Inside Candle Scalper - 시장 동향을 판단하는 화살표 표시기입니다. 이 알고리즘은 캔들 내의 변동성을 분석하고 잠재적인 거래 신호를 식별합니다.
시간에 뒤처지지 않고 현재 캔들에서 작동합니다(현재 캔들에서 깜빡거림이 가능합니다). 또는 캔들이 닫힐 때 작동합니다. 캔들이 닫힌 후에는 화살표가 어디에도 사라지지 않습니다.
해당 지표는 거래 내역에 다시 표시되지 않습니다.

이 지표는 스캘퍼를 위해 설계되었으며, 신호는 신호 화살표가 나타난 후 1~2개 캔들 이내 또는 반대 화살표가 나타날 때까지 관련성이 있습니다.
M5에서 H4까지의 시간대에 사용하는 것이 좋습니다(M15부터 저변동성 상품에 적용).

지표 사용 시 주요 사항
파란색 선은 추세의 위치를 ​​보여줍니다. 가격이 선 위에 있으면 추세가 상승하고, 아래에 있으면 추세가 하락합니다.

롱 포지션을 취하다. (BUY)
가격이 파란색 선 위에 있고 변동성이 증가하면 빨간색 화살표가 생성됩니다. 이는 진입 신호입니다. 반대 방향의 회색 화살표는 추세에 따라 변동성이 둔화되고 있음을 의미하며, 공개 포지션(BUY)을 정리해야 합니다.

공매도 포지션을 취하다. (SELL)
가격이 파란색 선 아래에 있고 변동성이 증가하면 노란색 화살표가 생성됩니다. 이는 진입 신호입니다. 반대 방향의 회색 화살표는 추세에 따라 변동성이 둔화되고 있음을 의미하며, 공개 포지션(매도)을 마감해야 합니다.

모든 시간대에 대한 주요 내부 매개변수는 이미 구성되어 있습니다.
추가 표시기 매개변수를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
한 방향의 신호를 감지하기 위해 추세의 길이를 변경합니다.
화살표를 생성할 때 변동성 모드를 세 가지 수정으로 변경합니다. 신호 감지의 정확도는 수정 사항에 따라 달라집니다. 첫 번째 수정은 빠른 변동성을 사용하고 두 번째와 세 번째 수정은 평활화를 사용합니다.
