Inside Candle Scalper - 市場の動向を判断する矢印インジケーター。アルゴリズムはローソク足内のボラティリティを分析し、潜在的な取引シグナルを識別します。

時間に遅れることなく現在のろうそくに作用します (現在のろうそくではちらつきが発生する可能性があります)。またはろうそくが閉じると、ろうそくが閉じた後に矢印がどこにも消えることはありません。

インジケーターは取引履歴に再描画されません。



このインジケーターはスキャルパー向けに設計されており、シグナルはシグナル矢印の後 1 ～ 2 本のローソク足以内、または反対の矢印が表示されるまで有効です。

M5 から H4 までの時間枠での使用が推奨されます (低ボラティリティ銘柄では M15 から)。



インジケーターの使用上のポイント

青い線はトレンドの位置を示しており、価格が線より上にある場合はトレンドは上昇、下にある場合はトレンドは下降です。



ロングポジションを取ること。 （BUY）

価格が青い線を上回り、ボラティリティが増加すると、エントリーのシグナルである赤い矢印が生成されます。反対方向の灰色の矢印は、トレンドに従ってボラティリティが低下していることを意味し、オープンポジション（買い）を閉じる必要があります。



ショートポジションを取ること。 （SELL）

価格が青い線を下回り、ボラティリティが増加すると、エントリーのシグナルである黄色の矢印が生成されます。反対方向の灰色の矢印は、トレンドに従ってボラティリティが低下していることを意味し、オープンポジション（売り）を閉じる必要があります。



主要な内部パラメータはすべての時間枠に対してすでに設定されています。

追加のインジケーター パラメータを使用すると、次のことが可能になります。

トレンドの長さを変更して、一方向のシグナルを検出します。

矢印を生成するときにボラティリティ モードを 3 つの変更で変更します。信号検出の精度は変更によって異なります。最初の変更では高速ボラティリティが使用され、2 番目と 3 番目の変更では平滑化されます。

