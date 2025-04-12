Venom US30 Scalp – Точный Скальпинг US30 от VENOM LABS

СОВЕТНИК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ СЛИВАЕТ СЧЁТ

Для брокеров с другим часовым поясом (например, Exness), установите последний параметр в значение TRUE, если ваш брокер не использует GMT+3.

Используйте только таймфрейм 30 минут.

⚠️ Предупреждение: Неправильные настройки часового пояса или таймфрейма могут привести к некорректной работе советника.



Что такое Venom US30 Scalp?

Venom US30 Scalp — полностью автоматический советник (Expert Advisor), специально оптимизированный для торговли инструментом US30 (индекс Dow Jones) на таймфрейме H1

Он основан исключительно на фирменном математическом алгоритме — никаких индикаторов, новостей, грид-стратегий или мартингейла.

Разработанный компанией Venom Labs, этот советник подходит трейдерам, которые ценят точность, дисциплину и стабильный рост вместо рискованных методик и временного хайпа.

Как это работает (логика стратегии)

Venom US30 Scalp использует продвинутую математическую модель, которая работает исключительно по тренду, ожидая множества подтверждений перед открытием сделок.

Сделки совершаются только при наличии чётких, математически подтверждённых трендовых возможностей — никаких догадок или подгонки под исторические данные.

Трендовая стратегия, ждущая нескольких подтверждений

Строгое внутреннее управление рисками

Чёткие входы, быстрые и точные выходы

Динамическое соотношение риска к прибыли

Базовая сделка начинается с лота 0.1, затем используется выбранный размер лота

По умолчанию: 0.01 лот на каждые 100 долларов депозита (настраивается)

Дополнительная настройка риска для увеличения базового лота при росте счёта

Системные требования и настройки

Настройка Значение Торговый инструмент US30 (индекс Dow Jones) Таймфрейм H1 Минимальный депозит 100 долларов Размер лота Фиксированный или авто-прирост Защита Да (установлен максимальный уровень маржи) Take Profit/SL Динамический Макс. число сделок от 1 до 10 Кредитное плечо Любое Тип счёта Любой (Raw, ECN, Cent, Standard) Фильтр новостей Не используется VPS рекомендуется Да – рекомендуется 24/5

Мониторинг реальных сигналов

Venom US30 Scalp используется для сигнала Venom US30 — тщательно протестированной конфигурации среднего и высокого риска, обеспечивающей превосходный рост.

С 2022 года обширное тестирование показало стабильные результаты без сливов счёта.

Как настроить

Откройте график US30 на H1

Установите Venom US30 Scalp

Выберите размер лота: Фиксированный или Авто-прирост

Включите автоматическую торговлю

Запустите советник постоянно (для наилучших результатов используйте VPS)

Подробная инструкция доступна в нашем видео на YouTube

Не требуется сложной оптимизации — советник готов к работе сразу после установки.

Ключевые параметры

Параметр Описание MagicNumber Уникальный идентификатор сделок RiskSetting Опционально: увеличение базового лота при росте счёта LotMode Фиксированный или Авто-прирост FreeMarginCheck Минимальный уровень безопасности маржи Buy/Sell Выберите: покупка, продажа или оба направления

Почему стоит выбрать Venom US30 Scalp?

Уникальная математическая логика — без индикаторов и копий

Настоящее прозрачное управление рисками

Независим от брокера — работает со всеми типами счетов

Стабильная долгосрочная логика, способная адаптироваться

Минимум обновлений — дизайн с запасом на будущее

Специализированная поддержка от Venom Labs

Бесплатные пожизненные обновления

Поддержка

Есть вопросы? Мы всегда поможем.

После покупки свяжитесь с нами через личные сообщения на MQL5. Мы поможем с настройкой, оптимизацией или ответим на любые ваши вопросы. Мы продаем советник только на MQL5; версии из других источников не поддерживаются и считаются нелегальными.

Многоязычная поддержка

Полное описание доступно на следующих языках:

Русский, Китайский, Испанский, Французский, Итальянский, Немецкий, Корейский, Турецкий.

Для трейдеров, которые требуют точности

Venom US30 Scalp не для азартных игроков — он для дисциплинированных трейдеров, которые ценят математическую точность, прозрачность рисков и доказанную надёжность.



