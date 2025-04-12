Venom US30 Scalp – Scalping de Precisão no US30 Desenvolvido pela VENOM LABS

Para corretores com fuso horário diferente (como a Exness), defina a última entrada como TRUE se o seu corretor não for GMT+3.

Use apenas o período de H1

minutos.

⚠️ Aviso: Configurações incorretas de fuso horário ou tempo gráfico podem causar mau funcionamento do EA.



O que é Venom US30 Scalp?

Venom US30 Scalp é um Expert Advisor (EA) totalmente automático, especificamente otimizado para operar o US30 (Índice Dow Jones) no período gráfico H1

Alimentado exclusivamente por um algoritmo matemático proprietário—sem indicadores, sem operar notícias e absolutamente sem estratégias de grid ou martingale.

Desenvolvido pela Venom Labs, este EA é voltado para traders que valorizam precisão, disciplina e crescimento consistente acima de técnicas arriscadas ou modismos passageiros.

Como Funciona (Lógica da Estratégia)

Venom US30 Scalp usa um modelo matemático avançado projetado exclusivamente para seguir tendências, aguardando múltiplas confirmações antes de executar operações.

As operações só acontecem quando surgem oportunidades claras e matematicamente verificadas—sem adivinhações ou otimizações excessivas.

Estratégia de tendência aguardando múltiplas confirmações

Rigoroso gerenciamento interno de risco

Entradas limpas, saídas rápidas e precisas

Razões dinâmicas de risco-retorno

Operação base começa com lote de 0.1 e segue o tamanho escolhido

Padrão: 0.01 lote para cada $100 em saldo (personalizável)

Configuração adicional de risco disponível para aumentar lote base conforme a conta cresce

Requisitos e Configurações

Configuração Valor Par de Trading US30 (Índice Dow Jones) Período Gráfico H1 Depósito Mínimo $100 Tamanho do lote Fixo ou Crescimento Automático Proteção Sim (nível máximo de margem definido) Take Profit/SL Dinâmico Máx. operações abertas 1 até 10 Alavancagem Qualquer Tipo de Conta Qualquer (Raw, ECN, Cent, Standard) Filtro de Notícias Não utilizado VPS Recomendado Sim – Recomendado 24/5

Monitoramento de Sinal ao Vivo

Venom US30 Scalp impulsiona o sinal ao vivo Venom US30—configuração rigorosamente testada com risco médio-alto, obtendo crescimento superior.

Desde 2022, testes extensivos mostram desempenho robusto sem queimar contas.

Como Configurar

Abra um gráfico US30 em H1

Anexe Venom US30 Scalp

Selecione tamanho do lote: Fixo ou Crescimento Automático

Ative a Negociação Automática

Execute o EA continuamente (use VPS para melhores resultados)

Guia detalhado disponível em nosso vídeo no YouTube

Não requer otimização complexa—pronto para uso imediato.

Parâmetros Principais

Parâmetro Descrição MagicNumber Identificador único para operações RiskSetting Opcional: aumentar lote base conforme crescimento LotMode Fixo ou Crescimento Automático FreeMarginCheck Limiar mínimo de segurança da margem Buy/Sell Escolher Compra, Venda ou Ambas

Por que escolher Venom US30 Scalp?

Lógica matemática exclusiva—sem indicadores ou cópias

Gerenciamento genuíno e transparente de riscos

Independente do broker—compatível com todas contas

Lógica consistente e adaptável a longo prazo

Atualizações mínimas—projeto à prova do futuro

Suporte dedicado da Venom Labs

Atualizações gratuitas vitalícias

Suporte

Dúvidas? Conte conosco.

Após a compra, entre em contato por mensagem privada no MQL5 para assistência. Exclusivamente vendido no MQL5; versões de outras fontes não são autorizadas nem suportadas.

Suporte Multilíngue

Totalmente traduzido para:

Russo, Chinês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Coreano, Turco e Português.

Para traders que exigem precisão

Venom US30 Scalp é para traders disciplinados que valorizam precisão matemática, transparência de risco e confiabilidade comprovada.



