Venom US30 Scalp – Scalping de Précision sur US30 par VENOM LABS

LE ROBOT DE TRADING QUI NE FERA JAMAIS SAUTER VOTRE COMPTE

Pour les courtiers avec un fuseau horaire différent (comme Exness), veuillez définir la dernière entrée sur TRUE si votre courtier n'est pas en GMT+3.

Utilisez uniquement l’unité de temps de 30 minutes.

⚠️ Avertissement : Des paramètres incorrects de fuseau horaire ou d’unité de temps peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du robot.



Qu’est-ce que Venom US30 Scalp ?

Venom US30 Scalp est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, spécifiquement optimisé pour le trading de l'US30 (indice Dow Jones) sur l’unité de temps M30.

Ce robot est basé exclusivement sur un algorithme mathématique propriétaire — aucun indicateur, aucun trading sur les nouvelles, et absolument aucune stratégie de grille ou de martingale.

Développé par Venom Labs, cet EA s’adresse aux traders qui privilégient la précision, la discipline et la croissance durable aux méthodes risquées ou aux effets de mode.

Comment ça fonctionne (logique de la stratégie)

Venom US30 Scalp utilise un modèle mathématique avancé conçu pour ne trader que dans des conditions de tendance, après vérification de plusieurs confirmations.

Les trades ne sont exécutés que lorsque des opportunités de tendance clairement identifiées et validées mathématiquement se présentent — pas de devinettes, ni de sur-optimisation.

Stratégie de suivi de tendance avec multiples confirmations

Gestion du risque interne stricte

Entrées nettes, sorties rapides et précises

Ratio risque/rendement dynamique

Le trade de base commence à 0.1 lot, ajusté selon les paramètres choisis

Par défaut : 0.01 lot pour chaque tranche de 100 $ de capital (modifiable)

Paramètre de risque supplémentaire pour augmenter le lot de base selon la croissance du compte

Configuration & Exigences système

Paramètre Valeur Actif US30 (indice Dow Jones) Unité de temps M30 Dépôt minimum 100 $ Taille des lots Fixe ou Croissance automatique Protection Oui (niveau de marge maximum fixé) Take Profit / SL Dynamique Trades simultanés 1 à 10 Effet de levier Libre Type de compte Tout type (Raw, ECN, Cent, Standard) Filtre actualités Non utilisé VPS recommandé Oui – Uptime 24/5 conseillé

Suivi du signal en direct

Venom US30 Scalp alimente le signal Venom US30 en direct — une configuration testée rigoureusement avec un risque moyen à élevé, assurant une croissance supérieure.

Depuis 2022, les backtests démontrent une performance solide, sans jamais faire sauter un compte.

Comment l’installer

Ouvrir un graphique US30 en M30 Ajouter Venom US30 Scalp Sélectionner le mode de lot : fixe ou automatique Activer le trading automatique Faire tourner l’EA en continu (VPS recommandé pour de meilleurs résultats) Guide vidéo détaillé disponible sur notre chaîne YouTube

Aucune optimisation complexe requise — prêt à l’emploi dès l’installation.

Paramètres Clés

Paramètre Description MagicNumber Identifiant unique des positions RiskSetting Optionnel : augmenter le lot de base selon la croissance LotMode Taille de lot fixe ou croissance automatique FreeMarginCheck Seuil minimal de marge libre Buy/Sell Choix entre Achat, Vente ou les deux

Pourquoi choisir Venom US30 Scalp ?

Logique mathématique unique — sans indicateurs ni copies

Gestion des risques claire et transparente

Indépendant du courtier — compatible avec tous types de comptes

Stratégie cohérente et durable, conçue pour s’adapter au marché

Peu de mises à jour nécessaires — une conception à l’épreuve du temps

Assistance technique directe par Venom Labs

Mises à jour à vie offertes

Assistance

Des questions ? Nous sommes là pour vous aider.

Après achat, contactez-nous via message privé sur MQL5.

Nous vous assisterons pour l’installation, l’optimisation ou toute autre question.

Nous vendons exclusivement sur MQL5 ; les versions obtenues ailleurs sont non autorisées et non prises en charge.

Support Multilingue

Ce produit est entièrement traduit en :

Russe, Chinois, Espagnol, Italien, Allemand, Japonais, Coréen, Turc, et Français.

Pour les traders qui exigent de la précision

Venom US30 Scalp n’est pas conçu pour le jeu — c’est un outil sérieux pour les traders disciplinés qui apprécient la précision mathématique, la transparence des risques et la fiabilité prouvée.



