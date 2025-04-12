Venom Us30 Scalp

Venom US30 Scalp – Scalping di precisione su US30 sviluppato da VENOM LABS

L'EA CHE NON BRUCERÀ MAI IL TUO CONTO

Per i broker con un fuso orario diverso (come Exness), imposta l’ultimo parametro su TRUE se il tuo broker non è su GMT+3.
Usa solo il timeframe a 30 minuti.
⚠️ Avviso: Impostazioni errate di fuso orario o timeframe possono causare un funzionamento scorretto dell’EA.

Cos’è Venom US30 Scalp?

Venom US30 Scalp è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, specificamente ottimizzato per il trading dell’indice US30 (Dow Jones) sul timeframe M30.

È alimentato esclusivamente da un algoritmo matematico proprietario — senza indicatori, senza trading su notizie e assolutamente senza strategie a griglia o martingala.

Sviluppato da Venom Labs, questo EA è pensato per i trader che danno valore alla precisione, alla disciplina e alla crescita costante, piuttosto che a strategie rischiose o tendenze temporanee.

Come funziona (Logica della strategia)

Venom US30 Scalp utilizza un modello matematico avanzato, progettato per operare solo con tendenze chiare, attendendo più conferme prima di entrare in posizione.

Le operazioni vengono eseguite solo quando esistono opportunità di tendenza chiaramente verificate e matematicamente confermate — niente ipotesi o ottimizzazioni eccessive.

  • Strategia di trend following con conferme multiple

  • Gestione interna del rischio molto rigida

  • Ingressi precisi, uscite rapide ed efficienti

  • Rapporto rischio/rendimento dinamico

  • Il primo trade parte con 0.1 lotti, poi si adatta in base alle impostazioni scelte

  • Impostazione predefinita: 0.01 lotti ogni 100$ di capitale (modificabile)

  • Opzione di crescita del rischio per aumentare automaticamente il lotto di base con l’aumento del capitale

Requisiti di sistema e impostazioni

Impostazione Valore
Coppia di trading US30 (Indice Dow Jones)
Timeframe M30
Deposito minimo 100 $
Dimensione del lotto Fisso o Auto-Crescita
Protezione Sì (livello massimo di margine impostato)
Take Profit / SL Dinamico
Max posizioni aperte Da 1 a 10
Leva Qualsiasi
Tipo di conto Qualsiasi (Raw, ECN, Cent, Standard)
Filtro notizie Non utilizzato
VPS consigliato Sì – funzionamento 24/5 consigliato

Monitoraggio del segnale in tempo reale

Venom US30 Scalp alimenta il segnale live Venom US30 — una configurazione rigorosamente testata con rischio medio-alto che fornisce crescita costante.

Dal 2022, numerosi backtest hanno dimostrato prestazioni solide senza mai bruciare un conto.

Come configurarlo

  1. Apri un grafico US30 su timeframe M30

  2. Inserisci Venom US30 Scalp

  3. Seleziona la modalità lotto: Fisso o Crescita Automatica

  4. Attiva la funzione Auto-Trading

  5. Lascia l’EA in esecuzione continua (consigliato VPS per i migliori risultati)

  6. Guida completa disponibile sul nostro video YouTube

Non è necessaria alcuna ottimizzazione complessa — pronto all’uso appena installato.

Parametri Chiave

Parametro Descrizione
MagicNumber Identificatore unico per ogni trade
RiskSetting Opzionale: Aumento del lotto base con crescita
LotMode Fisso o Auto (lot sizing automatico)
FreeMarginCheck Soglia minima di sicurezza sul margine
Buy/Sell Scegli se operare in acquisto, vendita o entrambi

Perché scegliere Venom US30 Scalp?

  • Logica matematica unica — senza indicatori né copie

  • Gestione del rischio trasparente e professionale

  • Compatibile con qualsiasi broker e tipo di conto

  • Strategia a lungo termine adattabile ai mercati

  • Minime necessità di aggiornamento — progettato per durare

  • Supporto tecnico diretto da Venom Labs

  • Aggiornamenti gratuiti a vita inclusi

Supporto

Hai bisogno di aiuto? Siamo a tua disposizione.

