à jour le panneau d'information pendant les tests -> désactivé pour un backtesting plus rapide


PARAMÈTRES

- Autoriser les transactions d'achat / Autoriser les transactions de vente -> ici, vous pouvez activer/désactiver les transactions d'achat et de vente

- Spread maximum autorisé : spread maximum pour les ordres en attente à autoriser

- SetSL_TP_After_Entry -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec SL et TP

- Utiliser l'expiration virtuelle -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec date d'expiration

- BaseMagicNumber -> le nombre magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies

- Commentaire pour les transactions -> le commentaire à utiliser pour les transactions

- RemoveCommentSuffix -> Supprimer le nom de la stratégie du commentaire


CONFIGURATION DE LA FRÉQUENCE DES ÉCHANGES

- Fréquence des transactions -> vous pouvez définir ici la fréquence des transactions, ce qui déterminera les stratégies à exécuter.    Je vous recommande d'utiliser « auto » si vous hésitez sur la stratégie la plus adaptée à vos besoins.


PARAMÈTRES GMT

- AutoGMT -> laissez l'EA calculer le décalage GMT correct pour votre courtier, afin que l'heure du NFP soit correcte 

- GMT_OFFSET_Winter -> pour définir manuellement le décalage GMT en hiver (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant le backtesting !)

- GMT_OFFSET_Summer -> pour définir manuellement le décalage GMT en été (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant le backtesting !)


FILTRE NFP

- EnableNFP_Filter -> activer ou désactiver le filtre NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> forcer l'EA à fermer toutes les transactions ouvertes lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> forcer l'EA à supprimer toutes les commandes en attente lorsque NFP démarre (X minutes avant NFP)

- NFP_MinutesBefore -> combien de minutes avant l'événement NFP, pour clôturer les transactions et les ordres en attente

- NFP_MinutesAfter -> combien de minutes après l'événement NFP, avant que l'EA ne reprenne ses échanges

- Paramètres uniques Propfirm -> ici, vous pouvez ajuster divers paramètres d'entrée et de sortie pour rendre le trading EA différent des autres utilisateurs

- FILTRE CPI/IR -> ces paramètres sont comparables aux paramètres NFP expliqués ci-dessus

 

PARAMÈTRES DE TRANSACTIONS UNIQUES DE LA SOCIÉTÉ DE PROPRIÉTAIRES

Randomisation -> ceci randomisera légèrement les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs d'un même courtier auront des transactions légèrement différentes. Convient également aux sociétés de prop. Une valeur de 50 est recommandée.

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> ici vous pouvez saisir un décalage (en pips) par rapport aux paramètres d'entrée et/ou de sortie qui sont utilisés en interne


PARAMÈTRES DE RISQUE

- Définir le solde à utiliser manuellement : ici, vous    pouvez définir une valeur de solde fixe que vous souhaitez que l'EA utilise pour les calculs de risque.

- DD total maximal autorisé :  le drawdown total maximal autorisé souhaité (en %). L'EA déterminera ensuite la taille du lot et la fréquence des transactions (lorsque cette option est définie sur « auto ») en fonction de son historique de drawdown maximal.    Cela n'empêchera PAS l'EA de poursuivre ses transactions une fois ce drawdown maximal atteint.

- Définir le drawdown quotidien maximal -> Vous pouvez définir ici un drawdown quotidien maximal autorisé (en %). Si ce pourcentage est atteint, l'EA clôture toutes les transactions et ordres en attente et attend le lendemain. Ceci est utile pour les sociétés de prop.

- Lotsize OnlyUp -> cela empêchera la taille du lot de diminuer après des pertes ou si le solde diminue

- Vérifier la marge -> À utiliser lorsque l'EA a des problèmes pour définir des transactions sur votre courtier en raison d'une faible marge, alors qu'il y a une marge suffisante

- Utiliser les capitaux propres au lieu du solde -> utiliser les capitaux propres du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot


HORAIRES DE NÉGOCIATION

-    Utiliser le fuseau horaire de négociation -> cela activera/désactivera l'utilisation du filtre des heures de négociation

-    KillPending -> lorsqu'il est activé, les ordres en attente seront supprimés en dehors des heures de négociation

-    KillOpen -> lorsqu'il est activé, les transactions ouvertes seront fermées une fois le temps écoulé en dehors des heures de négociation

-    Time_Source -> ici vous pouvez sélectionner quelle « horloge » utiliser pour les heures de négociation

-    Paramètres horaires du lundi au dimanche :  ici  , vous pouvez définir l'heure de début et de fin pour tous les jours

 

 

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore : tous mes EA passent par un processus rigoureux de tests, de tests de résistance et d'optimisation robuste pour garantir que l'EA ne sera pas simplement un joli backtest-EA.

