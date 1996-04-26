RVI Higher Time Frame Pro mq

MT4용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI Pro 오실레이터





- MT4용 전문가용 HTF RVI Pro 오실레이터로 거래 방식을 업그레이드하세요. HTF는 Higher Time Frame(상위 시간대)을 의미합니다.

- RVI는 추세 변화 감지 및 과매수/과매수 영역에서 진입에 가장 적합한 오실레이터 중 하나입니다.

- 이 지표는 과매수/과매수 영역에서 가격 변동이 발생하는 다중 시간대 거래 시스템에 매우 적합합니다.

- HTF RVI Pro 지표를 사용하면 상위 시간대의 RVI를 현재 차트에 연결할 수 있습니다. 이는 전문적인 거래 방식입니다.

- 과매수 영역은 0.23 이상, 과매도 영역은 -0.23 미만입니다.

- 이 지표에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.

- Info Spread Swap Display(정보 스프레드 스왑 디스플레이) 기능이 있어, 해당 지표가 적용된 외환 통화쌍의 현재 스프레드와 스왑을 보여줍니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시됩니다.

- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에서나 찾을 수 있습니다.

0 - 좌측 상단, 1 - 우측 상단, 2 - 좌측 하단, 3 - 우측 하단





본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.