Copy Cat More Trade Copier MT4

5

Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones.

El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor), sincronizando en tiempo real órdenes de mercado y pendientes, modificaciones de operaciones, cierres parciales y operaciones Close By. Es compatible con cuentas demo y reales, acepta contraseñas de trading o de inversor y garantiza la recuperación mediante la tecnología Persistent Trade Memory, incluso si el EA, la terminal o el VPS se reinician. Varios masters y slaves pueden gestionarse simultáneamente con IDs únicos, mientras que las diferencias entre brokers se manejan automáticamente a través de ajustes de prefijo/sufijo o un mapeo personalizado de símbolos.


Características principales:
  • Rápido, estable y preciso
  • Alta seguridad: no utiliza DLLs ni Webrequest potencialmente peligrosos
  • Tecnología Persistent Trades Memory
  • Detección automática de prefijos/sufijos de símbolos
  • Soporte de cierre parcial en MT4/5
  • Soporte de Close By
  • Soporte de copiado inverso
  • Posibilidad de mantener en blanco el Magic Number y los comentarios de las operaciones copiadas
  • Gestión de riesgos y protección de la cuenta
  • Opciones de Trailing Stop, Take Profit y Stop Loss
  • Control de lotaje y riesgo basado en operaciones
  • Lógica Better Price (Mejor Precio)
  • ¡Y mucho más!

Gestión de Stop Loss y Take Profit

El Stop Loss y el Take Profit pueden seguir al master, quedar sin definir, establecerse en puntos o calcularse dinámicamente mediante ATR o ADR. El Take Profit también puede fijarse como múltiplo del SL. Todas las configuraciones respetan las restricciones StopLevel y FreezeLevel del broker para evitar rechazos.

Filtrado y control de operaciones

Las operaciones pueden filtrarse por símbolos, Magic Numbers y comentarios, con listas de inclusión y exclusión disponibles. Estas listas pueden manejar coincidencias parciales (por ejemplo, “USD” para todos los pares en USD) o definiciones completas, ofreciendo un control detallado.

El copiador también admite copiado inverso (las compras se convierten en ventas y las ventas en compras), y permite ignorar los cierres del master si el trader desea gestionarlos de forma independiente en el slave. Las órdenes pendientes pueden copiarse o ignorarse, mientras que los cierres parciales y las operaciones Close By se detectan y replican con precisión.

Velocidad de copia, filtros de precio y sesiones

La ejecución puede retrasarse intencionadamente con temporización aleatoria para adaptarse a los requisitos de las prop firms. Los traders también pueden activar la Lógica Better Price (Mejor Precio), filtrando entradas por distancia en puntos, valor monetario, porcentaje de ATR o ADR, con ventanas de tolerancia y ajuste automático de SL/TP.

El control del trading basado en tiempo es compatible mediante dos filtros de sesión independientes, que permiten restringir la operativa por día de la semana y horas específicas. Esto asegura una alineación precisa con horarios de trading, noticias o restricciones de prop firms.

Sincronización inicial y división de volumen

Al inicio, el trader puede elegir si desea copiar inmediatamente las operaciones existentes: todas, solo las ganadoras, solo las perdedoras o ninguna. El volumen de operaciones puede ajustarse no solo mediante modos fijos, multiplicadores y basados en cuenta (equity, saldo, margen libre, equity × apalancamiento), sino también dividiéndolo en operaciones más pequeñas (splitting). La división puede hacerse por tamaño de lote o número de operaciones, con control de exceso o resto, asegurando compatibilidad con límites estrictos de los brokers.

Protección de drawdown y equity

Incluye protección contra drawdown diario, drawdown total y protección de equity para salvaguardar las cuentas, especialmente en entornos de prop firms. Los límites pueden fijarse en porcentaje o valores fijos, y al alcanzarse, el copiador puede bloquear la operativa hasta el día siguiente o hasta que las condiciones se restablezcan. La protección puede aplicarse al saldo, equity o al depósito inicial, según las reglas de la prop firm.

Herramientas avanzadas de gestión de riesgos

El copiador incluye un motor de Trailing Stop con varios métodos: puntos fijos, ATR o ADR. El trailing puede definirse como factor del SL, con pasos personalizables, niveles de break-even y activación solo en operaciones gestionadas. Además, un sistema de cierre por cesta (Basket Close) gestiona grupos de operaciones colectivamente, con SL global, TP, trailing, break-even y control de comisiones/swaps. La gestión por cesta garantiza estrategias que dependen de salidas a nivel de portafolio. El tamaño de lote también puede controlarse con filtros min/max, mientras que los filtros por número de operaciones permiten fijar un mínimo o máximo de operaciones activas por símbolo o en total.

Magic Numbers, comentarios y lógica de reintento

Las operaciones copiadas pueden tener Magic Number en blanco, heredar el del master o usar un valor personalizado. Lo mismo se aplica a los comentarios: en blanco, heredados del master o definidos por el usuario. Función única: Copy Cat Copier permite que las operaciones del slave permanezcan en blanco incluso si las del master tienen Magic Number y comentario. Si alguna operación falla en copiarse debido a restricciones del broker o problemas temporales de conexión, el copiador reintenta automáticamente varias veces, equilibrando fiabilidad y velocidad.

Primer depósito e indicadores

El copiador detecta automáticamente el primer depósito para establecer una línea de base precisa, aunque también puede configurarse manualmente. Incluye indicadores ATR y ADR para una gestión avanzada de stop loss, take profit y estrategias basadas en volatilidad, brindando a los traders la capacidad de proteger dinámicamente sus operaciones.

Comentarios 3
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:12 
 

Execelente copiador, utilizo em várias contas financiadas. Não tem problema alguma quanto a execução das ordens. Recomendo!!

Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide. 19/11 - Have just seen your reply - Most Welcome.

