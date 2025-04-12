Venom Us30 Scalp
- 专家
- Antoine Melhem
- 版本: 1.9
- 更新: 22 五月 2025
- 激活: 10
Venom US30 Scalp – 由 VENOM LABS 打造的精准 US30 剥头皮交易系统
绝不会爆仓的智能交易EA
对于使用不同时区的经纪商（如 Exness），如果您的经纪商不是 GMT+3，请将最后一个输入项设置为 TRUE。
仅使用30分钟时间周期。
⚠️ 警告：时区或时间周期设置不正确可能会导致EA运行异常。
什么是 Venom US30 Scalp？
Venom US30 Scalp 是一款完全自动化的智能交易专家顾问（EA），专为在H1
时间周期内交易US30（道琼斯指数）进行优化。
本EA完全基于独家数学算法——不使用任何指标、不进行新闻交易，更严格避免网格和马丁格尔策略。
由 Venom Labs 精心设计，特别适合注重交易精准性、纪律性和稳定增长的交易者，而非依赖高风险策略或短期炒作。
运行原理（策略逻辑）
Venom US30 Scalp 使用高级数学模型，专门针对趋势进行交易，等待多个确认信号后才执行交易。
只有在明确且经数学验证的趋势机会出现时才进行交易，绝不猜测或过度拟合历史数据。
趋势跟踪策略，等待多重确认
严格的内部风险管理机制
精准进场、快速出场
动态风险回报比
初始基础交易手数为0.1手，之后根据您选择的手数规则进行调整
默认设定为：每100美元资金使用0.01手（可自定义）
提供额外风险设置选项，账户资金增长时可增加基础手数
系统要求和设置
|设置项
|数值
|交易品种
|US30（道琼斯指数）
|时间周期
|H1
|最低存款
|100美元
|手数设置
|固定手数或自动增长
|爆仓保护
|是（设定最大保证金水平）
|止盈/止损
|动态
|最大持仓数
|1 至 10
|杠杆
|任意
|账户类型
|任意类型（Raw, ECN, Cent, Standard）
|新闻过滤
|不使用
|推荐使用VPS
|是（建议24/5在线运行）
实盘信号监测
Venom US30 Scalp 用于 Venom US30 实盘信号——经过严格测试，中高风险配置，能够实现出色增长。
自2022年以来，大量回测显示出强劲表现，从未出现爆仓情况。
如何设置
在H1
图表上打开US30交易对
加载 Venom US30 Scalp EA
选择手数模式：固定或自动增长
启用自动交易功能
持续运行EA（为最佳效果，建议使用VPS）
详细设置指南可查看我们的YouTube视频
无需复杂优化，即装即用。
关键参数
|参数
|描述
|MagicNumber
|交易唯一标识符
|RiskSetting
|可选：账户增长时增加基础手数
|LotMode
|固定或自动增长手数模式
|FreeMarginCheck
|最低保证金安全阈值
|Buy/Sell
|选择买入、卖出或双向交易
为什么选择 Venom US30 Scalp？
独特的数学逻辑，不使用任何指标，不复制任何策略
真实透明的风险管理机制
不依赖特定经纪商，兼容所有账户类型
长期稳定逻辑，具备适应市场变化能力
最少的更新需求，具备面向未来的设计
Venom Labs 提供专业技术支持
免费提供终身更新服务
客户支持
有问题？我们随时为您提供支持。
购买后可通过 MQL5 私信联系我们，获得设置指导、优化建议或其他咨询服务。我们只在MQL5上销售本EA，其他来源版本未经授权且不受支持。
多语言支持
本描述提供完整语言翻译：
俄语、中文、西班牙语、法语、意大利语、德语、韩语、土耳其语。
为追求精准的交易者而生
Venom US30 Scalp 不是为赌博而生，而是为注重数学精准性、风险透明性及可靠性的纪律型交易者量身打造。
Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)