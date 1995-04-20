Inside Candle Scalper

Inside Candle Scalper - indicador de seta com determinação da dinâmica do mercado. O algoritmo analisa a volatilidade dentro da vela e identifica possíveis sinais de negociação.
Funciona na vela atual sem atrasar o tempo (na vela atual é possível cintilar), ou no fecho da vela, depois da vela fechar a seta não desaparecerá em lado nenhum.
O indicador não repinta o histórico de negociação.

O indicador foi concebido para scalpers, os sinais são relevantes dentro de 1 a 2 velas após a seta do sinal ou até que a seta oposta apareça.
Recomendado para utilização em períodos de M5 a H4 (em instrumentos de baixa volatilidade a partir de M15).

Pontos-chave na utilização do indicador
A linha azul mostra a posição da tendência: se o preço estiver acima da linha, a tendência é de alta; se estiver abaixo, é de baixa.

Para fazer posições longas. (BUY)
Quando o preço está acima da linha azul e a volatilidade aumenta, são geradas setas vermelhas — sinais para entradas. As setas cinzentas na direção oposta significam que a volatilidade está a diminuir de acordo com a tendência, as posições abertas (COMPRA) precisam de ser fechadas.

Para fazer posições curtas. (SELL)
Quando o preço está abaixo da linha azul e a volatilidade aumenta, são geradas setas amarelas — sinais para entradas. As setas cinzentas na direção oposta significam que a volatilidade está a diminuir de acordo com a tendência, as posições abertas (VENDA) precisam de ser fechadas.

Os principais parâmetros internos já estão configurados para todos os períodos.
Parâmetros indicadores adicionais permitem-lhe:
altere o comprimento da tendência para detetar sinais numa direção.
alterar o modo de volatilidade ao gerar setas em três modificações, a precisão da deteção do sinal depende das modificações, a primeira modificação utiliza a volatilidade rápida, a segunda e a terceira - suavizadas.
Produtos recomendados
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Morning Star pattern" para MT4. - O indicador "Morning Star pattern" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso. - O indicador detecta padrões Morning Star otimistas no gráfico: sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC, celular e e-mail. - Também seu irmão - o indicador bearish "Evening Star pattern" está disponível (siga o link abaixo). - O indicador "Morning Star pattern" é excelente para comb
Sharp Price Change Monitor
Sergei Kazaritskii
Indicadores
Sharp Price Change Monitor (port) SherpaM é um indicador informante para Forex Meta Trader 4. O indicador Informador informa sobre uma mudança acentuada no preço do instrumento financeiro selecionado. Também leva em consideração "sobrevenda"/" sobrecompra "(de acordo com o indicador RSI - chamado como uma sub-rotina: grafico nao desenhado - se necessario, conecte o grafico manualmente) e as características dos "castiçais japoneses" (razão "sombra"/"corpo" em porcentagem). Informa na tela, no e-m
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicadores
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicadores
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Padrão PINBAR para MT4, sem repintura, sem atraso. - O indicador "Padrão PINBAR" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action. - O indicador detecta PinBars no gráfico: - PinBar de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - PinBar de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC, celular e e-mail. - O indicador "Padrão PINBAR" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência. Clique aqui par
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicadores
This indicator monitors the market for a flat state and possible breakout. The flat state is detected as a predefined number of consecutive bars during which price fluctuates inside a small range. If one of the next bars closes outside the range, breakout is signaled. The indicator shows 3 lines: blue - upper bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; red - lower bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; yellow - center of flat ranges (NOT including breakout areas). When a b
Double PinBar Pattern m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Padrão PINBAR Duplo para MT4, sem repintura, sem atraso. - O indicador "Padrão PINBAR Duplo" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action. - É muito mais preciso do que o padrão pinbar padrão. - O indicador detecta Barras de Pino Duplas no gráfico: - Barra de Pino Dupla de Alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - Barra de Pino Dupla de Baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens). - Possui alertas integrados para PC e disp
