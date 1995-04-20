Inside Candle Scalper – Pfeilindikator mit Bestimmung der Marktdynamik. Der Algorithmus analysiert die Volatilität innerhalb der Kerze und identifiziert potenzielle Handelssignale.

Funktioniert auf der aktuellen Kerze, ohne hinter der Zeit zurückzubleiben (auf der aktuellen Kerze ist ein Flackern möglich), oder auf dem Schließen der Kerze, nachdem die Kerze geschlossen wurde, verschwindet der Pfeil nirgendwo.

Der Indikator führt keine Neudarstellung der Handelshistorie durch.



Der Indikator ist für Scalper konzipiert, Signale sind innerhalb von 1 - 2 Kerzen nach dem Signalpfeil oder bis zum Erscheinen des entgegengesetzten Pfeils relevant.

Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M5 bis H4 (bei Instrumenten mit geringer Volatilität ab M15).



Wichtige Punkte zur Verwendung des Indikators

Die blaue Linie zeigt die Position des Trends. Liegt der Preis über der Linie, ist der Trend aufwärts gerichtet, liegt er darunter, ist der Trend abwärts gerichtet.



Um Long-Positionen einzugehen. (BUY)

Wenn der Preis über der blauen Linie liegt und die Volatilität zunimmt, werden rote Pfeile generiert – Signale für Einträge. Graue Pfeile in die entgegengesetzte Richtung bedeuten, dass die Volatilität gemäß dem Trend nachlässt und offene Positionen (KAUFEN) geschlossen werden müssen.



Um Short-Positionen einzugehen. (SELL)

Wenn der Preis unter der blauen Linie liegt und die Volatilität zunimmt, werden gelbe Pfeile generiert – Signale für Einträge. Graue Pfeile in die entgegengesetzte Richtung bedeuten, dass die Volatilität gemäß dem Trend nachlässt und offene Positionen (VERKAUFEN) geschlossen werden müssen.



Die wichtigsten internen Parameter sind bereits für alle Zeitrahmen konfiguriert.

Zusätzliche Indikatorparameter ermöglichen Ihnen:

Ändern Sie die Länge des Trends, um Signale in eine Richtung zu erkennen.

Ändern Sie den Volatilitätsmodus beim Generieren von Pfeilen in drei Modifikationen. Die Genauigkeit der Signalerkennung hängt von den Modifikationen ab. Die erste Modifikation verwendet eine schnelle Volatilität, die zweite und dritte eine geglättete.

