RVI Higher Time Frame Pro mq

Indicador Crypto_Forex HTF RVI Pro Oscillator para MT4.





- Aprimore seus métodos de negociação com o oscilador profissional HTF RVI Pro para MT4. HTF significa - Períodos Gráficos Superiores.

- RVI é um dos melhores osciladores para detecção de mudanças de tendência e entrada em áreas de Sobrevenda/Sobrecompra.

- Este indicador é excelente para sistemas de negociação com múltiplos períodos gráficos com entradas de Ação de Preço em áreas de Sobrevenda/Compra.

- O indicador HTF RVI Pro permite anexar RVI de períodos gráficos superiores ao seu gráfico atual --> esta é uma abordagem de negociação profissional.

- Área de sobrecompra acima de 0,23, área de sobrevenda abaixo de -0,23.

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

- Possui visor de informações sobre spread e swap - mostra o spread e os swaps atuais do par de moedas onde está anexado.

- O visor também mostra o saldo, o patrimônio líquido e as margens da conta.

- É possível localizar a Exibição de Swap de Spread de Informações em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.





