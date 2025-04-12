Venom Us30 Scalp

5

Venom US30 Scalp – Scalping de Precisão no US30 Desenvolvido pela VENOM LABS

O EA QUE NUNCA IRÁ QUEBRAR SUA CONTA

Para corretores com fuso horário diferente (como a Exness), defina a última entrada como TRUE se o seu corretor não for GMT+3.
Use apenas o período de H1

minutos.
⚠️ Aviso: Configurações incorretas de fuso horário ou tempo gráfico podem causar mau funcionamento do EA.

PREÇO DE LANÇAMENTO POR APENAS 24H! Garanta sua cópia agora!


SIGNAL : 

https://www.mql5.com/en/signals/2339304

O que é Venom US30 Scalp?

Venom US30 Scalp é um Expert Advisor (EA) totalmente automático, especificamente otimizado para operar o US30 (Índice Dow Jones) no período gráfico H1

Alimentado exclusivamente por um algoritmo matemático proprietário—sem indicadores, sem operar notícias e absolutamente sem estratégias de grid ou martingale.

Desenvolvido pela Venom Labs, este EA é voltado para traders que valorizam precisão, disciplina e crescimento consistente acima de técnicas arriscadas ou modismos passageiros.

Como Funciona (Lógica da Estratégia)

Venom US30 Scalp usa um modelo matemático avançado projetado exclusivamente para seguir tendências, aguardando múltiplas confirmações antes de executar operações.

As operações só acontecem quando surgem oportunidades claras e matematicamente verificadas—sem adivinhações ou otimizações excessivas.

  • Estratégia de tendência aguardando múltiplas confirmações

  • Rigoroso gerenciamento interno de risco

  • Entradas limpas, saídas rápidas e precisas

  • Razões dinâmicas de risco-retorno

  • Operação base começa com lote de 0.1 e segue o tamanho escolhido

  • Padrão: 0.01 lote para cada $100 em saldo (personalizável)

  • Configuração adicional de risco disponível para aumentar lote base conforme a conta cresce

Requisitos e Configurações

Configuração Valor
Par de Trading US30 (Índice Dow Jones)
Período Gráfico H1
Depósito Mínimo $100
Tamanho do lote Fixo ou Crescimento Automático
Proteção Sim (nível máximo de margem definido)
Take Profit/SL Dinâmico
Máx. operações abertas 1 até 10
Alavancagem Qualquer
Tipo de Conta Qualquer (Raw, ECN, Cent, Standard)
Filtro de Notícias Não utilizado
VPS Recomendado Sim – Recomendado 24/5

Monitoramento de Sinal ao Vivo

Venom US30 Scalp impulsiona o sinal ao vivo Venom US30—configuração rigorosamente testada com risco médio-alto, obtendo crescimento superior.

Desde 2022, testes extensivos mostram desempenho robusto sem queimar contas.

Como Configurar

  • Abra um gráfico US30 emH1

  • Anexe Venom US30 Scalp

  • Selecione tamanho do lote: Fixo ou Crescimento Automático

  • Ative a Negociação Automática

  • Execute o EA continuamente (use VPS para melhores resultados)

  • Guia detalhado disponível em nosso vídeo no YouTube

Não requer otimização complexa—pronto para uso imediato.

Parâmetros Principais

Parâmetro Descrição
MagicNumber Identificador único para operações
RiskSetting Opcional: aumentar lote base conforme crescimento
LotMode Fixo ou Crescimento Automático
FreeMarginCheck Limiar mínimo de segurança da margem
Buy/Sell Escolher Compra, Venda ou Ambas

Por que escolher Venom US30 Scalp?

  • Lógica matemática exclusiva—sem indicadores ou cópias

  • Gerenciamento genuíno e transparente de riscos

  • Independente do broker—compatível com todas contas

  • Lógica consistente e adaptável a longo prazo

  • Atualizações mínimas—projeto à prova do futuro

  • Suporte dedicado da Venom Labs

  • Atualizações gratuitas vitalícias

Suporte

Dúvidas? Conte conosco.

Após a compra, entre em contato por mensagem privada no MQL5 para assistência. Exclusivamente vendido no MQL5; versões de outras fontes não são autorizadas nem suportadas.

Suporte Multilíngue

Totalmente traduzido para:

Russo, Chinês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Coreano, Turco e Português.

Para traders que exigem precisão

Venom US30 Scalp é para traders disciplinados que valorizam precisão matemática, transparência de risco e confiabilidade comprovada.


Comentários 18
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.12.05 20:08 
 

Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.19 18:30 
 

This is a decent EA. It has a simple solid strategy and a winning edge in the recovery factor. The recovery factor can be risky in a situacion of multiple loosing days but it still has a risk sistem to cut the losses. This EA will NOT blow your account with default set files.

