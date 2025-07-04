The Bitcoin Reaper
- エキスパート
- Profalgo Limited
- バージョン: 2.9
- アップデート済み: 16 12月 2025
- アクティベーション: 10
BITCOIN REAPER へようこそ!
Gold Reaper が大成功を収めた後、同じ勝利の原則を Bitcoin 市場に適用する時が来たと判断しました。そして、それは非常に有望に見えます!
私はこれまで 20 年以上にわたってトレーディング システムを開発してきましたが、私の専門分野は「断然」ブレイクアウト戦略です。
このシンプルながらも効果的な戦略は、常に最高の取引戦略の上位にランクインしており、基本的にあらゆる市場に適用できます。 特にビットコインのような変動の激しい市場では、真価を発揮します。
それで、この戦略はどのように機能するのでしょうか?
ブレイクアウト戦略は、重要なサポートレベルとレジスタンスレベルのブレイクアウトを狙った取引を行います。 各取引において、ストップロス、テイクプロフィット、そして様々なトレーリングストップロス機能を使用します。
Bitcoin Reaper の場合、これを H1 時間枠に実装しました。これにより、取引が頻繁に行われますが、それでも非常に効果的です。
また、EAがビットコインの将来の価格変動に自動的に適応するようにしました。 つまり、ビットコインが10万、1万、あるいは100万で取引されている場合でも、
EA はすべてのエントリーおよびエグジットパラメータを自動的に調整するため、再最適化は必要ありません。
多様化こそが王様です！
1 つの戦略だけに頼るのではなく、 10 種類の異なる戦略 を実装し 、それらすべてをこの 1 つの EA に完璧にバランスよく組み込んでいます。
また、設定は非常に簡単です。希望する「最大許容ドローダウン」の値を選択するだけで、
そして、EA は、 実行する戦略の選択から、個々の戦略のリスクの完璧な設定まで、すべてを自動的に実行します。
プロップファームのトレーダーにとって朗報です。100% 互換性があります。
主な機能:
- リスクを分散し、最も安定したパフォーマンスを生み出す10の異なる戦略
- 各取引は安全なストップロスで保護されています
- トレーリングストップロスとトレーリングテイクプロフィットアルゴリズムはリスクを制限し、潜在的な利益を増加させます。
- セットアップは非常に簡単。希望する最大ドローダウン レベルを選択するだけです。
- 1つのチャートのみ: 10種類の戦略すべてが1つのH1チャートから実行されます
- EAはビットコインの価格に自動的に調整されます -> そのため、すべてのストップロス、テイクプロフィット、トレーリングSLなどだけでなく、エントリー基準もすべて可変であり、ビットコインの実際の価格に基づいて時間の経過とともに自動的に調整されます。
- プロップファーム準備完了
- 堅牢な取引システムの構築における20年の経験がこのシステムに注ぎ込まれています
セットアップ方法:
Bitcoin H1 チャートを実行し、「最大許容合計ドローダウン」パラメータを使用してリスクを設定するだけです。
さらに簡単にするために、低リスクから高リスク、およびプロップファーム向けのセットファイルをいくつか作成しました。 ここからダウンロードできます。
重要：
- AUTO_GMT を動作させるには、MT4/MT5 ターミナルの「許可された URL」に URL「https : // www . worldtimeserver.com/」(スペースを削除してください) を追加する必要があります (ツール -> オプション -> エキスパートアドバイザー)
- ビットコインの真のポテンシャルを確認するには、ストラテジーテスターで「取引量制限」と「最大取引量」の制限を解除する必要があるかもしれません。その 方法については、この記事で解説します。
要件：
- スプレッドが低いブローカーを強くお勧めします！（個人的なおすすめについては、私にご連絡ください）
- 最低残高: 150ドル
- レバレッジ: 1:100以上を推奨
パラメータの概要:
- ShowInfoPanel -> チャート上に情報パネルを表示します
- 情報パネルのサイズ調整 -> 4K ディスプレイの場合は値を「2」に設定します
- テスト中に情報パネルを更新 -> バックテストを高速化するために無効にする
設定
- 購入取引を許可 / 売却取引を許可 -> ここで購入取引と売却取引を有効/無効にすることができます
- 最大許容スプレッド: 保留中の注文に許可される最大スプレッド
- SetSL_TP_After_Entry -> ブローカーがSLとTPを含む保留注文を許可していない場合にのみ有効にします
- 仮想有効期限を使用する -> ブローカーが有効期限付きの保留注文を許可していない場合にのみ有効にします
- BaseMagicNumber -> すべての戦略で使用される基本マジックナンバー
