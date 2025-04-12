Venom US30 Scalp – VENOM LABS Tarafından Güçlendirilmiş Hassas US30 Scalping Stratejisi

HESABINIZI ASLA PATLATMAYACAK EA

Zaman dilimi farklı olan brokerlar için (örneğin Exness), eğer brokeriniz GMT+3 değilse son girdiyi TRUE olarak ayarlayın.

Yalnızca 30 dakikalık zaman dilimini kullanın.

⚠️ Uyarı: Yanlış zaman dilimi veya zaman aralığı ayarları EA'nın hatalı çalışmasına neden olabilir.

Venom US30 Scalp Nedir?

Venom US30 Scalp, M30 zaman diliminde US30 (Dow Jones Endeksi) ticareti için özel olarak optimize edilmiş tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır (EA).

Sadece özel bir matematiksel algoritma ile çalışır—gösterge, haber ticareti, grid veya martingale yöntemleri kullanılmaz.

Venom Labs tarafından tasarlanmış bu EA, yüksek doğruluk, disiplin ve istikrarlı büyümeyi önceliklendiren trader’lar için geliştirilmiştir.

Nasıl Çalışır (Strateji Mantığı)

Venom US30 Scalp, sadece trendlerle çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir matematiksel model kullanır.

İşlem açmadan önce birden fazla onay bekler.

İşlemler yalnızca net, matematiksel olarak doğrulanmış trend fırsatlarında gerçekleşir—tahmine veya uydurma optimizasyona yer yoktur.

Trend takibi, birden fazla onay bekler

Katı iç risk yönetimi

Temiz girişler, hızlı ve hassas çıkışlar

Dinamik risk-getiri oranları

Başlangıç lotu 0.1 lottur, ardından seçilen lot moduna göre ilerler

Varsayılan: Her $100 için 0.01 lot (özelleştirilebilir)

Hesap büyüdükçe temel lot artırımı için ek risk ayarı mevcuttur

Sistem Gereksinimleri ve Ayarlar

Ayar Değer İşlem Paritesi US30 (Dow Jones Endeksi) Zaman Dilimi M30 Minimum Mevduat $100 Lot Ayarı Sabit veya Otomatik Artış Koruma Evet (maksimum marj seviyesi) TP / SL Dinamik Maksimum Açık İşlem 1 ila 10 arası Kaldıraç Herhangi biri Hesap Türü Raw, ECN, Cent, Standard Haber Filtresi Kullanılmaz VPS Önerisi Evet – 24/5 çalışma süresi

Canlı Sinyal Takibi

Venom US30 Scalp, Venom US30 canlı sinyalini çalıştırmaktadır — orta-yüksek riskli yapılandırma ile titizlikle test edilmiştir ve üstün büyüme sağlar.

2022'den bu yana yapılan kapsamlı geriye dönük testlerde hiçbir hesap patlatılmamıştır.

Kurulum Nasıl Yapılır

M30 zaman diliminde US30 grafiğini açın Venom US30 Scalp’ı grafiğe ekleyin Lot Ayarını seçin: Sabit veya Artış Otomatik İşlemi etkinleştirin EA’yı sürekli çalıştırın (optimal sonuçlar için VPS kullanın) Detaylı kurulum rehberi YouTube videomuzda mevcuttur

Karmaşık optimizasyon gerekmez — kutudan çıktığı haliyle etkilidir.



