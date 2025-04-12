Venom Us30 Scalp

5

Venom US30 Scalp – 由 VENOM LABS 打造的精准 US30 剥头皮交易系统

绝不会爆仓的智能交易EA

SIGNAL : https://www.mql5.com/en/signals/2339304

对于使用不同时区的经纪商（如 Exness），如果您的经纪商不是 GMT+3，请将最后一个输入项设置为 TRUE
仅使用30分钟时间周期。
⚠️ 警告：时区或时间周期设置不正确可能会导致EA运行异常。

限时24小时优惠价格，立即抢购！

什么是 Venom US30 Scalp？

Venom US30 Scalp 是一款完全自动化的智能交易专家顾问（EA），专为在H1

时间周期内交易US30（道琼斯指数）进行优化。

本EA完全基于独家数学算法——不使用任何指标、不进行新闻交易，更严格避免网格和马丁格尔策略。

由 Venom Labs 精心设计，特别适合注重交易精准性、纪律性和稳定增长的交易者，而非依赖高风险策略或短期炒作。

运行原理（策略逻辑）

Venom US30 Scalp 使用高级数学模型，专门针对趋势进行交易，等待多个确认信号后才执行交易。

只有在明确且经数学验证的趋势机会出现时才进行交易，绝不猜测或过度拟合历史数据。

  • 趋势跟踪策略，等待多重确认

  • 严格的内部风险管理机制

  • 精准进场、快速出场

  • 动态风险回报比

  • 初始基础交易手数为0.1手，之后根据您选择的手数规则进行调整

  • 默认设定为：每100美元资金使用0.01手（可自定义）

  • 提供额外风险设置选项，账户资金增长时可增加基础手数

系统要求和设置

设置项 数值
交易品种 US30（道琼斯指数）
时间周期 H1
最低存款 100美元
手数设置 固定手数或自动增长
爆仓保护 是（设定最大保证金水平）
止盈/止损 动态
最大持仓数 1 至 10
杠杆 任意
账户类型 任意类型（Raw, ECN, Cent, Standard）
新闻过滤 不使用
推荐使用VPS 是（建议24/5在线运行）

实盘信号监测

Venom US30 Scalp 用于 Venom US30 实盘信号——经过严格测试，中高风险配置，能够实现出色增长。

自2022年以来，大量回测显示出强劲表现，从未出现爆仓情况。

如何设置

  • H1

    图表上打开US30交易对

  • 加载 Venom US30 Scalp EA

  • 选择手数模式：固定或自动增长

  • 启用自动交易功能

  • 持续运行EA（为最佳效果，建议使用VPS）

  • 详细设置指南可查看我们的YouTube视频

无需复杂优化，即装即用。

关键参数

参数 描述
MagicNumber 交易唯一标识符
RiskSetting 可选：账户增长时增加基础手数
LotMode 固定或自动增长手数模式
FreeMarginCheck 最低保证金安全阈值
Buy/Sell 选择买入、卖出或双向交易

为什么选择 Venom US30 Scalp？

  • 独特的数学逻辑，不使用任何指标，不复制任何策略

  • 真实透明的风险管理机制

  • 不依赖特定经纪商，兼容所有账户类型

  • 长期稳定逻辑，具备适应市场变化能力

  • 最少的更新需求，具备面向未来的设计

  • Venom Labs 提供专业技术支持

  • 免费提供终身更新服务

客户支持

有问题？我们随时为您提供支持。

购买后可通过 MQL5 私信联系我们，获得设置指导、优化建议或其他咨询服务。我们只在MQL5上销售本EA，其他来源版本未经授权且不受支持。

多语言支持

本描述提供完整语言翻译：

俄语、中文、西班牙语、法语、意大利语、德语、韩语、土耳其语。

为追求精准的交易者而生

Venom US30 Scalp 不是为赌博而生，而是为注重数学精准性、风险透明性及可靠性的纪律型交易者量身打造。


评分 18
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.12.05 20:08 
 

Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.19 18:30 
 

This is a decent EA. It has a simple solid strategy and a winning edge in the recovery factor. The recovery factor can be risky in a situacion of multiple loosing days but it still has a risk sistem to cut the losses. This EA will NOT blow your account with default set files.