- 取引のコメント -> 取引に使用するコメント
- RemoveCommentSuffix -> コメントから戦略名を削除します
取引頻度の設定
- 取引頻度 -> ここで取引頻度を設定できます。これにより、基本的にどの戦略を実行するかが決まります。 自分に最適な戦略がわからない場合は、「自動」を使用することをお勧めします。
GMT設定
- AutoGMT -> EAがブローカーの正しいGMTオフセットを計算し、NFPの時間が正確になるようにします。
- GMT_OFFSET_Winter -> 冬季に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)
- GMT_OFFSET_Summer -> 夏時間に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)
NFPフィルター
- EnableNFP_Filter -> NFPフィルターをオンまたはオフにする
- NFP_CloseOpenTrades -> NFPの開始時にEAがすべてのオープントレードをクローズするように強制します（NFPのX分前）
- NFP_ClosePendingOrders -> NFPの開始時にEAがすべての保留中の注文を削除するように強制します（NFPのX分前）
- NFP_MinutesBefore -> NFPイベントの何分前に取引と保留注文をクローズするか
- NFP_MinutesAfter -> NFPイベント後、EAが取引を再開するまでの分数
- Propfirm独自の設定 -> ここでは、さまざまなエントリーとエグジットのパラメータを調整して、EAを他のユーザーとは異なる取引にすることができます。
- CPI/IRフィルター -> これらのパラメータは、上で説明したNFPパラメータと同等です。
プロップファーム独自の取引設定
- ランダム化 -> エントリー、エグジット、TrailingSLの値を少しランダム化します。これにより、同じブローカーの複数のユーザーが、それぞれ異なる取引を行うことができます。プロップファームにも適しています。適切な値は「50」です。
- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> ここでは、内部的に使用されるエントリーおよび/またはエグジットパラメータへのオフセット（ピップ単位）を入力できます。
リスク設定
- 手動で使用する残高を設定する: ここで、 EA がリスク計算に使用する固定残高値を設定できます。
- 最大許容ドローダウン： 推奨される最大許容ドローダウン（%）。EAは、過去の最大ドローダウンに基づいて、ロットサイズと取引頻度（「自動」に設定されている場合）を決定します。最大ドローダウンに 達した後も、EAの取引が継続されることはありません。
- 最大日次ドローダウンの設定 -> ここで、日次ドローダウンの上限（%）を設定できます。この値に達すると、EAはすべての取引と未決済注文を決済し、翌日まで待機します。これはプロップファームにとって便利です。
- Lotsize OnlyUp -> 損失が発生したり残高が減少したりしても、Lotsize が減少するのを防ぎます。
- マージンチェック -> 十分なマージンがあるのに、マージンが低いためにEAがブローカーで取引を設定できない場合に使用します。
- 残高の代わりにエクイティを使用する -> アカウントのエクイティを使用してすべてのロットサイズ値を計算します
取引時間
- 取引タイムゾーンを使用する -> 取引時間フィルターの使用を有効/無効にします
- KillPending -> 有効にすると、取引時間外に保留中の注文が削除されます。
- KillOpen -> 有効にすると、取引時間外になるとオープントレードが終了します。
- Time_Source -> ここで取引時間に使用する「時計」を選択できます
- 月曜日 -> 日曜日の時間設定 à ここですべての曜日の開始時間と終了時間を設定できます
まだ私のことを知らない人のために言っておきますが、私の EA はすべて、テスト、ストレステスト、堅牢な最適化という厳格なプロセスを経て、単なる優れたバックテスト EA にならないようにしています。
私は「ニューラルネットワーク/機械学習AI/ChatGPT/量子コンピュータ/完璧な直線バックテスト」などのセールストークは使用せず、代わりに本物の正直な取引システムを提供します 。
開発と実際の実行のための実証済みの方法論に基づいています。
開発者として、自動取引システムの開発に15年以上携わってきました。何がうまくいく可能性があり、何がうまくいかないかを熟知しています。
私は不正行為をすることなく、ライブ取引がバックテストと一致する可能性が最も高い正直なシステムを作成します。
また、私のEAについての経験を共有することに熱心な既存のクライアントのグループがあります 。 ここで公開グループに参加してください。
This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!
Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!