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
NonLag Indicator MT4
Lungile Mpofu
Indicadores
Trend NonLag Indicator  is a professional and easy to use Forex, Crypto and CFDs trading system which is based on the best principles of trading using the Swing High and Swing Low and Price Action strategy. The indicator provides accurate BUY and SELL signals. You can trade even on the go using PUSH notifications. Probably you already   heard   about the Swing High and Swing Low trading methods before. Usually the Swing High/Low is a very complex thing not only for newbie traders but also for th
Trend catcher For MT4
Nicola Capatti
Indicadores
Trend Catcher for MT4 – Seu aliado avançado no trading de precisão O Trend Catcher for MT4 é um indicador inovador desenvolvido para oferecer aos traders ferramentas avançadas de análise dos mercados financeiros, combinando precisão, confiabilidade e facilidade de uso. Baseado em algoritmos sofisticados, este indicador interpreta os movimentos de preço e a volatilidade do mercado para gerar sinais claros e oportunos, ideais para identificar o início de tendências, possíveis reversões e pontos es
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Os indicadores [ZhiBiCCI] são adequados para todo o ciclo de uso e também são adequados para todas as variedades do mercado. [ZhiBiCCI] Linha sólida verde é uma inversão da divergência de alta. A linha pontilhada verde é uma divergência de alta clássica. [ZhiBiCCI] A linha sólida para o vermelho é uma divergência de baixa reversa. A linha pontilhada vermelha é uma divergência clássica de baixa. [ZhiBiCCI] pode ser definido nos parâmetros (Alerta, Enviar e-mail, Enviar notificação), definido c
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicadores
O indicador Forex Wave Wold MT4 é projetado para procurar as ondas de Wolfe e exibi-las na janela atual do terminal de negociação. Um excelente indicador para os traders que usam as ondas de Wolf. Sua aplicação em estratégias de negociação aumentará significativamente sua eficiência e lucratividade. INFORMAÇÃO DO INDICADOR Ao contrário de outros indicadores de ondas de Wolfe, o indicador forex Wave Wold MT4 tem uma série de características que aumentam significativamente a sua eficiência: O p
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indicadores
Easy Trade Indicator – Your Path to Profitable Trades! Work any Time Frame! Maximize your profits with precise and assertive trades! ️ Trade with comfort – the indicator does the analysis and you only open the order in the direction in which the indicator shows you!  Exclusive panel with past trade counter and accuracy tracking! Simplify your analysis, boost your performance, and trade with confidence! Get it now and take your trading to the next level
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Candlestick Patterns Analytics
Denis Luchinkin
Indicadores
Candlestick Patterns Analytics is a powerful tool for analyzing candlestick patterns. Do you trade based on candlestick patterns? Then Candlestick Patterns Analytics is designed for you. The undeniable advantage of the indicator: Predicts trading result when trading candlestick patterns; Uses statistical data based on the history of the selected symbol and timeframe. What the indicator does Finds and marks on the chart 29 candlestick patterns; Draws arrows to indicate the classical and statist
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador foi projetado para scalping agressivo e entradas rápidas em opções binárias , gerando sinais em toda vela , para que você saiba exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Junte-se ao canal Happy Scalping: MQL5 Não repinta : o sinal da vela atual é gerado em TEMPO REAL , o que significa que pode mudar enquanto a vela ainda está em formação, dependendo se o preço sobe ou desce em relação ao fechamento da vela anterior. Mas uma vez que a vela fecha , a cor do sinal fica comple
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Aprimore sua precisão no trading com o indicador Candlestick Pattern Alert MT4, uma ferramenta poderosa projetada para detectar rapidamente padrões de velas chave e entregar alertas em tempo real, capacitando traders a agir em configurações de alta probabilidade. Baseado nos princípios dos gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison nos anos 90, este indicador é favorito entre traders de forex, cripto e ações por sua capacidade de decifrar o sentimento do mercado através de padrõe
FREE
