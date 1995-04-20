Crypto_Forexインジケーター HTF RVI Pro MT4用オシレーター。





- MT4対応のプロフェッショナルなHTF RVI Proオシレーターで、トレード手法をアップグレードしましょう。HTFとはHigher Time Frame（高時間枠）の略です。

- RVIは、トレンド転換の検知と売られ過ぎ/買われ過ぎエリアからのエントリーに最適なオシレーターの一つです。

- このインジケーターは、売られ過ぎ/買われ過ぎエリアでプライスアクションエントリーを行うマルチタイムフレーム取引システムに最適です。

- HTF RVI Proインジケーターを使用すると、高時間枠のRVIを現在のチャートに表示できます。これはプロフェッショナルなトレード手法です。

- 買われ過ぎエリアは0.23以上、売られ過ぎエリアは-0.23以下です。

- インジケーターにはモバイルとPCの両方でアラート機能が組み込まれています。

- Info Spread Swap Display（スプレッド/スワップ情報表示）機能を搭載。表示している通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。