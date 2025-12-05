RVI Higher Time Frame Pro mq

Crypto_Forex Indikator HTF RVI Pro Oszillator für MT4.





– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen HTF RVI Pro Oszillator für MT4. HTF steht für „Higher Time Frame“.

– RVI ist einer der besten Oszillatoren zur Erkennung von Trendänderungen und Einstiegen in überverkauften/überkauften Bereichen.

– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einstiegen in überverkauften/gekauften Bereichen.

– Mit dem HTF RVI Pro Indikator können Sie RVI aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anhängen – ein professioneller Handelsansatz.

– Der überkaufte Bereich liegt über 0,23, der überverkaufte Bereich unter -0,23.

– Der Indikator verfügt über integrierte Warnmeldungen für Mobilgeräte und PCs.

– Er verfügt über eine Info-Spread-Swap-Anzeige – er zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er angehängt ist.

– Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder Ecke des Charts platziert werden:

0 – für die obere linke Ecke, 1 – für die obere rechte Ecke, 2 – für die untere linke Ecke, 3 – für die untere rechte Ecke.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.