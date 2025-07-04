The Bitcoin Reaper

Bienvenue sur BITCOIN REAPER !

Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au marché Bitcoin, et mon Dieu, cela semble prometteur !

Je développe des systèmes de trading depuis plus de 2 décennies maintenant, et ma spécialité « de loin » sont les stratégies Breakout.

Cette stratégie simple mais efficace permet de rester parmi les meilleures stratégies de trading de tous les temps et peut être appliquée à pratiquement tous les marchés. Et pour un marché aussi volatil que le Bitcoin, elle est vraiment remarquable !

Alors, comment fonctionne la stratégie ? La stratégie de cassure ciblera les cassures des niveaux de support et de résistance importants. Elle utilisera un stop-loss, un take-profit et diverses fonctions de stop-loss suiveur pour chaque transaction. Pour le Bitcoin Reaper, j'ai implémenté cela pour la période H1, ce qui lui permet de se négocier fréquemment, mais toujours très efficacement. J'ai également veillé à ce que l'EA s'adapte automatiquement aux futures variations du prix du Bitcoin. Ainsi, si le Bitcoin s'échange autour de 100 000, 10 000 ou 1 million de dollars, l'EA ajustera automatiquement tous les paramètres d'entrée et de sortie et aucune réoptimisation ne sera nécessaire !

La diversification est reine !

Au lieu de m'appuyer sur une seule stratégie, j'ai mis en œuvre 10 stratégies différentes , qui sont toutes parfaitement équilibrées dans cette EA.

De plus, j'ai rendu la configuration extrêmement simple : vous choisissez simplement la valeur souhaitée de « tirage total maximal autorisé »,

et l'EA fera tout automatiquement -> de la sélection des stratégies à exécuter à la définition parfaite du risque pour chaque stratégie individuelle.





Et bonne nouvelle pour les traders de Prop Firms : c'est 100% compatible !









Caractéristiques principales :

10 stratégies différentes pour répartir le risque et créer la performance la plus stable

Chaque transaction est protégée par un stoploss sécurisé

Les algorithmes Trailing Stoploss et Trailing Takeprofit limiteront les risques et augmenteront les profits potentiels

Configuration ultra simple : choisissez simplement le niveau de tirage maximum souhaité.

1 seul graphique : les 10 stratégies différentes sont exécutées à partir d'un seul graphique H1

EA s'ajustera automatiquement au prix du Bitcoin -> donc tous les stoploss, Takeprofit, TrailingSL, etc., mais aussi les critères d'entrée, sont tous variables et automatiquement ajustés au fil du temps, en fonction du prix réel du Bitcoin

PRÊT POUR LES SUPPORTS

2 décennies d'expérience dans la création de systèmes de trading robustes sont investies dans ce



COMMENT INSTALLER : Exécutez simplement le graphique Bitcoin H1 et définissez votre risque en utilisant le paramètre « tirage total maximal autorisé ».

Pour rendre cela encore plus facile, j'ai créé des fichiers d'ensemble pour les risques faibles à élevés et pour les agences d'accessoires. Vous pouvez les télécharger ici

IMPORTANT: Pour que AUTO_GMT fonctionne -> vous devez ajouter l'URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (supprimez les espaces !!) aux "URL autorisées" dans votre terminal MT4/MT5 (outils -> options -> conseillers experts)

Cet article explique comment procéder. Vous devrez peut-être supprimer les limites de volume et de volume maximal pour Bitcoin dans le testeur de stratégie afin d'en évaluer le potentiel réel.

Exigences: Je recommande vivement un courtier avec un faible spread ! (Contactez-moi pour obtenir mes recommandations personnelles)

Solde minimum : 150$

Effet de levier : 1:100 ou plus est recommandé





Aperçu des paramètres :



- ShowInfoPanel -> afficher le panneau d'informations sur le graphique

- Réglage de la taille de l'Infopanel -> en cas d'affichage 4K, définir la valeur sur « 2 »

- mettre à jour le panneau d'information pendant les tests -> désactivé pour un backtesting plus rapide





PARAMÈTRES

- Autoriser les transactions d'achat / Autoriser les transactions de vente -> ici, vous pouvez activer/désactiver les transactions d'achat et de vente

- Spread maximum autorisé : spread maximum pour les ordres en attente à autoriser

- SetSL_TP_After_Entry -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec SL et TP

- Utiliser l'expiration virtuelle -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec date d'expiration

- BaseMagicNumber -> le nombre magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies

- Commentaire pour les transactions -> le commentaire à utiliser pour les transactions

- RemoveCommentSuffix -> Supprimer le nom de la stratégie du commentaire





CONFIGURATION DE LA FRÉQUENCE DES ÉCHANGES

- Fréquence des transactions -> vous pouvez définir ici la fréquence des transactions, ce qui déterminera les stratégies à exécuter. Je vous recommande d'utiliser « auto » si vous hésitez sur la stratégie la plus adaptée à vos besoins.





