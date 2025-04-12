Venom Us30 Scalp
- Asesores Expertos
- Antoine Melhem
- Versión: 1.9
- Actualizado: 22 mayo 2025
- Activaciones: 10
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS
EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA
Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3.
Utilice solamente el marco de tiempo de H1
minutos.
⚠️ Advertencia: Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA.
¿Qué es Venom US30 Scalp?
Venom US30 Scalp es un Asesor Experto (EA) completamente automático, específicamente optimizado para operar en el índice US30 (Índice Dow Jones) en el marco de tiempoH1
.
Está impulsado exclusivamente por un algoritmo matemático propietario—sin indicadores, sin operar noticias, y absolutamente sin estrategias de grid o martingala.
Desarrollado por Venom Labs, este EA es para traders que valoran la precisión, la disciplina y el crecimiento constante sobre técnicas arriesgadas o modas pasajeras.
Cómo Funciona (Lógica de la Estrategia)
Venom US30 Scalp utiliza un modelo matemático avanzado diseñado exclusivamente para operar con la tendencia, esperando múltiples confirmaciones antes de ejecutar operaciones.
Las operaciones ocurren solo cuando se presentan oportunidades claras y matemáticamente verificadas basadas en tendencias—sin adivinanzas ni optimizaciones excesivas.
-
Estrategia de seguimiento de tendencia con múltiples confirmaciones
-
Estricta gestión interna del riesgo
-
Entradas claras, salidas rápidas y precisas
-
Ratios dinámicos de riesgo-beneficio
-
La operación base comienza con un lote de 0.1, luego ajusta según tu configuración
-
Por defecto: 0.01 lote por cada $100 de capital (personalizable)
-
Configuración adicional de riesgo disponible para aumentar el lote base según el crecimiento de la cuenta
Requisitos y Configuraciones del Sistema
|Configuración
|Valor
|Par de trading
|US30 (Índice Dow Jones)
|Marco de tiempo
|H1
|Depósito mínimo
|$100
|Tamaño de lote
|Fijo o Crecimiento Automático
|Protección
|Sí (nivel máximo de margen fijado)
|Take Profit/SL
|Dinámico
|Máx. operaciones abiertas
|1 a 10
|Apalancamiento
|Cualquiera
|Tipo de cuenta
|Cualquiera (Raw, ECN, Cent, Standard)
|Filtro de noticias
|No utilizado
|VPS recomendado
|Sí – Recomendado 24/5
Monitoreo de Señal en Vivo
Venom US30 Scalp impulsa la señal en vivo Venom US30—una configuración probada rigurosamente con riesgo medio-alto, logrando un crecimiento superior.
Desde 2022, extensas pruebas han demostrado un rendimiento robusto sin quemar ninguna cuenta.
Cómo Configurarlo
-
Abre un gráfico US30 enH1
-
Adjunta Venom US30 Scalp
-
Selecciona el tamaño del lote: Fijo o Automático
-
Activa la función de Trading Automático
-
Ejecuta el EA continuamente (usa VPS para resultados óptimos)
-
Guía detallada disponible en nuestro video de YouTube
No requiere optimización compleja—listo para usar inmediatamente.
Parámetros Clave
|Parámetro
|Descripción
|MagicNumber
|Identificador único para las operaciones
|RiskSetting
|Opcional: Aumentar lote base según crecimiento
|LotMode
|Fijo o Crecimiento Automático
|FreeMarginCheck
|Umbral mínimo de seguridad del margen
|Buy/Sell
|Elegir Compra, Venta o Ambas
¿Por qué elegir Venom US30 Scalp?
-
Lógica matemática única—sin indicadores ni copias
-
Gestión de riesgos genuina y transparente
-
Compatible con cualquier broker y tipo de cuenta
-
Lógica consistente y adaptativa a largo plazo
-
Mínimas actualizaciones—diseño preparado para el futuro
-
Soporte dedicado por parte de Venom Labs
-
Actualizaciones gratuitas de por vida
Soporte
¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarte.
Tras la compra, contáctanos por mensaje privado en MQL5. Te asistiremos con configuraciones, optimizaciones o cualquier consulta. Vendemos exclusivamente en MQL5; versiones de otras fuentes son ilegales y no reciben soporte.
Soporte Multilingüe
Descripción completamente traducida a:
Ruso, Chino, Español, Francés, Italiano, Alemán, Coreano, Turco, Portugués.
Para traders que exigen precisión
Venom US30 Scalp no es para apuestas, sino para traders disciplinados que valoran precisión matemática, transparencia de riesgos y fiabilidad comprobada.
Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)