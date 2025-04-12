Venom Us30 Scalp

5

Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS

EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA

SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2339304


Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3.
Utilice solamente el marco de tiempo de H1

minutos.
⚠️ Advertencia: Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA.

PRECIO INICIAL SOLO POR 24 HORAS ¡Asegura tu copia ahora!

¿Qué es Venom US30 Scalp?

Venom US30 Scalp es un Asesor Experto (EA) completamente automático, específicamente optimizado para operar en el índice US30 (Índice Dow Jones) en el marco de tiempoH1

.

Está impulsado exclusivamente por un algoritmo matemático propietario—sin indicadores, sin operar noticias, y absolutamente sin estrategias de grid o martingala.

Desarrollado por Venom Labs, este EA es para traders que valoran la precisión, la disciplina y el crecimiento constante sobre técnicas arriesgadas o modas pasajeras.

Cómo Funciona (Lógica de la Estrategia)

Venom US30 Scalp utiliza un modelo matemático avanzado diseñado exclusivamente para operar con la tendencia, esperando múltiples confirmaciones antes de ejecutar operaciones.

Las operaciones ocurren solo cuando se presentan oportunidades claras y matemáticamente verificadas basadas en tendencias—sin adivinanzas ni optimizaciones excesivas.

  • Estrategia de seguimiento de tendencia con múltiples confirmaciones

  • Estricta gestión interna del riesgo

  • Entradas claras, salidas rápidas y precisas

  • Ratios dinámicos de riesgo-beneficio

  • La operación base comienza con un lote de 0.1, luego ajusta según tu configuración

  • Por defecto: 0.01 lote por cada $100 de capital (personalizable)

  • Configuración adicional de riesgo disponible para aumentar el lote base según el crecimiento de la cuenta

Requisitos y Configuraciones del Sistema

Configuración Valor
Par de trading US30 (Índice Dow Jones)
Marco de tiempo H1
Depósito mínimo $100
Tamaño de lote Fijo o Crecimiento Automático
Protección Sí (nivel máximo de margen fijado)
Take Profit/SL Dinámico
Máx. operaciones abiertas 1 a 10
Apalancamiento Cualquiera
Tipo de cuenta Cualquiera (Raw, ECN, Cent, Standard)
Filtro de noticias No utilizado
VPS recomendado Sí – Recomendado 24/5

Monitoreo de Señal en Vivo

Venom US30 Scalp impulsa la señal en vivo Venom US30—una configuración probada rigurosamente con riesgo medio-alto, logrando un crecimiento superior.

Desde 2022, extensas pruebas han demostrado un rendimiento robusto sin quemar ninguna cuenta.

Cómo Configurarlo

  • Abre un gráfico US30 enH1

  • Adjunta Venom US30 Scalp

  • Selecciona el tamaño del lote: Fijo o Automático

  • Activa la función de Trading Automático

  • Ejecuta el EA continuamente (usa VPS para resultados óptimos)

  • Guía detallada disponible en nuestro video de YouTube

No requiere optimización compleja—listo para usar inmediatamente.

Parámetros Clave

Parámetro Descripción
MagicNumber Identificador único para las operaciones
RiskSetting Opcional: Aumentar lote base según crecimiento
LotMode Fijo o Crecimiento Automático
FreeMarginCheck Umbral mínimo de seguridad del margen
Buy/Sell Elegir Compra, Venta o Ambas

¿Por qué elegir Venom US30 Scalp?

  • Lógica matemática única—sin indicadores ni copias

  • Gestión de riesgos genuina y transparente

  • Compatible con cualquier broker y tipo de cuenta

  • Lógica consistente y adaptativa a largo plazo

  • Mínimas actualizaciones—diseño preparado para el futuro

  • Soporte dedicado por parte de Venom Labs

  • Actualizaciones gratuitas de por vida

Soporte

¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarte.

Tras la compra, contáctanos por mensaje privado en MQL5. Te asistiremos con configuraciones, optimizaciones o cualquier consulta. Vendemos exclusivamente en MQL5; versiones de otras fuentes son ilegales y no reciben soporte.

Soporte Multilingüe

Descripción completamente traducida a:

Ruso, Chino, Español, Francés, Italiano, Alemán, Coreano, Turco, Portugués.

Para traders que exigen precisión

Venom US30 Scalp no es para apuestas, sino para traders disciplinados que valoran precisión matemática, transparencia de riesgos y fiabilidad comprobada.


Comentarios 18
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.12.05 20:08 
 

Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.19 18:30 
 

This is a decent EA. It has a simple solid strategy and a winning edge in the recovery factor. The recovery factor can be risky in a situacion of multiple loosing days but it still has a risk sistem to cut the losses. This EA will NOT blow your account with default set files.