PARAMÈTRES GMT

- AutoGMT -> laissez l'EA calculer le décalage GMT correct pour votre courtier, afin que l'heure du NFP soit correcte

- GMT_OFFSET_Winter -> pour définir manuellement le décalage GMT en hiver (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant le backtesting !)

- GMT_OFFSET_Summer -> pour définir manuellement le décalage GMT en été (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant le backtesting !)





FILTRE NFP

- EnableNFP_Filter -> activer ou désactiver le filtre NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> forcer l'EA à fermer toutes les transactions ouvertes lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> forcer l'EA à supprimer toutes les commandes en attente lorsque NFP démarre (X minutes avant NFP)

- NFP_MinutesBefore -> combien de minutes avant l'événement NFP, pour clôturer les transactions et les ordres en attente

- NFP_MinutesAfter -> combien de minutes après l'événement NFP, avant que l'EA ne reprenne ses échanges

- Paramètres uniques Propfirm -> ici, vous pouvez ajuster divers paramètres d'entrée et de sortie pour rendre le trading EA différent des autres utilisateurs

- FILTRE CPI/IR -> ces paramètres sont comparables aux paramètres NFP expliqués ci-dessus

PARAMÈTRES DE TRANSACTIONS UNIQUES DE LA SOCIÉTÉ DE PROPRIÉTAIRES

Randomisation -> ceci randomisera légèrement les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs d'un même courtier auront des transactions légèrement différentes. Convient également aux sociétés de prop. Une valeur de 50 est recommandée.

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> ici vous pouvez saisir un décalage (en pips) par rapport aux paramètres d'entrée et/ou de sortie qui sont utilisés en interne





PARAMÈTRES DE RISQUE

- Définir le solde à utiliser manuellement : ici, vous pouvez définir une valeur de solde fixe que vous souhaitez que l'EA utilise pour les calculs de risque.

- DD total maximal autorisé : le drawdown total maximal autorisé souhaité (en %). L'EA déterminera ensuite la taille du lot et la fréquence des transactions (lorsque cette option est définie sur « auto ») en fonction de son historique de drawdown maximal. Cela n'empêchera PAS l'EA de poursuivre ses transactions une fois ce drawdown maximal atteint.

- Définir le drawdown quotidien maximal -> Vous pouvez définir ici un drawdown quotidien maximal autorisé (en %). Si ce pourcentage est atteint, l'EA clôture toutes les transactions et ordres en attente et attend le lendemain. Ceci est utile pour les sociétés de prop.

- Lotsize OnlyUp -> cela empêchera la taille du lot de diminuer après des pertes ou si le solde diminue

- Vérifier la marge -> À utiliser lorsque l'EA a des problèmes pour définir des transactions sur votre courtier en raison d'une faible marge, alors qu'il y a une marge suffisante

- Utiliser les capitaux propres au lieu du solde -> utiliser les capitaux propres du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot





HORAIRES DE NÉGOCIATION

- Utiliser le fuseau horaire de négociation -> cela activera/désactivera l'utilisation du filtre des heures de négociation

- KillPending -> lorsqu'il est activé, les ordres en attente seront supprimés en dehors des heures de négociation

- KillOpen -> lorsqu'il est activé, les transactions ouvertes seront fermées une fois le temps écoulé en dehors des heures de négociation

- Time_Source -> ici vous pouvez sélectionner quelle « horloge » utiliser pour les heures de négociation

- Paramètres horaires du lundi au dimanche : ici , vous pouvez définir l'heure de début et de fin pour tous les jours

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore : tous mes EA passent par un processus rigoureux de tests, de tests de résistance et d'optimisation robuste pour garantir que l'EA ne sera pas simplement un joli backtest-EA. Je n'utilise pas de discours de vente de type « réseau neuronal/apprentissage automatique IA/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaite », mais à la place, je propose un système de trading réel et honnête . basé sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.

En tant que développeur, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés. Je sais ce qui a du potentiel et ce qui ne l'est pas. Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité de trading en direct correspondant aux backtests, sans tricherie.

Il existe également un groupe très enthousiaste de clients existants, prêts à partager leurs expériences sur mes EA : rejoignez le groupe public ici



