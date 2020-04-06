MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader

MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI.

Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping.

Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma filosofía central: lógica probada, condiciones reales de mercado y sin atajos.

(Hemos probado y perfeccionado nuestros sistemas MATrader durante años antes de publicarlos en MQL5. Nuestro listado original de MATrader alcanzó el puesto #1 antes de ser eliminado y vuelto a subir, lo que reinició las reseñas y el ranking. Si quieres ayudarnos a subir de nuevo, una reseña tras una prueba real es siempre bienvenida.)

Configuración optimizada: Símbolo y marco temporal definidos en los inputs (aplican condiciones de scalping)

Cuenta recomendada: Cuenta Cent de RoboForex con soporte para 0.0001 lotes

¿Por qué MATrader QuickScalper?

MATrader QuickScalper está pensado para traders que prefieren:

Ciclos de trading cortos en lugar de exposición prolongada

Lógica de scalping limpia sin sobreoperar al azar

Disciplina estricta en la ejecución

Gestión inteligente de lotes en cuentas cent

No es una copia de MATrader AI ni una versión simplificada. Es una estrategia diferente, diseñada para complementar el ecosistema MATrader.

Configuración crítica para un funcionamiento correcto Para que MATrader QuickScalper funcione exactamente como se diseñó, se requiere lo siguiente: [1] Broker y tipo de cuenta: MATrader QuickScalper está optimizado específicamente para cuentas Cent de RoboForex. Cada broker utiliza spreads, modelos de ejecución y feeds de precios distintos, lo cual afecta directamente a las estrategias de scalping. [2] Usar el código "KXTL": Al abrir tu cuenta Cent en RoboForex, introduce el código "KXTL". Esto desbloquea condiciones esenciales: • Posibilidad de operar desde 0.0001 lotes en lugar de 0.01 • Spreads más bajos gracias a nuestra asociación VIP • Estructura de costes adecuada para estrategias de scalping [3] Por qué es importante: MATrader QuickScalper fue ajustado y probado bajo condiciones RoboForex + KXTL. Cambiar estas condiciones modifica el entorno completo de la estrategia. [4] Política de soporte: El soporte se ofrece únicamente para configuraciones que sigan las condiciones recomendadas.

Beneficios de ser miembro de la comunidad KXTL Marc Albrecht Trading



• Operar con 0.0001 lotes en cuentas Cent

• Spreads reducidos mediante nuestra asociación VIP con RoboForex

• Programas de cashback (dependen del broker)

• Acceso a VPS gratuito (aplican condiciones)

• Acceso a herramientas y señales exclusivas de la comunidad



Ventaja de la comunidad:

Los miembros KXTL reciben acceso a todos nuestros Expert Advisors sin coste adicional, incluido MATrader QuickScalper.

Esto supone un ahorro de hasta $299 frente a la compra individual de cada EA.

MATrader QuickScalper se ofrece en MQL5 como producto independiente. Dentro de la comunidad KXTL, se considera parte del ecosistema completo.

Configuración del EA explicada

MATrader QuickScalper funciona con los ajustes por defecto y no requiere optimización. Los usuarios avanzados pueden afinar su comportamiento mediante los inputs disponibles.

MATScalper – Interruptor principal para activar o desactivar la lógica de scalping

– Interruptor principal para activar o desactivar la lógica de scalping USEnewsFilter – Protección interna frente a condiciones de mercado inestables

Gestión monetaria

MM – Activa el escalado de lotes según el balance

– Activa el escalado de lotes según el balance Lots – Tamaño de lote fijo o valor base para el escalado

– Tamaño de lote fijo o valor base para el escalado LotExponent – Controla el aumento del lote al añadir posiciones

– Controla el aumento del lote al añadir posiciones MaxLots – Límite máximo de exposición

Gestión de beneficios y operaciones

TakeProfit – Lógica principal de objetivos de beneficio

– Lógica principal de objetivos de beneficio UseEquityStop – Capa de protección basada en la equidad

– Capa de protección basada en la equidad TotalEquityRisk – Define cómo el EA gestiona ciclos más profundos

Lógica avanzada de trailing

Trailing HiLo (principal y recomendado)

Módulos opcionales Engine 15 y Engine 16 para usuarios experimentados

Protección de fin de semana

Cierre del viernes

Apertura retrasada del lunes

Cómo empezar

[1] Abre una cuenta Cent en RoboForex usando el código KXTL

[2] Coloca MATrader QuickScalper en el símbolo y marco temporal recomendados

[3] Usa los ajustes por defecto o modifícalos con cuidado

Palabras finales

MATrader QuickScalper está creado para traders que valoran la precisión, la estructura y la calidad de ejecución.

Sin atajos. Sin trucos.

Solo una estrategia de scalping enfocada en condiciones reales de mercado.

Si ya confías en MATrader, MATrader QuickScalper te resultará familiar — solo que más rápido.

Agradecemos cada reseña y a cada trader que se toma el tiempo de probar nuestro trabajo de forma seria.

Visita Marc Albrecht Trading en MQL5