Inside Candle Scalper: indicador de flecha con determinación de la dinámica del mercado. El algoritmo analiza la volatilidad dentro de la vela e identifica posibles señales comerciales.

Funciona en la vela actual sin retrasarse en el tiempo (en la vela actual es posible el parpadeo), o en el cierre de la vela, después de que la vela se haya cerrado la flecha no desaparecerá en ningún lugar.

El indicador no vuelve a pintar el historial comercial.



El indicador está diseñado para scalpers, las señales son relevantes dentro de 1 a 2 velas después de la flecha de señal o hasta que aparezca la flecha opuesta.

Recomendado para su uso en marcos temporales de M5 a H4 (en instrumentos de baja volatilidad a partir de M15).



Puntos clave en el uso del indicador

La línea azul muestra la posición de la tendencia, si el precio está por encima de la línea la tendencia es alcista, si está por debajo es bajista.



Para realizar posiciones largas. (BUY)

Cuando el precio está por encima de la línea azul y la volatilidad aumenta, se generan flechas rojas: señales de entrada. Las flechas grises en la dirección opuesta significan que la volatilidad se está desacelerando según la tendencia, las posiciones abiertas (COMPRA) deben cerrarse.



Para realizar posiciones cortas. (SELL)

Cuando el precio está por debajo de la línea azul y la volatilidad aumenta, se generan flechas amarillas: señales de entrada. Las flechas grises en la dirección opuesta significan que la volatilidad se está desacelerando según la tendencia, las posiciones abiertas (VENTA) deben cerrarse.



Los principales parámetros internos ya están configurados para todos los intervalos de tiempo.

Los parámetros indicadores adicionales le permiten:

cambiar la longitud de la tendencia para detectar señales en una dirección.

cambia el modo de volatilidad al generar flechas en tres modificaciones, la precisión de la detección de la señal depende de las modificaciones, la primera modificación utiliza volatilidad rápida, la segunda y la tercera, suavizada.