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

推荐产品
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
专家
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Crush
Yvan Musatov
专家
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Guard Scalper
Entus Sofian
专家
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
专家
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Quick Fortune
Md Rezaul Huda Reza
专家
快速致富－全自動高風險管理策略 快速致富是一款全自動智慧交易系統（EA），嚴格遵循市場高階節奏。 它專注於穩健的市場趨勢。為了獲得最佳表現，請讓EA長時間自由運行。 此策略基於清晰、邏輯嚴謹的交易設置，並能有效應對新聞週期。 您只需啟動一次，即可坐享其成，快速致富將持續為您帶來收益。 精心設計的風險管理 每筆交易都設有固定的停損和止盈。無論市場狀況如何，風險始終得到有效控制。 同時，動態機制會管理獲利部位，以充分掌握強勁的市場波動，避免過早平倉。 快速致富並非為頻繁的日內交易或追求交易量最大化而設計。 其核心在於效率：少量但精準的交易，完美契合市場走勢。 這使得該系統對那些不想整天盯著螢幕的交易者極具吸引力。 Quick Fortune 的優勢概覽 此 EA 系統目前版本最適用於主要貨幣對和次要貨幣對，但不適用於黃金。 Quick Fortune 可與任何經紀商搭配使用，也歡迎自營交易帳戶。時間週期為 H4，最低只需 100 美元即可開始交易。 Quick Fortune 的實際優勢  真實表現而非誇大宣傳：許多系統在回測中表現出色，但在實盤交易中卻表現
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
专家
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Commision AI
Phung Van Linh
专家
===============Features================= Low initial capital from just $500, trading 3000-5000 orders/month Automatic trading to balance and preserve capital Switch between lot trading and profit trading Orders, stops, and limits based on market fluctuations, no holding losses, clean orders Fast and efficient trading, quick wins, demo version available for trial Option to close individual orders or based on total profit Option to limit the number of buy orders and sell order
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Imperium MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Imperium MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易顾问（EA），基于市场分析算法和风险管理。该顾问完全自动运行，几乎不需要交易者的干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示目的。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件。因此， 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 只能以单一货币模式运行 —— 每个货币对单独运行。多货币模式的截图仅供参考。建议至少 每年优化一次 ，因为市场条件会发生变化。 重要信息： 顾问的演示版本仅供试用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金和所选工具进行个性化优化。无论如何，优化必须由用户自行完成，并且至少 每年重复一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的经验以及您在优化后设置的参数。 主要特点 分析算法： 指标与过滤器的组合，用于寻找交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
专家
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
专家
Matrix Arrow EA MT5   是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易   Matrix Arrow Indicator 的 MT5   信号。   Matrix Arrow Indicator MT5   将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用   Matrix Arrow EA MT5 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易   Matrix Arrow Indicator MT5   信号，或使用 100% 算法交易选项   100% 自动交
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
Sun Bin SCF
Peat Winch
专家
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
Aureus Trader
Divyesh Pandey
专家
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
RSI Master PRO EA
Luis Corso
专家
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Nova MFI Scalper
