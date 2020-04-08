Inside Candle Scalper

Inside Candle Scalper - indicateur de flèche avec détermination de la dynamique du marché. L'algorithme analyse la volatilité au sein de la bougie et identifie les signaux de trading potentiels.
Fonctionne sur la bougie actuelle sans décalage horaire (sur la bougie actuelle, le scintillement est possible), ou sur la fermeture de la bougie, une fois la bougie fermée, la flèche ne disparaîtra nulle part.
L'indicateur ne repeint pas l'historique des transactions.

L'indicateur est conçu pour les scalpers, les signaux sont pertinents dans les 1 à 2 bougies après la flèche du signal ou jusqu'à ce que la flèche opposée apparaisse.
Recommandé pour une utilisation sur des périodes de temps de M5 à H4 (sur des instruments à faible volatilité à partir de M15).

Points clés dans l'utilisation de l'indicateur
La ligne bleue montre la position de la tendance, si le prix est au-dessus de la ligne, la tendance est à la hausse, s'il est en dessous, elle est à la baisse.

Pour prendre des positions longues. (BUY)
Lorsque le prix est au-dessus de la ligne bleue et que la volatilité augmente, des flèches rouges sont générées - des signaux d'entrée. Les flèches grises dans la direction opposée signifient que la volatilité ralentit selon la tendance, les positions ouvertes (ACHAT) doivent être fermées.

Pour prendre des positions courtes. (SELL)
Lorsque le prix est inférieur à la ligne bleue et que la volatilité augmente, des flèches jaunes sont générées - des signaux d'entrée. Les flèches grises dans la direction opposée signifient que la volatilité ralentit selon la tendance, les positions ouvertes (VENTE) doivent être fermées.

Les principaux paramètres internes sont déjà configurés pour toutes les périodes.
Des paramètres d'indicateur supplémentaires vous permettent de :
modifier la longueur de la tendance pour détecter les signaux dans une direction.
modifiez le mode de volatilité lors de la génération de flèches en trois modifications, la précision de la détection du signal dépend des modifications, la première modification utilise une volatilité rapide, la deuxième et la troisième - lissées.
