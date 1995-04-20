Inside Candle Scalper - indicador de seta com determinação da dinâmica do mercado. O algoritmo analisa a volatilidade dentro da vela e identifica possíveis sinais de negociação.

Funciona na vela atual sem atrasar o tempo (na vela atual é possível cintilar), ou no fecho da vela, depois da vela fechar a seta não desaparecerá em lado nenhum.

O indicador não repinta o histórico de negociação.



O indicador foi concebido para scalpers, os sinais são relevantes dentro de 1 a 2 velas após a seta do sinal ou até que a seta oposta apareça.

Recomendado para utilização em períodos de M5 a H4 (em instrumentos de baixa volatilidade a partir de M15).



Pontos-chave na utilização do indicador

A linha azul mostra a posição da tendência: se o preço estiver acima da linha, a tendência é de alta; se estiver abaixo, é de baixa.



Para fazer posições longas. (BUY)

Quando o preço está acima da linha azul e a volatilidade aumenta, são geradas setas vermelhas — sinais para entradas. As setas cinzentas na direção oposta significam que a volatilidade está a diminuir de acordo com a tendência, as posições abertas (COMPRA) precisam de ser fechadas.



Para fazer posições curtas. (SELL)

Quando o preço está abaixo da linha azul e a volatilidade aumenta, são geradas setas amarelas — sinais para entradas. As setas cinzentas na direção oposta significam que a volatilidade está a diminuir de acordo com a tendência, as posições abertas (VENDA) precisam de ser fechadas.



Os principais parâmetros internos já estão configurados para todos os períodos.

Parâmetros indicadores adicionais permitem-lhe:

altere o comprimento da tendência para detetar sinais numa direção.

alterar o modo de volatilidade ao gerar setas em três modificações, a precisão da deteção do sinal depende das modificações, a primeira modificação utiliza a volatilidade rápida, a segunda e a terceira - suavizadas.

