Venom Us30 Scalp

Venom US30 Scalp – Точный Скальпинг US30 от VENOM LABS

СОВЕТНИК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ СЛИВАЕТ СЧЁТ

SIGNAL : https://www.mql5.com/en/signals/2339304

Для брокеров с другим часовым поясом (например, Exness), установите последний параметр в значение TRUE, если ваш брокер не использует GMT+3.
Используйте только таймфрейм 30 минут.
⚠️ Предупреждение: Неправильные настройки часового пояса или таймфрейма могут привести к некорректной работе советника.

СТАРТОВАЯ ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО 24 ЧАСА! Успейте приобрести!

Что такое Venom US30 Scalp?

Venom US30 Scalp — полностью автоматический советник (Expert Advisor), специально оптимизированный для торговли инструментом US30 (индекс Dow Jones) на таймфрейме H1

Он основан исключительно на фирменном математическом алгоритме — никаких индикаторов, новостей, грид-стратегий или мартингейла.

Разработанный компанией Venom Labs, этот советник подходит трейдерам, которые ценят точность, дисциплину и стабильный рост вместо рискованных методик и временного хайпа.

Как это работает (логика стратегии)

Venom US30 Scalp использует продвинутую математическую модель, которая работает исключительно по тренду, ожидая множества подтверждений перед открытием сделок.

Сделки совершаются только при наличии чётких, математически подтверждённых трендовых возможностей — никаких догадок или подгонки под исторические данные.

  • Трендовая стратегия, ждущая нескольких подтверждений

  • Строгое внутреннее управление рисками

  • Чёткие входы, быстрые и точные выходы

  • Динамическое соотношение риска к прибыли

  • Базовая сделка начинается с лота 0.1, затем используется выбранный размер лота

  • По умолчанию: 0.01 лот на каждые 100 долларов депозита (настраивается)

  • Дополнительная настройка риска для увеличения базового лота при росте счёта

Системные требования и настройки

Настройка Значение
Торговый инструмент US30 (индекс Dow Jones)
Таймфрейм H1
Минимальный депозит 100 долларов
Размер лота Фиксированный или авто-прирост
Защита Да (установлен максимальный уровень маржи)
Take Profit/SL Динамический
Макс. число сделок от 1 до 10
Кредитное плечо Любое
Тип счёта Любой (Raw, ECN, Cent, Standard)
Фильтр новостей Не используется
VPS рекомендуется Да – рекомендуется 24/5

Мониторинг реальных сигналов

Venom US30 Scalp используется для сигнала Venom US30 — тщательно протестированной конфигурации среднего и высокого риска, обеспечивающей превосходный рост.

С 2022 года обширное тестирование показало стабильные результаты без сливов счёта.

Как настроить

  • Откройте график US30 на H1

  • Установите Venom US30 Scalp

  • Выберите размер лота: Фиксированный или Авто-прирост

  • Включите автоматическую торговлю

  • Запустите советник постоянно (для наилучших результатов используйте VPS)

  • Подробная инструкция доступна в нашем видео на YouTube

Не требуется сложной оптимизации — советник готов к работе сразу после установки.

Ключевые параметры

Параметр Описание
MagicNumber Уникальный идентификатор сделок
RiskSetting Опционально: увеличение базового лота при росте счёта
LotMode Фиксированный или Авто-прирост
FreeMarginCheck Минимальный уровень безопасности маржи
Buy/Sell Выберите: покупка, продажа или оба направления

Почему стоит выбрать Venom US30 Scalp?

  • Уникальная математическая логика — без индикаторов и копий

  • Настоящее прозрачное управление рисками

  • Независим от брокера — работает со всеми типами счетов

  • Стабильная долгосрочная логика, способная адаптироваться

  • Минимум обновлений — дизайн с запасом на будущее

  • Специализированная поддержка от Venom Labs

  • Бесплатные пожизненные обновления

Поддержка

Есть вопросы? Мы всегда поможем.

После покупки свяжитесь с нами через личные сообщения на MQL5. Мы поможем с настройкой, оптимизацией или ответим на любые ваши вопросы. Мы продаем советник только на MQL5; версии из других источников не поддерживаются и считаются нелегальными.

Многоязычная поддержка

Полное описание доступно на следующих языках:

Русский, Китайский, Испанский, Французский, Итальянский, Немецкий, Корейский, Турецкий.

Для трейдеров, которые требуют точности

Venom US30 Scalp не для азартных игроков — он для дисциплинированных трейдеров, которые ценят математическую точность, прозрачность рисков и доказанную надёжность.


Отзывы 18
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.12.05 20:08 
 

Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.19 18:30 
 

This is a decent EA. It has a simple solid strategy and a winning edge in the recovery factor. The recovery factor can be risky in a situacion of multiple loosing days but it still has a risk sistem to cut the losses. This EA will NOT blow your account with default set files.

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

Ответ на отзыв