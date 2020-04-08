Inside Candle Scalper - piyasa dinamiklerini belirleyen ok göstergesi. Algoritma mumun içindeki oynaklığı analiz ediyor ve potansiyel işlem sinyallerini belirliyor.

Mevcut mumda zamanın gerisinde kalmadan çalışır (mevcut mumda titreme olabilir) veya mumun kapanışında, mum kapandıktan sonra ok hiçbir yerde kaybolmaz.

Gösterge işlem geçmişini yeniden çizmiyor.



Gösterge scalper'lar için tasarlanmıştır, sinyaller sinyal okundan sonraki 1 - 2 mum içinde veya zıt ok görünene kadar geçerlidir.

M5'ten H4'e kadar olan zaman dilimlerinde (M15'ten itibaren düşük volatiliteli enstrümanlarda) kullanılması önerilir.



Göstergenin kullanımında önemli noktalar

Mavi çizgi trendin pozisyonunu gösterir, fiyat çizginin üstünde ise trend yukarı yönlüdür, altında ise trend aşağı yönlüdür.



Uzun pozisyonlar yapmak. (BUY)

Fiyat mavi çizginin üzerine çıktığında ve volatilite arttığında kırmızı oklar oluşur - giriş sinyalleri. Ters yöndeki gri oklar trende göre volatilitenin yavaşladığı, açık pozisyonların (ALIŞ) kapatılması gerektiği anlamına geliyor.



Kısa pozisyonlar açmak. (SELL)

Fiyat mavi çizginin altına indiğinde ve volatilite arttığında sarı oklar oluşur - giriş sinyalleri. Ters yöndeki gri oklar ise trende göre volatilitenin yavaşladığı, açık pozisyonların (SATIŞ) kapatılması gerektiği anlamına geliyor.



Tüm zaman dilimleri için ana dahili parametreler zaten yapılandırılmıştır.

Ek gösterge parametreleri şunları yapmanıza olanak tanır:

Bir yöndeki sinyalleri tespit etmek için trendin uzunluğunu değiştirin.

Üç modifikasyonda oklar üretilirken oynaklık modunu değiştirin, sinyal algılama doğruluğu modifikasyonlara bağlıdır, ilk modifikasyon hızlı oynaklığı, ikinci ve üçüncüsü ise yumuşatılmış oynaklığı kullanır.

