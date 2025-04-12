Venom US30 Scalp – 由 VENOM LABS 打造的精准 US30 剥头皮交易系统

绝不会爆仓的智能交易EA

对于使用不同时区的经纪商（如 Exness），如果您的经纪商不是 GMT+3，请将最后一个输入项设置为 TRUE。

仅使用30分钟时间周期。

⚠️ 警告：时区或时间周期设置不正确可能会导致EA运行异常。



限时24小时优惠价格，立即抢购！

什么是 Venom US30 Scalp？

Venom US30 Scalp 是一款完全自动化的智能交易专家顾问（EA），专为在H1

时间周期内交易US30（道琼斯指数）进行优化。

本EA完全基于独家数学算法——不使用任何指标、不进行新闻交易，更严格避免网格和马丁格尔策略。

由 Venom Labs 精心设计，特别适合注重交易精准性、纪律性和稳定增长的交易者，而非依赖高风险策略或短期炒作。

运行原理（策略逻辑）

Venom US30 Scalp 使用高级数学模型，专门针对趋势进行交易，等待多个确认信号后才执行交易。

只有在明确且经数学验证的趋势机会出现时才进行交易，绝不猜测或过度拟合历史数据。

趋势跟踪策略，等待多重确认

严格的内部风险管理机制

精准进场、快速出场

动态风险回报比

初始基础交易手数为0.1手，之后根据您选择的手数规则进行调整

默认设定为：每100美元资金使用0.01手（可自定义）

提供额外风险设置选项，账户资金增长时可增加基础手数

系统要求和设置

设置项 数值 交易品种 US30（道琼斯指数） 时间周期 H1 最低存款 100美元 手数设置 固定手数或自动增长 爆仓保护 是（设定最大保证金水平） 止盈/止损 动态 最大持仓数 1 至 10 杠杆 任意 账户类型 任意类型（Raw, ECN, Cent, Standard） 新闻过滤 不使用 推荐使用VPS 是（建议24/5在线运行）

实盘信号监测

Venom US30 Scalp 用于 Venom US30 实盘信号——经过严格测试，中高风险配置，能够实现出色增长。

自2022年以来，大量回测显示出强劲表现，从未出现爆仓情况。

如何设置

在 H1 图表上打开US30交易对

加载 Venom US30 Scalp EA

选择手数模式：固定或自动增长

启用自动交易功能

持续运行EA（为最佳效果，建议使用VPS）

详细设置指南可查看我们的YouTube视频

无需复杂优化，即装即用。

关键参数

参数 描述 MagicNumber 交易唯一标识符 RiskSetting 可选：账户增长时增加基础手数 LotMode 固定或自动增长手数模式 FreeMarginCheck 最低保证金安全阈值 Buy/Sell 选择买入、卖出或双向交易

为什么选择 Venom US30 Scalp？

独特的数学逻辑，不使用任何指标，不复制任何策略

真实透明的风险管理机制

不依赖特定经纪商，兼容所有账户类型

长期稳定逻辑，具备适应市场变化能力

最少的更新需求，具备面向未来的设计

Venom Labs 提供专业技术支持

免费提供终身更新服务

客户支持

有问题？我们随时为您提供支持。

购买后可通过 MQL5 私信联系我们，获得设置指导、优化建议或其他咨询服务。我们只在MQL5上销售本EA，其他来源版本未经授权且不受支持。

多语言支持

本描述提供完整语言翻译：

俄语、中文、西班牙语、法语、意大利语、德语、韩语、土耳其语。

为追求精准的交易者而生

Venom US30 Scalp 不是为赌博而生，而是为注重数学精准性、风险透明性及可靠性的纪律型交易者量身打造。



