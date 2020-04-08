RVI Higher Time Frame Pro mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.77
- Aggiornato: 6 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF RVI Pro per MT4.
- Migliora i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale HTF RVI Pro per MT4. HTF significa "Higher Time Frame".
- RVI è uno dei migliori oscillatori per il rilevamento di cambiamenti di trend e l'ingresso da aree di ipervenduto/ipercomprato.
- Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action in aree di ipervenduto/acquistato.
- L'indicatore HTF RVI Pro ti consente di collegare RVI da un time frame superiore al tuo grafico corrente --> questo è un approccio di trading professionale.
- L'area di ipercomprato è superiore a 0,23, l'area di ipervenduto è inferiore a -0,23.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- Dispone di Info Spread Swap Display: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile individuare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - angolo in alto a sinistra, 1 - angolo in alto a destra, 2 - angolo in basso a sinistra, 3 - angolo in basso a destra.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.