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicadores
Description: - D ay Pattern - an indicator that helps to identify patterns of price changes for the development of trading algorithms and strategies. For whom this tool? - For developers of trading strategies and algorithms. - Medium- and long-term traders. Time frames H1-W1. Features of the indicator: - There is a function of exporting indicator values to a file of the csv format. - Using the information panel, you can conduct an express analysis of trading tool. - The indicator is sui
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicadores
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Dynamic Trading Oscillator" - um indicador avançado e personalizado para Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de osciladores - veja as imagens para ver como usá-lo. - O Dynamic Trading Oscillator possui zonas adaptáveis ​​de sobrevenda/sobrecompra. - O oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos em áreas dinâmicas de sobrevenda/sobrecompra. - Valores de sobrevenda: abaixo da linha azul, valores de sobrecompra: acima da
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Mais do autor
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Serial Signal Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador para negociação manual e análise técnica para Forex. Consiste em um indicador de tendência com o nível de abertura do dia de negociação e um indicador de seta para determinar os pontos de entrada. O indicador não muda de cor; funciona quando a vela fecha. Contém vários tipos de alertas para setas de sinalização. Pode ser configurado para funcionar em qualquer gráfico, instrumento de negociação ou período de tempo. A estratégia de trabalho baseia-se na busca de movimentos de preços ao
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Upper and Lower Reversal - Sistema para previsão antecipada de momentos de reversão. Permite encontrar pontos de viragem de preços nos limites dos canais de movimento de preços superiores e inferiores. O indicador nunca irá recolorir ou alterar a posição das setas de sinalização. As setas vermelhas são um sinal de compra, as setas azuis são um sinal de venda. Ajusta-se a quaisquer prazos e instrumentos de negociação O indicador não redesenha, só funciona quando a vela fecha. Existem vários tip
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Volatility Trend System - é um sistema de negociação que fornece sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenhar ou atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra as entradas no mercado. O indicador está equipado com diversos tipos de alertas. Pode ser apli
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicadores
Candle Binary Scalper é um produto de análise técnica para forex e opções binárias. Inclui vários indicadores técnicos combinados em um sistema de negociação. Adequado para negociação manual dentro de uma tendência, para escalpelamento e opções binárias. Funciona em todos os prazos e instrumentos de negociação. Prazos recomendados para negociação M15, M30, H1 e H4, M5 e M1 devem ser usados ​​em caso de alta volatilidade. Existem vários tipos de alertas. Como usar o produto As configurações ide
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System MT5 " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicadores
Um indicador técnico que estrutura gráficos e identifica movimentos cíclicos de preços. Pode funcionar em qualquer gráfico. Vários tipos de notificações. Existem setas adicionais no próprio gráfico. Sem redesenhar a história, trabalha no fecho da vela. TF recomendado a partir de M5 e superior. Parâmetros fáceis de utilizar e configurar. Ao utilizar 2 indicadores com parâmetros diferentes, pode utilizá-los sem outros indicadores. Tem 2 parâmetros de entrada Ciclicidade e duração do sinal Estes
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
O sistema de comércio técnico de setas de reversão do BB foi desenvolvido para prever pontos reversos para tomar decisões de varejo. A situação atual do mercado é analisada pelo indicador e estruturada para vários critérios: a expectativa de momentos de reversão, possíveis pontos de virada, sinais de compra e venda. O indicador não contém informações em excesso, possui uma interface visual compreensível, permitindo que os comerciantes tomem decisões razoáveis. Todas as setas parecem fechar a ve