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

Productos recomendados
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Crush
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El scalping (scalping, pipsing) es un enfoque de negociación basado en el análisis técnico y consiste en abrir y cerrar un gran número de operaciones en cortos periodos de tiempo: las operaciones se mantienen abiertas desde unos pocos milisegundos hasta varios minutos. En otras palabras, el objetivo del scalping en Forex no es mantener una posición durante horas, días o semanas, sino obtener beneficios en cuestión de minutos o incluso segundos, sólo unos pocos puntos por operación. En la práct
Guard Scalper
Entus Sofian
Asesores Expertos
Guard Scalper EA es un Robot Scalper basado en el análisis de la tendencia del mercado. Guard Scalper EA buscará entradas potenciales de alta probabilidad como disparador para entrar en el mercado. Guard Scalper EA es bueno para pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY. Recomendación : Por favor, añada y ejecute el Guard Scalper EA en pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY en marcos de tiempo M5. Puede ejecutar en que los pares simultanuously Atención : Usted puede c
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Quick Fortune
Md Rezaul Huda Reza
Asesores Expertos
Quick Fortune – Totalmente automatizado y enfocado en la gestión de alto riesgo Quick Fortune es un Asesor Experto totalmente automatizado que sigue estrictamente el ritmo del mercado de alto nivel. Se centra en movimientos estables. Puede obtener el mejor rendimiento manteniendo el EA funcionando libremente a largo plazo. La estrategia se basa en configuraciones claras y lógicamente estructuradas, y funciona correctamente en el período de noticias. Solo tiene que iniciarlo una vez y listo. Rel
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
FTMO pasando EA (Alto riesgo) es único Asesor Experto que continúa la serie iBoss de asesores. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El iBossTrade es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Experto mostró resultados estables en las monedas en 1999-2023
Commision AI
Phung Van Linh
Asesores Expertos
===============Features================= Bajo capital inicial desde sólo 500 $, operando 3000-5000 órdenes/mes Negociación automática para equilibrar y preservar el capital Cambio entre la negociación de lotes y la negociación de beneficios Órdenes, stops y límites basados en las fluctuaciones del mercado, sin pérdidas por mantenimiento, órdenes limpias Trading rápido y eficiente, ganancias rápidas, versión demo disponible para probar Opción de cerrar órdenes individuales o en
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Asesores Expertos
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5. Construido alrededor del Money Flow Index (MFI ) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas. ¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas. Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas Señales confirmadas por volumen: MFI combina preci
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Los compradores de este producto también adquieren
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Asesores Expertos
Gold Trend X Señal en Vivo (Trading 1.5% Riesgo de Balance) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta má
Nexus Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Scalper Live Signal: Señal ( 2.5% Riesgo Saldo Cuenta) Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo a Nexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta 9
Stock Index Scalper
Thang Chu
Asesores Expertos
Cuenta Nexus Stock Index Scalper Signal (3% Riesgo de Saldo) Únete a la Comunidad Nexus Chat Público Stock Index Scalper es un EA de scalping a corto plazo que opera índices bursátiles exclusivamente. Cerrará todas las operaciones al final del día para evitar el riesgo nocturno y sólo considerará la apertura de nuevas operaciones cuando haya un mercado activo. Desarrollado por el mismo motor de IA que creó Market Cycles Order Flow, Gold Trend X y la mayoría de mis otros algoritmos también conoc
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Otros productos de este autor
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Asesores Expertos
Queen Of Gold — EA Automatizado para XAUUSD M30 Queen Of Gold es un Asesor Experto totalmente automatizado para XAUUSD en M30. Utiliza lógica estructurada de acción del precio con controles de riesgo opcionales para gestionar el drawdown. Funciona sin indicadores ni señales externas, basándose en el movimiento real del mercado. Características principales: Lógica basada en el precio, sin indicadores Modo de recuperación para gestionar el drawdown Sistema grid con controles de riesgo ajustables
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Asesores Expertos
Venom Crown – Asesor Experto basado en reglas Venom Crown es un Asesor Experto basado en reglas diseñado para GBPUSD , operando en el timeframe H1 mediante múltiples condiciones de confluencia y ejecución diaria controlada. El sistema incorpora filtros de tiempo configurables, reglas de gestión de riesgo y un filtro de noticias opcional, todos ajustables desde los parámetros de entrada. Las operaciones se ejecutan únicamente cuando se cumplen todas las condiciones internas. Live Signal :  https:
Asia Scalper
Antoine Melhem
Asesores Expertos
Asia Scalper es un Asesor Experto basado en sesiones, diseñado para GBPUSD (M30) y USDJPY (M15). El sistema opera durante la sesión asiática y el inicio de Londres, cuando estos pares suelen pasar de consolidación a movimientos más definidos. Utiliza un enfoque selectivo y de baja frecuencia, operando solo cuando se cumplen sus condiciones. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Características principales • Opera solo GBPUSD (M30) y USDJPY (M15) • Entradas basadas en sesiones
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Asesores Expertos
LONDON EDGE  – Asesor Experto para Scalping en GBPUSD M30 LONDON EDGE es un Asesor Experto estructurado diseñado para operar GBPUSD en el marco temporal de M30. Utiliza una lógica coherente con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit. El tamaño de la posición se ajusta automáticamente en función del saldo de la cuenta. No utiliza martingala, grid ni cobertura. Este EA es apto para su uso en empresas de fondeo, cumpliendo con reglas estrictas de gestión de riesgo y requisitos de baja reducción.
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Indicadores
enom Trend Pro — Herramienta de Análisis de Tendencias Multitemporal Venom Trend Pro es un indicador de seguimiento de tendencias y trading de oscilación diseñado para ayudar a identificar movimientos direccionales claros en cualquier par y marco temporal. Funciona bien para configuraciones intradía y de oscilación en Forex, oro, criptomonedas, índices y más. El indicador analiza la estructura de precios reciente y el impulso para detectar tendencias emergentes o continuas. Una vez que se confir
FREE
Venom Crown
Antoine Melhem
Asesores Expertos
Venom Crown – Asesor Experto basado en reglas (enfocado en GBPUSD) Venom Crown es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para trading estructurado con enfoque principal en GBPUSD, con soporte para Oro (XAUUSD) y operación multi-símbolo opcional. Está optimizado para el marco temporal H1 y utiliza reglas predefinidas, control de riesgo estricto y filtro de noticias opcional. Características clave – Símbolo principal: GBPUSD – Soporte para Oro (XAUUSD) – Multi-símbolo opcional – Timeframe
Filtro:
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.12.05 20:08 
 

Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.19 18:30 
 

This is a decent EA. It has a simple solid strategy and a winning edge in the recovery factor. The recovery factor can be risky in a situacion of multiple loosing days but it still has a risk sistem to cut the losses. This EA will NOT blow your account with default set files.

Antoine Melhem
2767
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.11.19 19:14
Christian, thank you for your honest review. I appreciate your trust and the time you took to share your experience.
For the current market conditions, US30 is performing best on the H1 timeframe, so please make sure to use it there for optimal results.
The EA also includes a total risk limit designed to protect your equity.
If you ever need anything or have questions, feel free to reach out
hexhead
37
hexhead 2025.07.31 17:23 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Antoine Melhem
2767
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.11.19 19:16
Hexhead, thank you and congratulations on your purchase. My apologies for the late reply.
Make sure to run Venom US30 Scalp on the H1 timeframe, especially in the current market conditions, as this is where it performs best.
yuliia lukianenko
46
yuliia lukianenko 2025.07.22 16:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Boyceuk
69
Boyceuk 2025.07.16 09:19 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

raja5655
852
raja5655 2025.06.12 13:24 
 

Excellent expert, trades are spot on with a stop loss limit for each trade. The author is very helpful and responsive.

BLAZEJ JAN SEWERYNEK
693
BLAZEJ JAN SEWERYNEK 2025.06.09 19:17 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.06.09 10:53 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Zaiko_
24
Zaiko_ 2025.06.06 13:28 
 

I’m very satisfied with the results. It performs consistently and executes trades reliably, just as described. What impressed me the most is the support – the developer is responsive, helpful, and always willing to assist with any questions or issues. It’s clear they care about their customers' success. Highly recommended!

wassim dakkan
40
wassim dakkan 2025.06.04 17:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Akira Eto
299
Akira Eto 2025.05.27 02:18 
 

I know that developping EA for US30 or other Stock-Index is technologically very challenging than other ordinary EA, and the Venom Labs team did it successfully. Keep it going thank you.

Antoine Melhem
2767
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.05.29 10:54
Thank you so much for your kind words. It truly means a lot coming from someone who clearly understands the market. Yes, handling US30 is no small task , it's one of the most volatile and technically demanding instruments out there, and we’ve worked hard to build something stable and reliable. We’ll keep pushing forward . Your support keeps us going
mrea59
1661
mrea59 2025.05.26 23:29 
 

Purchased Venom Us30 after conducting lots of back testing which showed great results, especially as I have not traded US30 before - I was keen to spread my trading especially as this showed huge potential. This is my second EA from the team as there support is amazing lots of questions and immediate replies. Looking forward to using.

Siriraj Chu Umnart
374
Siriraj Chu Umnart 2025.05.20 10:38 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jean Maatouk
50
Jean Maatouk 2025.05.20 10:36 
 

Brilliant EA developed by brilliant minds! Kudos to the Venom Labs team, keep it up!

HitchedTomcat
39
HitchedTomcat 2025.05.07 16:44 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Antoine Melhem
2767
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.05.29 10:57
Thank you so much for sharing your experience. We’re really happy to hear the EA has been running smoothly for you and that the risk management is performing as intended. Your feedback encourages us to keep pushing forward with even more improvements. Always here if you need anything!
Marc K
38
Marc K 2025.05.05 22:21 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Janet Abu Khalil
282
Janet Abu Khalil 2025.05.05 18:59 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Antoine Melhem
2767
Respuesta del desarrollador Antoine Melhem 2025.05.05 22:22
Thank you so much for your kind words! I’m really glad to hear the EA is performing well for you. It means a lot to us to know our work is making a difference. We’re always here to support you—don’t hesitate to reach out anytime. Wishing you continued success and great trades ahead!
Respuesta al comentario