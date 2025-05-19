Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones.

El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor), sincronizando en tiempo real órdenes de mercado y pendientes, modificaciones de operaciones, cierres parciales y operaciones Close By. Es compatible con cuentas demo y reales, acepta contraseñas de trading o de inversor y garantiza la recuperación mediante la tecnología Persistent Trade Memory, incluso si el EA, la terminal o el VPS se reinician. Varios masters y slaves pueden gestionarse simultáneamente con IDs únicos, mientras que las diferencias entre brokers se manejan automáticamente a través de ajustes de prefijo/sufijo o un mapeo personalizado de símbolos.

Rápido, estable y preciso

Alta seguridad: no utiliza DLLs ni Webrequest potencialmente peligrosos

Tecnología Persistent Trades Memory

Detección automática de prefijos/sufijos de símbolos

Soporte de cierre parcial en MT4/5

Soporte de Close By

Soporte de copiado inverso

Posibilidad de mantener en blanco el Magic Number y los comentarios de las operaciones copiadas

Gestión de riesgos y protección de la cuenta

Opciones de Trailing Stop, Take Profit y Stop Loss

Control de lotaje y riesgo basado en operaciones



Lógica Better Price (Mejor Precio)

¡Y mucho más!

Gestión de Stop Loss y Take Profit

El Stop Loss y el Take Profit pueden seguir al master, quedar sin definir, establecerse en puntos o calcularse dinámicamente mediante ATR o ADR. El Take Profit también puede fijarse como múltiplo del SL. Todas las configuraciones respetan las restricciones StopLevel y FreezeLevel del broker para evitar rechazos.

Filtrado y control de operaciones

Las operaciones pueden filtrarse por símbolos, Magic Numbers y comentarios, con listas de inclusión y exclusión disponibles. Estas listas pueden manejar coincidencias parciales (por ejemplo, “USD” para todos los pares en USD) o definiciones completas, ofreciendo un control detallado.

El copiador también admite copiado inverso (las compras se convierten en ventas y las ventas en compras), y permite ignorar los cierres del master si el trader desea gestionarlos de forma independiente en el slave. Las órdenes pendientes pueden copiarse o ignorarse, mientras que los cierres parciales y las operaciones Close By se detectan y replican con precisión.

Velocidad de copia, filtros de precio y sesiones

La ejecución puede retrasarse intencionadamente con temporización aleatoria para adaptarse a los requisitos de las prop firms. Los traders también pueden activar la Lógica Better Price (Mejor Precio), filtrando entradas por distancia en puntos, valor monetario, porcentaje de ATR o ADR, con ventanas de tolerancia y ajuste automático de SL/TP.

El control del trading basado en tiempo es compatible mediante dos filtros de sesión independientes, que permiten restringir la operativa por día de la semana y horas específicas. Esto asegura una alineación precisa con horarios de trading, noticias o restricciones de prop firms.

Sincronización inicial y división de volumen

Al inicio, el trader puede elegir si desea copiar inmediatamente las operaciones existentes: todas, solo las ganadoras, solo las perdedoras o ninguna. El volumen de operaciones puede ajustarse no solo mediante modos fijos, multiplicadores y basados en cuenta (equity, saldo, margen libre, equity × apalancamiento), sino también dividiéndolo en operaciones más pequeñas (splitting). La división puede hacerse por tamaño de lote o número de operaciones, con control de exceso o resto, asegurando compatibilidad con límites estrictos de los brokers.

Protección de drawdown y equity

Incluye protección contra drawdown diario, drawdown total y protección de equity para salvaguardar las cuentas, especialmente en entornos de prop firms. Los límites pueden fijarse en porcentaje o valores fijos, y al alcanzarse, el copiador puede bloquear la operativa hasta el día siguiente o hasta que las condiciones se restablezcan. La protección puede aplicarse al saldo, equity o al depósito inicial, según las reglas de la prop firm.

Herramientas avanzadas de gestión de riesgos

El copiador incluye un motor de Trailing Stop con varios métodos: puntos fijos, ATR o ADR. El trailing puede definirse como factor del SL, con pasos personalizables, niveles de break-even y activación solo en operaciones gestionadas. Además, un sistema de cierre por cesta (Basket Close) gestiona grupos de operaciones colectivamente, con SL global, TP, trailing, break-even y control de comisiones/swaps. La gestión por cesta garantiza estrategias que dependen de salidas a nivel de portafolio. El tamaño de lote también puede controlarse con filtros min/max, mientras que los filtros por número de operaciones permiten fijar un mínimo o máximo de operaciones activas por símbolo o en total.

Magic Numbers, comentarios y lógica de reintento

Las operaciones copiadas pueden tener Magic Number en blanco, heredar el del master o usar un valor personalizado. Lo mismo se aplica a los comentarios: en blanco, heredados del master o definidos por el usuario. Función única: Copy Cat Copier permite que las operaciones del slave permanezcan en blanco incluso si las del master tienen Magic Number y comentario. Si alguna operación falla en copiarse debido a restricciones del broker o problemas temporales de conexión, el copiador reintenta automáticamente varias veces, equilibrando fiabilidad y velocidad.

Primer depósito e indicadores

El copiador detecta automáticamente el primer depósito para establecer una línea de base precisa, aunque también puede configurarse manualmente. Incluye indicadores ATR y ADR para una gestión avanzada de stop loss, take profit y estrategias basadas en volatilidad, brindando a los traders la capacidad de proteger dinámicamente sus operaciones.