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Trading System Double Trend - um sistema de negociação independente composto por vários indicadores. Determina a direção da tendência geral e dá sinais na direção do movimento dos preços. Pode ser utilizado para scalping, negociação intradiária ou intrasemana. Possibilidades Funciona em qualquer período e instrumento de negociação (Forex, criptomoedas, metais, ações, índices). Leitura visual simples de informação sem carregar um gráfico O indicador não redesenha e não completa sinais Funciona
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicadores
Wave Reversal Indicator - determina a direção e as reversões de preço em torno da linha de equilíbrio. O indicador mostra os movimentos das ondas e os picos de tendência. Dá recomendações sobre onde seguir o trader, ajuda a seguir a estratégia de trading. É um complemento a uma estratégia intradiária ou de médio prazo. Quase todos os parâmetros são selecionados para cada intervalo de tempo e mudam automaticamente; Prazos ideais para utilizar M5, M15, M30, H1, H4. Funciona em vários instrumentos
FREE
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Trading System Double Trend MT5 - um sistema de negociação independente composto por vários indicadores. Determina a direção da tendência geral e dá sinais na direção do movimento dos preços. Pode ser utilizado para scalping, negociação intradiária ou intrasemana. Possibilidades Funciona em qualquer período e instrumento de negociação (Forex, criptomoedas, metais, ações, índices). Leitura visual simples de informação sem carregar um gráfico O indicador não redesenha e não completa sinais Func
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicadores
Wave Price Channel - Sistema analítico de trading desenvolvido para a procura de impulso e correção. O indicador permite trabalhar no sentido do canal de preços, que é construído com base na volatilidade. Quando é desenhada uma seta para cima ou para baixo no canal, torna-se possível ir nesta direção; o sinal nesta direção é confirmado por um indicador de ponto que é sensível às alterações de preço. Enquanto os pontos da mesma cor continuarem, o sinal continua. Se houver uma seta, mas não houve
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Level Breakout Indicator é um produto de análise técnica que funciona a partir dos limites superior e inferior, que pode determinar a direção da tendência. Funciona na vela 0 sem redesenhar ou atrasos. Em seu trabalho utiliza um sistema de diversos indicadores, cujos parâmetros já foram configurados e combinados em um único parâmetro - “ Scale ”, que realiza a gradação dos períodos. O indicador é fácil de usar, não requer nenhum cálculo, usando um único parâmetro você precisa selecionar a gradaç
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Point Directions MT5 - Um indicador que mostra níveis de ponto de suporte e resistência quando o preço se move. As setas mostram saltos de preço nas direções indicadas. As setas não são redesenhadas, elas são formadas na vela atual. Funciona em todos os prazos e instrumentos de negociação. Existem vários tipos de alertas. Possui configurações avançadas para personalizar sinais para qualquer gráfico. Pode ser configurado para negociar com a tendência e correções. Para desenhar setas, existem 2 t
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicadores
O indicador " ZigZag on Trend " ajuda a determinar a direção do movimento do preço, além de contar com um contador de barras e pips. É constituído por um indicador de tendência, uma linha de tendência representada em ziguezague que acompanha a direção do preço e um contador que calcula o número de barras percorridas na direção da tendência e o número de pips na escala vertical (os cálculos baseiam-se na abertura da barra). O indicador não repinta. Para maior comodidade, é apresentado como barras
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Point Directions - Um indicador que mostra níveis de ponto de suporte e resistência quando o preço se move. As setas mostram saltos de preço nas direções indicadas. As setas não são redesenhadas, elas são formadas na vela atual. Funciona em todos os prazos e instrumentos de negociação. Existem vários tipos de alertas. Possui configurações avançadas para personalizar sinais para qualquer gráfico. Pode ser configurado para negociar com a tendência e correções. Para desenhar setas, existem 2 tipos
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador para negociação manual e análise técnica para Forex. Consiste em um indicador de tendência com o nível de abertura do dia de negociação e um indicador de seta para determinar os pontos de entrada. O indicador não muda de cor; funciona quando a vela fecha. Contém vários tipos de alertas para setas de sinalização. Pode ser configurado para funcionar em qualquer gráfico, instrumento de negociação ou período de tempo. A estratégia de trabalho baseia-se na busca de movimentos de preços ao
