Inside Candle Scalper - стрелочный индикатор с определением рыночной динамики. Алгоритм анализирует волатильность внутри свечи и определяет потенциальные торговые сигналы.

Работает на текущей свече не отставая от времени(на текущей свече возможно мерцание), или по закрытию свечи, после как свеча закрылась стрелка никуда не исчезнет.

На торговой истории индикатор не перекрашивает.



Индикатор предназначен для скальперов, сигналы актуальны в пределах 1 - 2 свечей после сигнальной стрелки или до появления противоположной стрелки.

Рекомендуется использовать для Тайм-фреймов от M5 до H4(на низковолатильных инструментах от M15).



Основные моменты в использовании индикатора

Синяя линия показывает положение тренда, если цена выше линии тренд восходящий, если ниже то идет вниз.



Для совершения длинных позиций. (BUY)

Когда цена выше синей линии при нарастании волатильности генерируются красные стрелки - сигналы для входов. Серые стрелки в обратном направлении означают замедление волатильности по тренду, открытые позиции (BUY) необходимо закрыть.



Для совершения коротких позиций. (SELL)

Когда цена ниже синей линии при нарастании волатильности генерируются желтые стрелки - сигналы для входов. Серые стрелки в обратном направлении означают замедление волатильности по тренду, открытые позиции (SELL) необходимо закрыть.



Основные внутренние параметры уже настроены для всех тайм-фреймов.

Дополнительные параметры индикатора позволяют:

изменять длину тренда для обнаружения сигналов в одном направлении.

изменять режим волатильности при генерации стрелок в трех модификациях, от модификаций зависит точность определения сигналов, первая модификация использует быструю волатильность, вторая и третья - сглаженную.



