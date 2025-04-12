Venom Us30 Scalp

5

enom US30 Scalp – Scalping de Précision sur US30 par VENOM LABS

LE ROBOT DE TRADING QUI NE FERA JAMAIS SAUTER VOTRE COMPTE

Pour les courtiers avec un fuseau horaire différent (comme Exness), veuillez définir la dernière entrée sur TRUE si votre courtier n'est pas en GMT+3.
Utilisez uniquement l’unité de temps de 30 minutes.
⚠️ Avertissement : Des paramètres incorrects de fuseau horaire ou d’unité de temps peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du robot.

Qu’est-ce que Venom US30 Scalp ?

Venom US30 Scalp est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, spécifiquement optimisé pour le trading de l'US30 (indice Dow Jones) sur l’unité de temps M30.

Ce robot est basé exclusivement sur un algorithme mathématique propriétaire — aucun indicateur, aucun trading sur les nouvelles, et absolument aucune stratégie de grille ou de martingale.

Développé par Venom Labs, cet EA s’adresse aux traders qui privilégient la précision, la discipline et la croissance durable aux méthodes risquées ou aux effets de mode.

Comment ça fonctionne (logique de la stratégie)

Venom US30 Scalp utilise un modèle mathématique avancé conçu pour ne trader que dans des conditions de tendance, après vérification de plusieurs confirmations.

Les trades ne sont exécutés que lorsque des opportunités de tendance clairement identifiées et validées mathématiquement se présentent — pas de devinettes, ni de sur-optimisation.

  • Stratégie de suivi de tendance avec multiples confirmations

  • Gestion du risque interne stricte

  • Entrées nettes, sorties rapides et précises

  • Ratio risque/rendement dynamique

  • Le trade de base commence à 0.1 lot, ajusté selon les paramètres choisis

  • Par défaut : 0.01 lot pour chaque tranche de 100 $ de capital (modifiable)

  • Paramètre de risque supplémentaire pour augmenter le lot de base selon la croissance du compte

Configuration & Exigences système

Paramètre Valeur
Actif US30 (indice Dow Jones)
Unité de temps M30
Dépôt minimum 100 $
Taille des lots Fixe ou Croissance automatique
Protection Oui (niveau de marge maximum fixé)
Take Profit / SL Dynamique
Trades simultanés 1 à 10
Effet de levier Libre
Type de compte Tout type (Raw, ECN, Cent, Standard)
Filtre actualités Non utilisé
VPS recommandé Oui – Uptime 24/5 conseillé

Suivi du signal en direct

Venom US30 Scalp alimente le signal Venom US30 en direct — une configuration testée rigoureusement avec un risque moyen à élevé, assurant une croissance supérieure.

Depuis 2022, les backtests démontrent une performance solide, sans jamais faire sauter un compte.

Comment l’installer

  1. Ouvrir un graphique US30 en M30

  2. Ajouter Venom US30 Scalp

  3. Sélectionner le mode de lot : fixe ou automatique

  4. Activer le trading automatique

  5. Faire tourner l’EA en continu (VPS recommandé pour de meilleurs résultats)

  6. Guide vidéo détaillé disponible sur notre chaîne YouTube

Aucune optimisation complexe requise — prêt à l’emploi dès l’installation.

Paramètres Clés

Paramètre Description
MagicNumber Identifiant unique des positions
RiskSetting Optionnel : augmenter le lot de base selon la croissance
LotMode Taille de lot fixe ou croissance automatique
FreeMarginCheck Seuil minimal de marge libre
Buy/Sell Choix entre Achat, Vente ou les deux

Pourquoi choisir Venom US30 Scalp ?

  • Logique mathématique unique — sans indicateurs ni copies

  • Gestion des risques claire et transparente

  • Indépendant du courtier — compatible avec tous types de comptes

  • Stratégie cohérente et durable, conçue pour s’adapter au marché

  • Peu de mises à jour nécessaires — une conception à l’épreuve du temps

  • Assistance technique directe par Venom Labs

  • Mises à jour à vie offertes

Assistance

Des questions ? Nous sommes là pour vous aider.

Après achat, contactez-nous via message privé sur MQL5.
Nous vous assisterons pour l’installation, l’optimisation ou toute autre question.
Nous vendons exclusivement sur MQL5 ; les versions obtenues ailleurs sont non autorisées et non prises en charge.

Support Multilingue

Ce produit est entièrement traduit en :

Russe, Chinois, Espagnol, Italien, Allemand, Japonais, Coréen, Turc, et Français.

Pour les traders qui exigent de la précision

Venom US30 Scalp n’est pas conçu pour le jeu — c’est un outil sérieux pour les traders disciplinés qui apprécient la précision mathématique, la transparence des risques et la fiabilité prouvée.


Avis 17
Boyceuk
64
Boyceuk 2025.07.16 09:19 
 

7 TP's hit in 7 trades so far. Easy to use and not too many settings. Hopefully it continues

Correcttrader FONT
553
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

raja5655
752
raja5655 2025.06.12 13:24 
 

Excellent expert, trades are spot on with a stop loss limit for each trade. The author is very helpful and responsive.

FREE
Stephen J Martret
2440
Stephen J Martret 2025.09.24 22:20 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Antoine Melhem
2374
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.09.25 12:29
Hi, thank you for your message and please know we are here to support with anything you need, the results are best evaluated over time and the live signal has been running for more than four months so performance should be measured across weeks rather than just a few trades, we will update the EA logic whenever it is necessary, and regarding the auto lot setting as I mentioned earlier “no worries “it means that it will be added, so I am not sure why you are bringing this up here since we already discussed it directly.25.09.TP HIT DOUBLE LOT , CHECK SIGNAL
hexhead
36
hexhead 2025.07.31 17:23 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

yuliia lukianenko
47
yuliia lukianenko 2025.07.22 16:06 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Boyceuk
64
Boyceuk 2025.07.16 09:19 
 

7 TP's hit in 7 trades so far. Easy to use and not too many settings. Hopefully it continues

Correcttrader FONT
553
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

raja5655
752
raja5655 2025.06.12 13:24 
 

Excellent expert, trades are spot on with a stop loss limit for each trade. The author is very helpful and responsive.

BLAZEJ JAN SEWERYNEK
693
BLAZEJ JAN SEWERYNEK 2025.06.09 19:17 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.06.09 10:53 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Zaiko_
24
Zaiko_ 2025.06.06 13:28 
 

I’m very satisfied with the results. It performs consistently and executes trades reliably, just as described. What impressed me the most is the support – the developer is responsive, helpful, and always willing to assist with any questions or issues. It’s clear they care about their customers' success. Highly recommended!

wassim dakkan
40
wassim dakkan 2025.06.04 17:10 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Akira Eto
288
Akira Eto 2025.05.27 02:18 
 

I know that developping EA for US30 or other Stock-Index is technologically very challenging than other ordinary EA, and the Venom Labs team did it successfully. Keep it going thank you.

Antoine Melhem
2374
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.05.29 10:54
Thank you so much for your kind words. It truly means a lot coming from someone who clearly understands the market. Yes, handling US30 is no small task , it's one of the most volatile and technically demanding instruments out there, and we’ve worked hard to build something stable and reliable. We’ll keep pushing forward . Your support keeps us going
mrea59
1626
mrea59 2025.05.26 23:29 
 

Purchased Venom Us30 after conducting lots of back testing which showed great results, especially as I have not traded US30 before - I was keen to spread my trading especially as this showed huge potential. This is my second EA from the team as there support is amazing lots of questions and immediate replies. Looking forward to using.

Siriraj Chu Umnart
374
Siriraj Chu Umnart 2025.05.20 10:38 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Jean Maatouk
50
Jean Maatouk 2025.05.20 10:36 
 

Brilliant EA developed by brilliant minds! Kudos to the Venom Labs team, keep it up!

HitchedTomcat
39
HitchedTomcat 2025.05.07 16:44 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Antoine Melhem
2374
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.05.29 10:57
Thank you so much for sharing your experience. We’re really happy to hear the EA has been running smoothly for you and that the risk management is performing as intended. Your feedback encourages us to keep pushing forward with even more improvements. Always here if you need anything!
Marc K
38
Marc K 2025.05.05 22:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Janet Abu Khalil
191
Janet Abu Khalil 2025.05.05 18:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Antoine Melhem
2374
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.05.05 22:22
Thank you so much for your kind words! I’m really glad to hear the EA is performing well for you. It means a lot to us to know our work is making a difference. We’re always here to support you—don’t hesitate to reach out anytime. Wishing you continued success and great trades ahead!