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - é um sistema de negociação manual que pode se ajustar aos movimentos de preços e dar sinais para abrir negociações sem redesenhar. O indicador determina a direção da tendência pelo nível central de suporte e resistência. O indicador de ponto fornece sinais para entradas e saídas. Adequado para negociação intradiária manual, escalpelamento e opções binárias. Funciona em todos os prazos e instrumentos de negociação. O indicador dá vários tipos de alertas. Como usar o produ
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
Um indicador de tendência que mostra a força dos touros e ursos em uma faixa de negociação. Composto por duas linhas: A linha verde é uma condição equilibrada de sobrecompra/sobrevenda. A linha vermelha é a direção da atividade de negociação. Não redesenha cálculos. Pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos/quadros de tempo. Fácil de usar e configurar. Como usar o indicador e o que ele determina. A regra básica é seguir a direção da linha vermelha: se cruzar a linha verde de baixo pa
FREE
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicadores
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
Desenvolvi metodos para negociacao coletados em um indicador. Na forma de setas, define entradas na direcao da tendencia. Possui 2 tipos de setas - guias de tendencia e de sinal, informando sobre o movimento potencial na direcao da tendencia. Funciona sem redesenho, pronto para uso em todos os simbolos/ferramentas. Os prazos mais adequados para usar sao M15, M30, H1, H4. Como usar O indicador encontra a direcao da tendencia na forma de uma seta de sinal, um retangulo grafico se estende ao long
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador cíclico para negociação e previsão da direção do mercado. Mostra o comportamento cíclico do preço sob a forma de um oscilador. Emite sinais para a abertura de negociações quando se verifica uma recuperação dos limites superior e inferior do oscilador. Sob a forma de histograma, mostra a força suavizada da tendência.  Complementará qualquer estratégia de trading, desde o scalping ao intradiário.  O indicador não é redesenhado.  Adequado para utilização em todos os símbolos/instrumentos
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Binary Lines é um indicador de análise técnica para moedas, commodities, criptomoedas, ações, índices e quaisquer instrumentos financeiros. Pode ser usado para opções binárias ou escalpelamento Forex. Mostra os pontos de entrada e saída em intervalos fixos e fornece comerciantes as informações necessárias sobre os resultados de possíveis transações. Os pontos de entrada são formados no início da vela, na direção da linha MA, duração as negociações em barras podem ser ajustadas manualmente e aju
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicadores
Um indicador técnico que calcula suas leituras nos volumes de negociação. Na forma de histograma, mostra o acúmulo da força do movimento do instrumento de negociação. Possui sistemas de cálculo independentes para direções de alta e baixa. Funciona em quaisquer instrumentos de negociação e prazos. Pode complementar qualquer sistema de negociação. O indicador não redesenha seus valores, os sinais aparecem na vela atual. É fácil de usar e não carrega o gráfico, não requer cálculos de parâmetros adi
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicadores
Line Breakouts - Sistema para negociação de tendências. Contém um identificador de tendência que pode ser adaptado a qualquer gráfico e instrumento de negociação usando o período e a função de suavização. E um determinante dos níveis de suporte e resistência. Quando o preço estiver abaixo da linha de resistência, abra negociações de venda e, quando o preço estiver acima da linha de suporte, abra negociações de compra. O Stop Loss deve ser colocado a alguns pontos das linhas, o Take Profit deve s
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
Point Trend Indicator - Um indicador do nível superior e inferior da tendência, que pode determinar a direção da tendência e indicar seu fortalecimento. A direção da tendência é determinada por pontos redondos; se os pontos estiverem acima da linha zero, a tendência é de alta; se estiver abaixo, a tendência é de baixa. O aumento no movimento direcional é indicado por setas. Possui o único parâmetro para ajuste manual - Duração da direção da tendência.   Possibilidades Funciona em todos os prazo
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário