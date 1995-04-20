Inside Candle Scalper
- 指标
- Vitalyi Belyh
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Inside Candle Scalper - 具有市场动态判断的箭头指标。该算法分析蜡烛内的波动性并识别潜在的交易信号。
在当前蜡烛上工作而不会落后于时间（当前蜡烛可能会闪烁），或者在蜡烛关闭时，蜡烛关闭后箭头不会消失。
该指标不会在交易历史记录上重新绘制。
该指标专为黄牛党设计，信号在信号箭头后 1 - 2 个蜡烛内或直到出现相反的箭头时才有效。
建议在 M5 至 H4 的时间范围内使用（在 M15 的低波动性工具上）。
使用指标的要点
蓝线显示趋势的位置，如果价格高于该线，则趋势向上，如果低于该线，则趋势向下。
建立多头仓位。 （BUY）
当价格高于蓝线且波动性增加时，会产生红色箭头 - 入场信号。反方向的灰色箭头表示波动性按照趋势正在减缓，未平仓头寸（买入）需要平仓。
做空仓位。 （SELL）
当价格低于蓝线且波动性增加时，会产生黄色箭头 - 入场信号。反方向的灰色箭头表示波动性按照趋势正在减缓，需要平仓（卖出）。
所有时间范围的主要内部参数均已配置。
附加指标参数允许您：
改变趋势的长度来检测一个方向的信号。
在三种修改中改变生成箭头时的波动率模式，信号检测的精度取决于修改，第一种修改使用快速波动率，第二种和第三种修改使用平滑波动率。
