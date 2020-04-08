Inside Candle Scalper: indicatore a freccia con determinazione delle dinamiche di mercato. L'algoritmo analizza la volatilità all'interno della candela e identifica potenziali segnali di trading.

Funziona sulla candela corrente senza restare indietro nel tempo (sulla candela corrente è possibile che sfarfalli), oppure sulla chiusura della candela, dopo che la candela si è chiusa la freccia non scomparirà da nessuna parte.

L'indicatore non si basa sullo storico delle negoziazioni.



L'indicatore è progettato per gli scalper: i segnali sono rilevanti entro 1-2 candele dopo la freccia del segnale o finché non appare la freccia opposta.

Consigliato per l'uso su intervalli di tempo da M5 a H4 (su strumenti a bassa volatilità da M15).



Punti chiave nell'utilizzo dell'indicatore

La linea blu mostra la posizione del trend: se il prezzo è sopra la linea il trend è al rialzo, se è al di sotto è al ribasso.



Per aprire posizioni lunghe. (BUY)

Quando il prezzo è al di sopra della linea blu e la volatilità aumenta, vengono generate delle frecce rosse: segnali di ingresso. Le frecce grigie nella direzione opposta indicano che la volatilità sta rallentando in base al trend; le posizioni aperte (ACQUISTA) devono essere chiuse.



Per aprire posizioni corte. (SELL)

Quando il prezzo è al di sotto della linea blu e la volatilità aumenta, vengono generate delle frecce gialle: segnali di ingresso. Le frecce grigie nella direzione opposta indicano che la volatilità sta rallentando in base al trend; le posizioni aperte (VENDI) devono essere chiuse.



I parametri interni principali sono già configurati per tutti gli intervalli di tempo.

Ulteriori parametri indicatori consentono di:

modificare la lunghezza del trend per rilevare segnali in una direzione.

cambia la modalità di volatilità durante la generazione delle frecce in tre modifiche, la precisione del rilevamento del segnale dipende dalle modifiche, la prima modifica utilizza la volatilità veloce, la seconda e la terza sono levigate.

