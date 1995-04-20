Adjustable Fractals mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.57
- Activaciones: 10
"Adjustable Fractals" es una versión avanzada del indicador fractal, ¡una herramienta de trading muy útil!
- Como sabemos, el indicador fractal estándar de mt4 no tiene ninguna configuración, lo que resulta muy incómodo para los traders.
- Adjustable Fractals ha resuelto ese problema: tiene todas las configuraciones necesarias:
- Período ajustable del indicador (valores recomendados: por encima de 7).
- Distancia ajustable de los máximos y mínimos del precio.
- Diseño ajustable de las flechas fractales.
- El indicador tiene alertas móviles y de PC integradas.
Es un producto original que se ofrece únicamente en este sitio web de MQL5.