Je n'utilise pas de discours de vente de type « réseau neuronal/apprentissage automatique IA/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaite », mais à la place, je propose un système de trading réel et honnête  .

basé sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.


En tant que développeur, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés. Je sais ce qui a du potentiel et ce qui ne l'est pas. 

Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité de trading en direct correspondant aux backtests, sans tricherie.


Il existe également un groupe très enthousiaste de clients existants, prêts à partager leurs expériences sur mes EA    rejoignez le groupe public ici


Avis 35
Ukrit Khonglao
381
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
997
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Z2O Track
53
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

Filtrer:
Eugen T
478
Eugen T 2025.09.04 05:25 
 

No words... waste of time and money.

Peterson Veiga Campos
789
Peterson Veiga Campos 2025.08.30 16:52 
 

The system did not deliver as promised. Even if some profits were achieved, at the very least, drawdown protection should have been in place. At launch, the drop was severe, exceeding 30% in a demo account. Based on these results, I cannot recommend its use on real accounts.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.08.30 16:54
I don't think any "promises" were made (I never make promises in trading... nobody can), but it did indeed start with a big drawdown. I still have faith it will recover fully by the next few weeks/months. The strategy is solid
jeonse
397
jeonse 2025.08.30 13:05 
 

Asking questions here is really scary. The timeframe is so short, I'll just say it's obvious. EA hasn't actually accomplished anything, yet they keep talking on Telegram as if they have some kind of supernatural power. I bought it after seeing Gold Ripper, and I'm really disappointed. Most EAs are like that.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.08.30 17:25
I'm not sure in which telegram group you are asking questions, but there is no Telegram group for this EA :-D So I would get out of that group, if it scares you... very weird review... I do have superpowers though… 😁
Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.08.21 16:07 
 

The EA itself might actually be well-built,

but the strategies are below any acceptable,

and I don’t see any long-term potential in it this way.

I will update my review after 6 months if I notice any changes in the EA’s reliability on the demo account.

Thomas Maehrel
690
Thomas Maehrel 2025.08.14 13:29 
 

frankly disappointed, I gave him a chance for more than a month, bitcoin is currently making good moves yet he is losing every day... every day the same observation a drop... I absolutely don't see how he can recover... I may be wrong... but during the last month bitcoin went from 106,000 to 125,000 at the highest, when will he recover? I would have been lenient in a gloomy market but frankly I can't find any excuse for him... I'm giving up on an account of $1,800 I'm at $1,274 at some point you have to stop the fall

fredrikg
180
fredrikg 2025.08.14 06:48 
 

At first sight the EA looks smart with all the strategies, untill its start taking SL after SL. I understand an EA may take time to be profitable, and yes - maybe it will. But after several weeks and overall in a loss, its just not worth it.

Francois Petrus Canosci
178
Francois Petrus Canosci 2025.08.09 21:53 
 

Pretty scary draw downs. Gold Reaper is still a winner though. A bit disappointed in this product. Taking it off my portfolio for now.

Ukrit Khonglao
381
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
997
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Wewee Blue
112
Wewee Blue 2025.07.28 16:59 
 

Loss more than profit, Not recommended.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.08.01 08:24
some patience is required when running real trading systems I'm afraid. Yes, some losses recently, but also yes: very normal and also visible in backtests.
Z2O Track
53
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

MrBigDollar
50
MrBigDollar 2025.07.23 10:09 
 

I have been running this EA on a live account since the 8th of July, a lot of losses so far. I will keep running it for a little while more before I decide to pull the plug. Maybe it's just a bad start... Would not recommend buying this EA at this moment. I will update this review later again.

Update 20250904: I'm shutting it down today. I really can't see that this can be profitable, it keeps the balance at sideways at best. Other than that it's only losses. Really disappointed in this EA.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.07.23 10:17
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
johnny7777
168
johnny7777 2025.07.23 09:48 
 

SEPTEMBER update. still terrible. very rarely wins. i asked for a refund and was ignored as you would expect from this terrible website and this garbage EA. currently the loss on the account is over 20%. breakout strategies need more smarts than this to win. it is a fact that most "breakouts" fail. AUGUST PROGRESS UPDATE: running on default settings btcusd H1. every strategy has losses in the panel . total losses around 18% of the account since the 14th july. i would like a refund please. was on v1.5 then 1.6 then 1.7. updated promptly. can send results and set file. spread of broker is 2500. better than many. losses are $1150 in account size 10k. movement of bitcoin during this period was pretty typical. EDIT. to wim's reply: it doesnt need longer. btc has moved in a typical way and every one of the ten strategies has lost money. saying " wait longer" is BS. this ea is absolute junk. i want a refund. results:

strategy 1. -$270.. 2. -$52.. 3. -$71.. 4. -$ 88.. 5. -$61.. 6. -$116.. 7. -$113.. 8. -$ 200.. 9. -$122.. 10. -$40... time is 15:52 on 23.7.25.. trading days : 8 AUGUST Edit. been on v1.8 and later on v2.0. today is the 25th. losses now $1312.81. i want a refund/ ea is rubbish it is now august 3. ea is still utter rubbish. loses every day. contact me about a refund to withdraw comments. update: today is the 4th august : losses are now $1764.38 . ten strategies. not one of them in profit. complete POS