Dopo l'acquisto, contattaci tramite messaggio privato su MQL5.
Ti aiuteremo con l’installazione, l’ottimizzazione o qualsiasi domanda.
Vendiamo esclusivamente su MQL5 — le versioni provenienti da altre fonti non sono autorizzate né supportate.

Supporto multilingua

Questa descrizione è completamente tradotta in:

Russo, Cinese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Giapponese, Coreano, Turco e Italiano.

Per trader che esigono precisione

Venom US30 Scalp non è un gioco d’azzardo — è uno strumento professionale per trader disciplinati che cercano precisione matematica, gestione del rischio trasparente e affidabilità dimostrata.


Stephen J Martret
2445
Stephen J Martret 2025.09.24 22:20 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Antoine Melhem
2378
Risposta dello sviluppatore Antoine Melhem 2025.09.25 12:29
Hi, thank you for your message and please know we are here to support with anything you need, the results are best evaluated over time and the live signal has been running for more than four months so performance should be measured across weeks rather than just a few trades, we will update the EA logic whenever it is necessary, and regarding the auto lot setting as I mentioned earlier “no worries “it means that it will be added, so I am not sure why you are bringing this up here since we already discussed it directly.25.09.TP HIT DOUBLE LOT , CHECK SIGNAL
hexhead
36
hexhead 2025.07.31 17:23 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

yuliia lukianenko
47
yuliia lukianenko 2025.07.22 16:06 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Boyceuk
64
Boyceuk 2025.07.16 09:19 
 

7 TP's hit in 7 trades so far. Easy to use and not too many settings. Hopefully it continues

Correcttrader FONT
553
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

raja5655
762
raja5655 2025.06.12 13:24 
 

Excellent expert, trades are spot on with a stop loss limit for each trade. The author is very helpful and responsive.

BLAZEJ JAN SEWERYNEK
693
BLAZEJ JAN SEWERYNEK 2025.06.09 19:17 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.06.09 10:53 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Zaiko_
24
Zaiko_ 2025.06.06 13:28 
 

I’m very satisfied with the results. It performs consistently and executes trades reliably, just as described. What impressed me the most is the support – the developer is responsive, helpful, and always willing to assist with any questions or issues. It’s clear they care about their customers' success. Highly recommended!

wassim dakkan
40
wassim dakkan 2025.06.04 17:10 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Akira Eto
288
Akira Eto 2025.05.27 02:18 
 

I know that developping EA for US30 or other Stock-Index is technologically very challenging than other ordinary EA, and the Venom Labs team did it successfully. Keep it going thank you.

Antoine Melhem
2378
Risposta dello sviluppatore Antoine Melhem 2025.05.29 10:54
Thank you so much for your kind words. It truly means a lot coming from someone who clearly understands the market. Yes, handling US30 is no small task , it's one of the most volatile and technically demanding instruments out there, and we’ve worked hard to build something stable and reliable. We’ll keep pushing forward . Your support keeps us going
mrea59
1631
mrea59 2025.05.26 23:29 
 

Purchased Venom Us30 after conducting lots of back testing which showed great results, especially as I have not traded US30 before - I was keen to spread my trading especially as this showed huge potential. This is my second EA from the team as there support is amazing lots of questions and immediate replies. Looking forward to using.

Siriraj Chu Umnart
374
Siriraj Chu Umnart 2025.05.20 10:38 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Jean Maatouk
50
Jean Maatouk 2025.05.20 10:36 
 

Brilliant EA developed by brilliant minds! Kudos to the Venom Labs team, keep it up!

HitchedTomcat
39
HitchedTomcat 2025.05.07 16:44 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Antoine Melhem
2378
Risposta dello sviluppatore Antoine Melhem 2025.05.29 10:57
Thank you so much for sharing your experience. We’re really happy to hear the EA has been running smoothly for you and that the risk management is performing as intended. Your feedback encourages us to keep pushing forward with even more improvements. Always here if you need anything!
Marc K
38
Marc K 2025.05.05 22:21 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Janet Abu Khalil
191
Janet Abu Khalil 2025.05.05 18:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Antoine Melhem
2378
Risposta dello sviluppatore Antoine Melhem 2025.05.05 22:22
Thank you so much for your kind words! I’m really glad to hear the EA is performing well for you. It means a lot to us to know our work is making a difference. We’re always here to support you—don’t hesitate to reach out anytime. Wishing you continued success and great trades ahead!
Rispondi alla recensione