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

Produtos recomendados
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Guard Scalper
Entus Sofian
Experts
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Quick Fortune
Md Rezaul Huda Reza
Experts
Quick Fortune – Totalmente Automatizado e Focado na Gestão de Alto Risco O Quick Fortune é um Expert Advisor totalmente automatizado que segue rigorosamente o ritmo do mercado a níveis mais elevados. O foco está em movimentos estáveis. O melhor desempenho é obtido mantendo o EA em funcionamento livre durante um longo período. A estratégia baseia-se em configurações claras e logicamente estruturadas e funciona adequadamente durante os períodos noticiosos. Só precisa de o iniciar uma vez e pro
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Commision AI
Phung Van Linh
Experts
===============Features================= Low initial capital from just $500, trading 3000-5000 orders/month Automatic trading to balance and preserve capital Switch between lot trading and profit trading Orders, stops, and limits based on market fluctuations, no holding losses, clean orders Fast and efficient trading, quick wins, demo version available for trial Option to close individual orders or based on total profit Option to limit the number of buy orders and sell order
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 é um Consultor Especialista (EA) para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de risco. O EA funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader. Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração! IMPORTANTE: Todos os exemplos, capturas de tela e testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos. Se um determ
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experts
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Os compradores deste produto também adquirem
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
O KT Gold Nexus EA é um sistema de trading profissional projetado para o mercado spot de ouro (XAUUSD). Desenvolvido com base em dados históricos de alta precisão, ele passou por rigorosos testes de estresse e verificações de robustez em diferentes regimes e ciclos de mercado. Utilizando técnicas algorítmicas avançadas, incluindo otimizações baseadas em aprendizado de máquina, este EA foi projetado para ser viável a longo prazo. Ele opera exclusivamente na direção de compra. O trading é uma jorn
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grade quantitativa adaptativa que evolui com o mercado NEXUS é um sistema 100% automático que constrói combinações de regras em tempo real, valida essas combinações out-of-sample e só entra em operação quando detecta uma vantagem estatística em um contexto de mercado válido. Especificações rápidas Tipo de sistema: grade adaptativa com validação OOS (out-of-sample) e filtros de ambiente (notícias, volatilidade, sessão/dia e áreas de valor de volume opcionais). Instrumentos: pares principa
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq . Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo. Mercados Principais Compatíveis • XAUUSD (Ouro) • US100 / Nasdaq Arquitetura de Dupla Estratégia 1. Scalping • Operações intradiárias • Baixa exposição ao mercado • Optimizado para micro movimentos • Gestão de risco rig
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Experts
Gold Trend X  Live Signal  (trading 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out   Nexus Portfolio   for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+ timefra
Nexus Scalper
Thang Chu
Experts
Nexus Scalper Live Signal:  Signal  ( 2.5% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out Nexus Portfolio for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experts
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experts
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Mais do autor
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Experts
Queen Of Gold — EA Automatizado para XAUUSD M30 Queen Of Gold é um Expert Advisor totalmente automatizado para XAUUSD no M30. Utiliza lógica estruturada de price action com controles de risco opcionais para auxiliar no gerenciamento de drawdown. Funciona sem indicadores ou sinais externos, baseado no movimento real do mercado. Principais recursos: Lógica baseada em preço, sem indicadores Modo de recuperação para gerenciar o drawdown Sistema grid com controles de risco ajustáveis Lote fixo ou di
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Experts
Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para GBPUSD , operando no timeframe H1 com múltiplas condições de confluência e execução diária controlada. O sistema aplica filtros de tempo configuráveis, regras de gestão de risco e um filtro de notícias opcional, todos ajustáveis nos parâmetros de entrada. As operações são executadas apenas quando todas as condições internas são atendidas. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/sig
Asia Scalper
Antoine Melhem
Experts
Asia Scalper é um Expert Advisor baseado em sessões, desenvolvido para GBPUSD (M30) e USDJPY (M15). O sistema negocia durante a sessão asiática e a transição para o início de Londres, quando esses pares costumam sair da consolidação para movimentos mais claros. Utiliza uma abordagem seletiva e de baixa frequência, operando apenas quando as condições são atendidas. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Principais características • Opera apenas GBPUSD (M30) e USDJPY (M15) • Entra
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Experts
LONDON EDGE  – Robô de Scalping para GBPUSD no M30 LONDON EDGE é um Expert Advisor estruturado desenvolvido para operar o par GBPUSD no gráfico de 30 minutos (M30). Ele segue uma lógica consistente com níveis fixos de Stop Loss e Take Profit. O tamanho dos lotes é ajustado automaticamente com base no saldo da conta. Não utiliza martingale, grid ou estratégias de hedge. Este robô é compatível com desafios de empresas de prop trading, atendendo a critérios rigorosos de controle de risco e baixa ta
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Indicadores
Venom Trend Pro — Ferramenta de Análise de Tendência Multi-Timeframe O Venom Trend Pro é um indicador de tendência e swing trading projetado para identificar movimentos direcionais claros em qualquer par e qualquer período de tempo. Funciona bem para operações intradiárias e de swing em Forex, ouro, criptomoedas, índices e muito mais. O indicador analisa a estrutura de preço recente e o momento do mercado para detectar tendências emergentes ou em andamento. Após a confirmação da tendência, os si
FREE
Venom Crown
Antoine Melhem
Experts
Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras (foco em GBPUSD) Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido para trading estruturado com foco principal em GBPUSD, além de oferecer suporte para Ouro (XAUUSD) e operação multi-símbolo opcional através de configurações definidas pelo usuário. O sistema é otimizado para o timeframe H1, onde sua lógica apresenta melhor desempenho, e utiliza regras pré-definidas de execução e gestão combinadas com controles de ris
Filtro:
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.12.05 20:08 
 

Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.19 18:30 
 

This is a decent EA. It has a simple solid strategy and a winning edge in the recovery factor. The recovery factor can be risky in a situacion of multiple loosing days but it still has a risk sistem to cut the losses. This EA will NOT blow your account with default set files.

Antoine Melhem
2770
Resposta do desenvolvedor Antoine Melhem 2025.11.19 19:14
Christian, thank you for your honest review. I appreciate your trust and the time you took to share your experience.
For the current market conditions, US30 is performing best on the H1 timeframe, so please make sure to use it there for optimal results.
The EA also includes a total risk limit designed to protect your equity.
If you ever need anything or have questions, feel free to reach out
hexhead
37
hexhead 2025.07.31 17:23 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Antoine Melhem
2770
Resposta do desenvolvedor Antoine Melhem 2025.11.19 19:16
Hexhead, thank you and congratulations on your purchase. My apologies for the late reply.
Make sure to run Venom US30 Scalp on the H1 timeframe, especially in the current market conditions, as this is where it performs best.
yuliia lukianenko
46
yuliia lukianenko 2025.07.22 16:06 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Boyceuk
69
Boyceuk 2025.07.16 09:19 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

raja5655
852
raja5655 2025.06.12 13:24 
 

Excellent expert, trades are spot on with a stop loss limit for each trade. The author is very helpful and responsive.

BLAZEJ JAN SEWERYNEK
693
BLAZEJ JAN SEWERYNEK 2025.06.09 19:17 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.06.09 10:53 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Zaiko_
24
Zaiko_ 2025.06.06 13:28 
 

I’m very satisfied with the results. It performs consistently and executes trades reliably, just as described. What impressed me the most is the support – the developer is responsive, helpful, and always willing to assist with any questions or issues. It’s clear they care about their customers' success. Highly recommended!

wassim dakkan
40
wassim dakkan 2025.06.04 17:10 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Akira Eto
299
Akira Eto 2025.05.27 02:18 
 

I know that developping EA for US30 or other Stock-Index is technologically very challenging than other ordinary EA, and the Venom Labs team did it successfully. Keep it going thank you.

Antoine Melhem
2770
Resposta do desenvolvedor Antoine Melhem 2025.05.29 10:54
Thank you so much for your kind words. It truly means a lot coming from someone who clearly understands the market. Yes, handling US30 is no small task , it's one of the most volatile and technically demanding instruments out there, and we’ve worked hard to build something stable and reliable. We’ll keep pushing forward . Your support keeps us going
mrea59
1661
mrea59 2025.05.26 23:29 
 

Purchased Venom Us30 after conducting lots of back testing which showed great results, especially as I have not traded US30 before - I was keen to spread my trading especially as this showed huge potential. This is my second EA from the team as there support is amazing lots of questions and immediate replies. Looking forward to using.

Siriraj Chu Umnart
374
Siriraj Chu Umnart 2025.05.20 10:38 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Jean Maatouk
50
Jean Maatouk 2025.05.20 10:36 
 

Brilliant EA developed by brilliant minds! Kudos to the Venom Labs team, keep it up!

HitchedTomcat
39
HitchedTomcat 2025.05.07 16:44 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Antoine Melhem
2770
Resposta do desenvolvedor Antoine Melhem 2025.05.29 10:57
Thank you so much for sharing your experience. We’re really happy to hear the EA has been running smoothly for you and that the risk management is performing as intended. Your feedback encourages us to keep pushing forward with even more improvements. Always here if you need anything!
Marc K
38
Marc K 2025.05.05 22:21 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Janet Abu Khalil
283
Janet Abu Khalil 2025.05.05 18:59 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Antoine Melhem
2770
Resposta do desenvolvedor Antoine Melhem 2025.05.05 22:22
Thank you so much for your kind words! I’m really glad to hear the EA is performing well for you. It means a lot to us to know our work is making a difference. We’re always here to support you—don’t hesitate to reach out anytime. Wishing you continued success and great trades ahead!
Responder ao comentário