Venom US30 Scalp – Scalping de Precisão no US30 Desenvolvido pela VENOM LABS
Para corretores com fuso horário diferente (como a Exness), defina a última entrada como TRUE se o seu corretor não for GMT+3.
Use apenas o período de H1
minutos.
⚠️ Aviso: Configurações incorretas de fuso horário ou tempo gráfico podem causar mau funcionamento do EA.
O que é Venom US30 Scalp?
Venom US30 Scalp é um Expert Advisor (EA) totalmente automático, especificamente otimizado para operar o US30 (Índice Dow Jones) no período gráfico H1
Alimentado exclusivamente por um algoritmo matemático proprietário—sem indicadores, sem operar notícias e absolutamente sem estratégias de grid ou martingale.
Desenvolvido pela Venom Labs, este EA é voltado para traders que valorizam precisão, disciplina e crescimento consistente acima de técnicas arriscadas ou modismos passageiros.
Como Funciona (Lógica da Estratégia)
Venom US30 Scalp usa um modelo matemático avançado projetado exclusivamente para seguir tendências, aguardando múltiplas confirmações antes de executar operações.
As operações só acontecem quando surgem oportunidades claras e matematicamente verificadas—sem adivinhações ou otimizações excessivas.
-
Estratégia de tendência aguardando múltiplas confirmações
-
Rigoroso gerenciamento interno de risco
-
Entradas limpas, saídas rápidas e precisas
-
Razões dinâmicas de risco-retorno
-
Operação base começa com lote de 0.1 e segue o tamanho escolhido
-
Padrão: 0.01 lote para cada $100 em saldo (personalizável)
-
Configuração adicional de risco disponível para aumentar lote base conforme a conta cresce
Requisitos e Configurações
|Configuração
|Valor
|Par de Trading
|US30 (Índice Dow Jones)
|Período Gráfico
|H1
|Depósito Mínimo
|$100
|Tamanho do lote
|Fixo ou Crescimento Automático
|Proteção
|Sim (nível máximo de margem definido)
|Take Profit/SL
|Dinâmico
|Máx. operações abertas
|1 até 10
|Alavancagem
|Qualquer
|Tipo de Conta
|Qualquer (Raw, ECN, Cent, Standard)
|Filtro de Notícias
|Não utilizado
|VPS Recomendado
|Sim – Recomendado 24/5
Monitoramento de Sinal ao Vivo
Venom US30 Scalp impulsiona o sinal ao vivo Venom US30—configuração rigorosamente testada com risco médio-alto, obtendo crescimento superior.
Desde 2022, testes extensivos mostram desempenho robusto sem queimar contas.
Como Configurar
-
Abra um gráfico US30 emH1
-
Anexe Venom US30 Scalp
-
Selecione tamanho do lote: Fixo ou Crescimento Automático
-
Ative a Negociação Automática
-
Execute o EA continuamente (use VPS para melhores resultados)
-
Guia detalhado disponível em nosso vídeo no YouTube
Não requer otimização complexa—pronto para uso imediato.
Parâmetros Principais
|Parâmetro
|Descrição
|MagicNumber
|Identificador único para operações
|RiskSetting
|Opcional: aumentar lote base conforme crescimento
|LotMode
|Fixo ou Crescimento Automático
|FreeMarginCheck
|Limiar mínimo de segurança da margem
|Buy/Sell
|Escolher Compra, Venda ou Ambas
Por que escolher Venom US30 Scalp?
-
Lógica matemática exclusiva—sem indicadores ou cópias
-
Gerenciamento genuíno e transparente de riscos
-
Independente do broker—compatível com todas contas
-
Lógica consistente e adaptável a longo prazo
-
Atualizações mínimas—projeto à prova do futuro
-
Suporte dedicado da Venom Labs
-
Atualizações gratuitas vitalícias
Suporte
Dúvidas? Conte conosco.
Após a compra, entre em contato por mensagem privada no MQL5 para assistência. Exclusivamente vendido no MQL5; versões de outras fontes não são autorizadas nem suportadas.
Suporte Multilíngue
Totalmente traduzido para:
Russo, Chinês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Coreano, Turco e Português.
Para traders que exigem precisão
Venom US30 Scalp é para traders disciplinados que valorizam precisão matemática, transparência de risco e confiabilidade comprovada.