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.08.14 15:13
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&amp;page=3&amp;comment=57609584 EDIT 14th of August: Didn't see your message until today. "contact me about a refund to withdraw comments" is not really the way to go I think. I don't mind honest feedback. If that is the way you feel about the product, then it is your right to express yourself. I don't agree with you however and I'm very clear about my longterm approach to trading in all my messaging and public chat. I don't hide the fact that I consider larger drawdown normal and unavoidable in trading, and yes, it can happen that an EA starts with a bad period as well. I even increased the risk on my own accounts, because I know statistically, the odds are getting bigger and bigger for a nice recovery. But I do understand that my approach to trading is not for everyone. It doesn't give you the right to become verbal aggressive though, and try to blackmail me
Gonzalo Javier Bardesio Grana
540
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.07.22 21:46 
 

After my second week with this EA, I can summarize that the results are irregular; I have mostly made losses. I know that time is still short, but I expected more from this EA. For now, I would not recommend it.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.07.23 04:29
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
ChrisDax
57
ChrisDax 2025.07.17 15:01 
 

Hallo, der EA ist ein super Produkt, wie man es von Wim gewohnt ist. Das Programm erkennt die An- und Abstiege und arbeitet diese selbstständig ab. Der EA arbeitet einfach "menschlich". Auf den nächsten BTC-Ausbruch können sich bereits jetzt alle freuen, die dieses Programm laufen lassen. Es ist einfach mit den Sets zu installieren. Vielen Dank auch an Wim für die persönlichen Unterstützungen, die mir als Neuling sehr weiter geholfen haben, um die Programme optimal zum Laufen zu bringen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit! Auch wenn dieses Produkt neu ist und Wims EAs sehr gut laufen, freu ich mich schon auf das nächste. Ich bin gespannt, was Wim wieder aus dem Hut zaubert.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.07.17 15:10
thx mate! :-)
OlivierP06
136
OlivierP06 2025.07.15 13:09 
 

Thank you Wim for this fantastic product. Finally, a product that works well without taking too many risks. I love the system that opens positions using up to 10 differents strategies. I am currently using it in real conditions on a demo account of $10,000 and here are the first results after almost 5 days of testing : Strategy 1: -$74.59 2: +$247.51 3: +$284.50 4: +$330.45 5: +$521.61 6: +$533.07 7: +$734.88 8: +$307.43 9: +$197.42 10: +$209.96 Which means a virtual gain so far of $3,292.54 (+32%) with the option Trade Frequency = Intense!!! I will continue testing for a month and then move to a real account.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.07.15 13:13
very nice to hear that Olivier! :-)
Klogarg
135
Klogarg 2025.07.13 11:45 
 

The backtest results are outstanding, and so far, they align perfectly with live performance. I’ve purchased multiple systems from this author, and each one has exceeded expectations. Wim consistently provides top-tier support and is always willing to address any issues or even implement suggestions from the community. I wouldn't hesitate to buy anything he releases.

Andrei Trif
115
Andrei Trif 2025.07.10 14:17 
 

First EA I have purchased from Wim , Backtested for 5 years every tick based on real ticks and the results are amazing . backtesting From the begining of the year until yesterday its close to 100% return with 5.5% drawdown . Really impressed with it . I also spoke with the seller about the other EA's he has + promotions and he is such a nice and genuine guy :) . Totally recomend it !

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx Andrei! Nice to hear that 😊
simonxue
255
simonxue 2025.07.10 13:24 
 

My second EA from Wim, I started on a live account recently and after some initial losses now I am in the money after just two days. Look forward to what this EA brings. Also Wim's support is very good! This EA is not a cash machine as it just does not throw money at you 100% of the time. People expect cash machine for a few hundred bucks which is laughable.

Profalgo Limited
79519
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx for the review!
Julien Metz
131
Julien Metz 2025.07.09 16:51 
 

After around 30-40 trades I am still not in profit, I expect more from a high price ea, even bogdan has fake feeds and adds deposit to manipulate dd, I hope time will prove me wrong, I will leave it running, if it makes me 100 loss with conservative start lot 0.01 and max dd 3% I will remove it and add the fact to this feed. Update: This ea is garbage and a money burner, expected more from this developer, will not support him anymore.

12
Répondre à l'avis