Venom US30 Scalp – VENOM LABS에서 개발한 정밀한 US30 스캘핑 EA

절대로 계좌를 터뜨리지 않는 EA

Exness와 같은 다른 시간대를 사용하는 브로커의 경우, 브로커가 GMT+3이 아니면 마지막 입력을 TRUE로 설정하십시오.

30분 타임프레임만 사용하세요.

⚠️ 경고: 시간대 또는 타임프레임 설정이 잘못되면 EA가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



Venom US30 Scalp란?

Venom US30 Scalp은 US30 (다우존스 지수)의 H1

타임프레임에 최적화된 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)입니다.

이 EA는 오직 독자적인 수학 알고리즘에 기반하며, 인디케이터, 뉴스 트레이딩, 그리드 또는 마틴게일 전략은 전혀 사용하지 않습니다.

VENOM LABS에서 설계한 이 EA는, 단기 수익이나 유행보다 정확성, 규율, 지속적인 성장에 가치를 두는 트레이더를 위해 만들어졌습니다.

작동 방식 (전략 로직)

Venom US30 Scalp은 오직 트렌드에만 반응하며, 거래 전에 여러 조건을 만족하는지 확인하는 고급 수학 모델을 기반으로 작동합니다.

명확하고 수학적으로 검증된 트렌드 기회가 있을 때만 거래를 실행하며, 추측이나 과도한 최적화는 배제됩니다.

다중 확인 절차를 기다리는 트렌드 추종 전략

엄격한 내부 리스크 관리

정밀한 진입과 빠르고 정확한 청산

동적인 리스크 대비 수익 비율(RR 비율)

초기 거래는 0.1 로트로 시작되며, 이후 설정에 따라 자동 조절

기본값: $100당 0.01 로트 (사용자 지정 가능)

계좌가 성장하면 기본 로트를 늘릴 수 있는 리스크 설정 기능 포함

시스템 요구사항 및 설정

설정 항목 값 거래 종목 US30 (다우존스 지수) 타임프레임 M30 최소 예치금 $100 로트 설정 고정 또는 자동 증가 리스크 보호 있음 (최대 마진 레벨 설정됨) TP/SL 설정 동적 설정 최대 포지션 수 1 ~ 10개 레버리지 제한 없음 계좌 유형 모든 유형 (Raw, ECN, Cent, Standard) 뉴스 필터 사용 안 함 VPS 권장 예 – 24시간/5일 운영 권장

실시간 시그널 모니터링

Venom US30 Scalp은 Venom US30 실시간 시그널의 기반이 되는 EA로, 중~고위험 설정에서 탁월한 수익 성장을 보입니다.

2022년 이후의 광범위한 백테스트를 통해, 단 한 번도 계좌가 터지지 않은 안정적인 성능을 입증했습니다.

설정 방법

H1차트에서 US30 종목을 열기 EA를 차트에 추가 로트 사이즈 설정 선택 (고정 or 자동 증가) 자동 거래 활성화 EA를 지속적으로 실행 (VPS 사용 권장) 자세한 설치 가이드는 YouTube 영상 참고

복잡한 최적화는 필요하지 않습니다. 설치 후 바로 사용 가능!

주요 파라미터

파라미터 설명 MagicNumber 거래 식별을 위한 고유 번호 RiskSetting 계좌 성장 시 기본 로트 자동 증가 설정 (선택 사항) LotMode 고정 또는 자동 증가 로트 사이징 FreeMarginCheck 최소 마진 안전 임계값 Buy/Sell 매수, 매도, 또는 둘 다 선택 가능

왜 Venom US30 Scalp을 선택해야 하나요?

독창적인 수학 기반 알고리즘 – 인디케이터나 복사 전략 없음

투명하고 진정한 리스크 관리

브로커에 구애받지 않음 – 모든 계좌 유형에서 작동

장기적 일관성과 시장 적응력

최소한의 업데이트 – 미래 지향적 설계

VENOM LABS의 전담 지원

무료 평생 업데이트 제공

지원

질문이 있으신가요? 언제든지 도와드리겠습니다.

구매 후 MQL5의 개인 메시지로 문의해 주세요. 설정, 최적화, 기타 문의사항에 대한 도움을 드립니다.

본 제품은 오직 MQL5에서만 판매되며, 다른 경로를 통한 구매는 비공식이며 지원 대상이 아닙니다.

다국어 지원

본 설명은 다음 언어로 완전 번역되어 제공됩니다:

러시아어, 중국어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어, 일본어, 터키어, 그리고 한국어

정확한 전략을 원하는 진지한 트레이더에게

Venom US30 Scalp은 도박용 EA가 아닙니다.

수학적 정확성과 리스크 투명성, 검증된 안정성을 원하는 규율 있는 트레이더를 위한 진정한 도구입니다.



