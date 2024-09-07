El indicador Block Master Pro está diseñado para identificar visualmente zonas del gráfico en las que es probable que se concentren volúmenes significativos de los principales participantes del mercado. Estas áreas, conocidas como bloques de órdenes, representan rangos de precios en los que los grandes participantes colocan sus órdenes, lo que podría indicar una inversión del precio y un movimiento en la dirección opuesta.

Principales características:



Identificación de bloques de órdenes: Block Master Pro identifica eficazmente los bloques de órdenes señalando los rangos de precios en los que se colocan grandes órdenes. El indicador utiliza una serie de filtros para confirmar las señales, incluyendo el análisis fractal, las comprobaciones del cuerpo de la vela, y la identificación de bloques con velas que sólo tienen mechas.

Filtrado adicional: Puede configurar el indicador para que muestre sólo aquellos bloques de órdenes en los que la vela muestre un patrón envolvente, lo que ayuda a evaluar con mayor precisión la intensidad de la señal.

Concepto Smart Money: Block Master Pro se basa en el concepto de Smart Money, permitiendo a los usuarios seguir las acciones de los principales actores del mercado.

Alertas sonoras: El indicador está equipado con alertas sonoras que le notifican cuando se forma un bloque de órdenes, asegurando que nunca pierda una importante oportunidad de negociación.

Ventajas del uso de bloques de órdenes:



Análisis de la dirección del capital: Los bloques de órdenes ayudan a determinar la dirección de los principales flujos de capital, lo que puede servir como señal de posibles cambios en los precios.

Seguimiento de la actividad de los principales operadores: El indicador muestra dónde colocan sus órdenes los principales participantes del mercado, lo que ayuda a identificar posibles niveles de soporte y resistencia.

Versatilidad: Block Master Pro es adecuado para operar en varios mercados, incluyendo Forex, bolsas de valores, criptodivisas y más. Esta adaptabilidad le permite adaptar su estrategia a cualquier tipo de activo.

Flexibilidad de negociación: El indicador se puede utilizar para operaciones intradía, así como para posiciones a más largo plazo en gráficos semanales y mensuales.

Comodidad y gestión del riesgo: La posibilidad de colocar órdenes limitadas ayuda a gestionar las posiciones de forma eficaz sin necesidad de una supervisión constante. Esta característica ofrece una relación riesgo-recompensa favorable, con la posibilidad de trabajar con una relación take-profit to stop-loss de 1:3 o superior.

Block Master Pro es una poderosa herramienta para el análisis de mercado que ayuda a los operadores a identificar con mayor precisión los niveles clave y tomar decisiones informadas para operar con éxito.





Por favor, póngase en contacto conmigo después de la compra, para los grandes bonos!



Además se obtiene por separado:

1.Nueva versión del Asesor Experto - Block Master Pro EA.

2.Indicador independiente - que utiliza la EA.

3.Manual de Usuario.







