Anita Monus
专家
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
该产品的买家也购买
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
专家
Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
专家
KT Gold Nexus EA 是一款专业打造的交易系统，专为黄金现货市场 (XAUUSD) 设计。它基于大量高精度历史数据开发，并经过严格的压力测试和稳健性检查，以适应各种市场周期和变化。该 EA 利用先进的算法技术，包括机器学习优化，专注于长期稳定性，仅执行多头交易。 交易是一场需要耐心的旅程，每个系统都会经历起伏波动。为了更清晰、真实地理解其表现，建议至少使用一年时间进行观察。 本 EA 采用我们专有的机器学习模块， seamlessly integrates 多种技术指标，包括 Laguerre、ATR、平滑 RSI、DPO、CCI 和 AO，以构建强大的交易策略。当出现交易机会时，它会策略性地将头寸分成 10 个独立订单，并分别管理，以优化交易执行并适应市场动态。 本 EA 每年都会进行优化和更新，以保持与市场动态和情绪同步。 应用 交易品种: XAUUSD（黄金）。 时间周期: 4 小时 交易方向: 仅做多（买单）。 最低入金: $1200 回测时间: 从 2007 年至今。 账户类型: 任何账户 经纪商: 本 EA 不依赖任何特殊经纪商条件，您可自由选择任何经纪商。
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
专家
NEXUS – 随市场变化而演进的量化自适应网格系统 NEXUS 是一套 100% 全自动 的交易系统，会在实时数据上构建规则组合，通过 样本外验证（out-of-sample） 过滤，并且只在检测到统计优势且环境有效时入场。 快速参数概览 系统类型： 带 OOS（样本外）验证的自适应网格系统，内置环境过滤（新闻、波动率、交易时段/日期以及可选的成交量价值区域）。 交易品种： 主要及交叉外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDCAD、EURJPY、AUDCHF、GBPCAD、AUDUSD）以及根据预设选择的 XAUUSD 。 内置风险配置： 保守型（Conservative）、经典型（Classic）和激进型（Aggressive）。 时间周期： 加载每个预设时会 自动设置 推荐周期，无需手动切换图表周期。 预设验证： 所有预设均在 2018–2025 年区间通过样本外验证。 风险管理： 基于波动率的网格间距、入场间的最小时间间隔、全局止损（Global Stop）以及可配置的分块平仓机制。 资金建议： 保守型配置建议每个品种至少 100 EUR/USD ，经典型配
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
专家
OrionXAU 是一款为 XAUUSD（黄金） 和 US100 / 纳斯达克 市场开发的算法交易系统。 系统结合了剥头皮策略与波段趋势策略，并具有严格的风险管理框架，旨在实现长期稳定性。 主要支持市场 • XAUUSD（黄金） • US100 / 纳斯达克 双策略架构 1. 剥头皮策略 • 日内交易 • 短时间持仓 • 针对小幅波动设计 • 风险控制严格 2. 波段趋势交易 • 捕捉趋势性大行情 • 交易频率低 • 小亏损频繁但受控 • 胜利交易通常 盈利巨大 ，驱动整体收益 3.5版本新增功能 OrionXAU 可： • 仅用于黄金 • 仅用于纳斯达克 • 或在同一账户中运行两个市场 系统限制： • 每日最多 2 单 • 每个市场最多 1 单 • 第一单亏损时，不会开第二单 尽管具备多市场功能，仍建议一次仅用于一个市场，以降低风险。 运行机制 • 自动结构与动量分析 • 可设置交易时段 • 自动平仓管理 • 根据资金自动调整仓位大小 • 自动止损、止盈与跟踪止损逻辑 推荐设置 • 周期：H1 • 经纪商：低点差 / Zero Spread 推荐 • 最低建议资金：100 US
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
专家
Gold Trend X  Live Signal  (trading 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out   Nexus Portfolio   for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+ timefra
Nexus Scalper
Thang Chu
专家
Nexus Scalper Live Signal:  Signal  ( 2.5% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out Nexus Portfolio for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+
Stock Index Scalper
Thang Chu
专家
Nexus Stock Index Scalper  Signal account  (3% Balance Risk) Join  Nexus Community Public Chat Stock Index Scalper is a short term scalping EA that trades Stock Indices exclusively. It will close all trades at end of day to avoid overnight risk and only consider opening new trades when there is an active market. Powered by the same AI engine that created Market Cycles Order Flow, Gold Trend X and most of my other algorithms aka contrarian trading based on retail trader sentiment. It is designe
作者的更多信息
Queen Of Gold
Antoine Melhem
专家
Queen Of Gold — XAUUSD M30 自动化EA Queen Of Gold 是一款专为 XAUUSD、M30 周期设计的全自动EA。采用结构化价格行为逻辑，并提供可选的风险控制以帮助管理回撤。系统无需指标或外部信号，仅依赖真实市场波动。 基于价格的交易逻辑，无指标 回撤管理的恢复模式 可调风险控制的网格系统 固定或动态手数 交易参数： 品种： XAUUSD 周期： M30 建议手数： 每 500 美元 0.01 手 最低余额： 500 美元起 账户类型： ECN、Standard、Cent 建议使用 VPS 或 24/5 持续运行终端 使用方法： 将EA附加到 XAUUSD M30 图表。网格模式可选。确保终端或VPS在交易时间内持续运行。 支持： 购买后可通过 MQL5 消息系统获得安装与设置帮助。
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
专家
Venom Crown —— 规则型智能交易系统 Venom Crown 是一款规则型智能交易系统，专为 GBPUSD 设计，运行于 H1 周期 ，通过多重共振条件并结合受控的日内执行逻辑进行交易。 系统提供可配置的时间过滤、风险管理规则以及可选的新闻事件过滤器，所有参数均可在输入设置中调整。 仅在所有内部条件满足时才会执行交易，以确保结构化与纪律性的交易方式。 主要功能 – 适用于 GBPUSD（H1） – 可配置交易日期与交易时间 – 固定手数或基于余额的仓位管理 – 可调止损与止盈 – 内置可选新闻过滤（支持影响级别选择） – 受控的日内执行逻辑 – 原生 MetaTrader 5 智能交易系统，无外部 DLL 推荐设置 – 交易品种：GBPUSD – 周期：H1 – 账户类型：ECN 或 Raw – 仓位：先使用小固定手数进行测试 – 确保服务器时间设置正确 回测与使用 – 兼容 MetaTrader 5 策略测试器 – 根据经纪商服务器时间设置交易时段 – 所有参数均可在输入面板中调整 – 默认参数可直接运行 安装 – 从 MQL5 Market 下载 – 加载到 G
Asia Scalper
Antoine Melhem
专家
Asia Scalper — 基于交易时段的智能交易系统 Asia Scalper 是一个为 GBPUSD（M30）和 USDJPY（M15）设计的基于交易时段的智能交易系统。 该系统在亚洲交易时段及其向伦敦初始时段过渡期间进行交易，利用从盘整状态向单边趋势转换的典型市场行为。 采用低频率、条件触发的交易逻辑，仅在所有内部条件满足时才开仓。 主要功能： – 仅适用于 GBPUSD（M30）和 USDJPY（M15） – 基于交易时段的入场，每天限量交易 – 支持固定或自动手数，并可设置最大值 – 止损/止盈为可视化，输入参数中可调节 – 每个品种的最大持仓数量可控 – 可选的 K 线收盘退出逻辑 – 可选的高/中影响新闻过滤器 – 支持净值止损、净值跟踪止损、日/周限制交易功能 – 纯 MT5 本地 EA，不依赖任何外部 DLL 推荐设置： – 交易品种：GBPUSD（M30）、USDJPY（M15） – 账户类型：ECN 或原始点差账户 – 手数模式：建议从固定手数开始，验证稳定后可切换到自动手数 – 经纪商时间：根据经纪商设置正确的 GMT 偏移 回测与使用说明： – 使用带真
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
专家
LONDON EDGE – GBPUSD M30 剥头皮智能交易系统 LONDON EDGE 是一个结构化的智能交易系统，专为 GBPUSD 在 M30 时间框架下设计。它采用稳定的逻辑结构，设有固定的止损和止盈点。每笔交易的手数会根据账户余额自动调整。不使用马丁策略、网格交易或对冲手法。 该 EA 符合严格的资金管理规则，适用于各种 prop firm（资金管理公司）挑战或实盘项目。 信号链接 https://www.mql5.com/en/signals/2313088 Price 120 usd next 212usd next 399 usd 系统参数 交易品种：GBPUSD 时间框架：M30 止损：500 点 止盈：200 点 手数：根据账户余额自动调整 恢复模式：可选，适用于已有持仓 最低资金要求：100 美元 推荐经纪商类型：ECN VPS：建议使用以保持稳定运行 核心特点 固定止损和止盈，风险明确 无马丁、无网格、无对冲 交易时段内持续运行 手数随账户余额变化自动调整 可激活恢复机制管理持仓 适合 prop firm 挑战和实盘评估 与低点差 ECN 经纪商配合
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
指标
Venom Trend Pro — 多时间框架趋势分析工具 Venom Trend Pro 是一款趋势跟随和波段交易指标，旨在帮助识别任何货币对和时间框架中的明确方向性移动。它适用于外汇、黄金、加密货币、指数等市场的日内和波段交易设置。 该指标分析近期的价格结构和动量，以检测新兴或持续的趋势。一旦趋势被确认，信号将保持固定 —— 蜡烛收盘后不重新绘制。 主要特点： 支持所有时间框架（M1 至 MN） 确认后信号稳定，不重新绘制 兼容多种资产：外汇、金属、加密货币、指数 设计用于支持趋势的进入和退出 清晰、简洁的显示，减少图表杂乱 Venom Trend Pro 提供了一种结构化的方法来确定市场方向，避免噪音。它非常适合寻求在冷静、基于规则的框架中获得清晰视觉信号的交易者。
FREE
Venom Crown
Antoine Melhem
专家
Venom Crown —— 规则型智能交易系统（以 GBPUSD 为主） Venom Crown 是一款适用于 MetaTrader 5 的规则型智能交易系统，主要用于 GBPUSD，同时支持黄金（XAUUSD），并可通过用户设置实现可选的多品种交易。 系统针对 H1 时间周期进行了优化，结合预定义的交易执行与管理逻辑、严格的风险控制以及可选的新闻过滤功能。 只有在所有内部条件满足时才会执行交易。 主要功能 – 主要交易品种：GBPUSD – 支持黄金（XAUUSD） – 可选多品种交易功能 – 推荐时间周期：H1 – 可配置交易日期和交易时间 – 固定手数或基于余额的仓位管理（用户可设定限制） – 可设置每日最大交易次数（轮次） – 最大每日亏损限制，用于控制风险 – 可调节止损和止盈 – 交易篮子级别管理功能 – 可选新闻过滤（支持不同影响级别） – Magic Number 交易识别 – 100% MT5 原生，无外部 DLL 推荐设置 – 基础交易品种：GBPUSD – 支持品种：GBPUSD（主要），XAUUSD（可选） – 时间周期：H1 – 账户类型：ECN 或
筛选:
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.12.05 20:08 
 

Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.19 18:30 
 

This is a decent EA. It has a simple solid strategy and a winning edge in the recovery factor. The recovery factor can be risky in a situacion of multiple loosing days but it still has a risk sistem to cut the losses. This EA will NOT blow your account with default set files.

Antoine Melhem
2764
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.11.19 19:14
Christian, thank you for your honest review. I appreciate your trust and the time you took to share your experience.
For the current market conditions, US30 is performing best on the H1 timeframe, so please make sure to use it there for optimal results.
The EA also includes a total risk limit designed to protect your equity.
If you ever need anything or have questions, feel free to reach out
hexhead
37
hexhead 2025.07.31 17:23 
 

用户没有留下任何评级信息

Antoine Melhem
2764
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.11.19 19:16
Hexhead, thank you and congratulations on your purchase. My apologies for the late reply.
Make sure to run Venom US30 Scalp on the H1 timeframe, especially in the current market conditions, as this is where it performs best.
yuliia lukianenko
46
yuliia lukianenko 2025.07.22 16:06 
 

用户没有留下任何评级信息

Boyceuk
69
Boyceuk 2025.07.16 09:19 
 

用户没有留下任何评级信息

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

raja5655
852
raja5655 2025.06.12 13:24 
 

Excellent expert, trades are spot on with a stop loss limit for each trade. The author is very helpful and responsive.

BLAZEJ JAN SEWERYNEK
693
BLAZEJ JAN SEWERYNEK 2025.06.09 19:17 
 

用户没有留下任何评级信息

Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.06.09 10:53 
 

用户没有留下任何评级信息

Zaiko_
24
Zaiko_ 2025.06.06 13:28 
 

I’m very satisfied with the results. It performs consistently and executes trades reliably, just as described. What impressed me the most is the support – the developer is responsive, helpful, and always willing to assist with any questions or issues. It’s clear they care about their customers' success. Highly recommended!

wassim dakkan
40
wassim dakkan 2025.06.04 17:10 
 

用户没有留下任何评级信息

Akira Eto
299
Akira Eto 2025.05.27 02:18 
 

I know that developping EA for US30 or other Stock-Index is technologically very challenging than other ordinary EA, and the Venom Labs team did it successfully. Keep it going thank you.

Antoine Melhem
2764
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.05.29 10:54
Thank you so much for your kind words. It truly means a lot coming from someone who clearly understands the market. Yes, handling US30 is no small task , it's one of the most volatile and technically demanding instruments out there, and we’ve worked hard to build something stable and reliable. We’ll keep pushing forward . Your support keeps us going
mrea59
1661
mrea59 2025.05.26 23:29 
 

Purchased Venom Us30 after conducting lots of back testing which showed great results, especially as I have not traded US30 before - I was keen to spread my trading especially as this showed huge potential. This is my second EA from the team as there support is amazing lots of questions and immediate replies. Looking forward to using.

Siriraj Chu Umnart
374
Siriraj Chu Umnart 2025.05.20 10:38 
 

用户没有留下任何评级信息

Jean Maatouk
50
Jean Maatouk 2025.05.20 10:36 
 

Brilliant EA developed by brilliant minds! Kudos to the Venom Labs team, keep it up!

HitchedTomcat
39
HitchedTomcat 2025.05.07 16:44 
 

用户没有留下任何评级信息

Antoine Melhem
2764
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.05.29 10:57
Thank you so much for sharing your experience. We’re really happy to hear the EA has been running smoothly for you and that the risk management is performing as intended. Your feedback encourages us to keep pushing forward with even more improvements. Always here if you need anything!
Marc K
38
Marc K 2025.05.05 22:21 
 

用户没有留下任何评级信息

Janet Abu Khalil
282
Janet Abu Khalil 2025.05.05 18:59 
 

用户没有留下任何评级信息

Antoine Melhem
2764
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.05.05 22:22
Thank you so much for your kind words! I’m really glad to hear the EA is performing well for you. It means a lot to us to know our work is making a difference. We’re always here to support you—don’t hesitate to reach out anytime. Wishing you continued success and great trades ahead!
回复评论