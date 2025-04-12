Venom Us30 Scalp

5

Venom US30 Scalp – VENOM LABSによる高精度なUS30スキャルピング

絶対に口座を飛ばさないEA（エキスパートアドバイザー）

SIGNAL : https://www.mql5.com/en/signals/2339304

異なるタイムゾーンのブローカー（Exnessなど）を使用している場合、ブローカーがGMT+3でない場合は最後の入力を TRUE に設定してください。H1

分足のみを使用してください。
⚠️ 警告：タイムゾーンまたは時間足の設定が正しくないと、EAが正しく動作しない可能性があります。

エントリープライスは24時間限定！今すぐご購入を！

Venom US30 Scalpとは？

Venom US30 Scalpは、US30（ダウ・ジョーンズ指数）のH1

時間足での取引に最適化された、完全自動型のエキスパートアドバイザー（EA）です。

このEAは、インジケーター、ニューストレード、グリッド、マーチンゲールを一切使用せず、独自の数学的アルゴリズムのみを利用しています。

Venom Labsによって開発されたこのEAは、リスクの高い戦略や短期的なブームに頼るのではなく、正確性、規律、そして安定した成長を重視するトレーダーのために設計されています。

動作ロジック（戦略の仕組み）

Venom US30 Scalpは、高度な数学的モデルを用いて、トレンドのある場面でのみ取引を行います。複数の条件を満たすまでエントリーは行いません。

取引は、明確で数学的に裏付けされたトレンドのチャンスがある場合のみ実行され、推測や過剰な最適化は行いません。

  • トレンドフォロー戦略（複数の条件確認後にエントリー）

  • 厳格な内部リスク管理

  • クリーンなエントリー、素早く正確なエグジット

  • ダイナミックなリスクリワード比

  • 初回トレードは0.1ロットからスタートし、以降は設定に応じたロットサイズ

  • デフォルト設定：$100の証拠金ごとに0.01ロット（カスタマイズ可能）

  • 口座が成長するにつれてベースロットを増やすリスク設定も可能

システム要件・設定項目

H1
設定項目
通貨ペア US30（ダウ・ジョーンズ指数）
時間足
最低入金額 $100
ロットサイズ設定 固定または自動増加方式
保護機能 有（最大マージンレベルの設定あり）
利確/損切 ダイナミック設定
最大ポジション数 1〜10ポジション
レバレッジ 任意
口座タイプ Raw、ECN、Cent、Standardなどすべて対応
ニュースフィルター 使用しない
VPSの使用推奨 はい（24時間稼働推奨）

ライブシグナル監視

Venom US30 Scalpは、Venom US30のライブシグナルとしても使用されており、ミドル〜ハイリスク設定で優れたパフォーマンスを発揮しています。

2022年以降の広範なバックテストにより、アカウントが飛ぶことなく堅実な成績が示されています。

セットアップ方法

  1. H1チャートでUS30 H1

  2. Venom US30 Scalpをチャートに適用

  3. ロットサイズ設定を選択（固定または自動）

  4. 自動売買を有効にする

  5. EAを24時間稼働（VPS推奨）

  6. 詳細はYouTubeガイド動画をご覧ください

複雑な最適化は不要、インストール後すぐに運用可能です。

主なパラメータ

パラメータ 説明
MagicNumber 取引を識別するユニークな番号
RiskSetting 口座成長時にベースロットを自動増加するオプション
LotMode 固定または自動増加ロットサイズ
FreeMarginCheck 最低限のマージン安全ライン
Buy/Sell 買いのみ、売りのみ、または両方の選択が可能

なぜVenom US30 Scalpを選ぶべきか？

  • 独自開発の数学的ロジックで、インジケーターや他製品の模倣なし

  • 完全透明で信頼できるリスク管理

  • どのブローカー/口座タイプでも使用可能

  • 長期的な安定性と市場への適応力

  • アップデートは最小限、未来を見据えた設計

  • Venom Labsによる専用サポート

  • 生涯無料アップデート付き

サポート

ご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

購入後は、MQL5のプライベートメッセージでご連絡ください。セットアップ、最適化、その他の質問に対応いたします。Venom US30 ScalpはMQL5のみで販売されています。その他の販売経路からの入手は非正規であり、サポートの対象外です。

多言語サポート

この説明は以下の言語に完全対応しています：

  • ロシア語

  • 中国語

  • スペイン語

  • フランス語

  • イタリア語

  • ドイツ語

  • 韓国語

  • トルコ語

  • 日本語

精度を追求するトレーダーへ

Venom US30 Scalpはギャンブルではありません。これは、数学的な正確性、リスクの透明性、そして実績ある信頼性を重視する、規律あるトレーダーのためのツールです。


レビュー 18
Sergey Porphiryev
1948
Sergey Porphiryev 2025.12.05 20:08 
 

Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.19 18:30 
 

This is a decent EA. It has a simple solid strategy and a winning edge in the recovery factor. The recovery factor can be risky in a situacion of multiple loosing days but it still has a risk sistem to cut the losses. This EA will NOT blow your account with default set files.

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

EA Golden Blitz   – 安全で効果的な金取引ソリューション  \ ローンチプロモーション  現在の価格で残りわずか1本  次回価格：$999.99 最終価格：$1999.99 MT4バージョン   こんにちは。私はEA Gold Blitz   、Diamond Forex Groupファミリーの2番目のEAで、金（XAU/USD）取引専用に設計されています。優れた機能と安全性を重視した設計で、トレーダーの皆様に持続可能で効果的な金取引体験を提供します。   EA Gold Blitz   の特徴   - 動的ストップロス（SL）：EAは、最近のローソク足の価格範囲に基づいてストップロスを設定します。これにより、SLが市場の状況に柔軟に対応し、変動する市場でも効果的に口座を保護します。   - 多様な取引戦略：EAには3つの取引戦略が搭載され、それぞれ最大3つのポジションを同時に開くことができます。合計で最大9つの取引が可能です。   - 柔軟なトレーリングストップ：トレーリングストップによる利益確保機能が含まれています。この機能は、個々の好みに応じてカスタ
