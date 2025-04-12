Venom Us30 Scalp
- Experts
- Antoine Melhem
- Versione: 1.9
- Aggiornato: 22 maggio 2025
- Attivazioni: 10
Venom US30 Scalp – Scalping di precisione su US30 sviluppato da VENOM LABS
L'EA CHE NON BRUCERÀ MAI IL TUO CONTO
Usa solo il timeframe a 30 minuti.
⚠️ Avviso: Impostazioni errate di fuso orario o timeframe possono causare un funzionamento scorretto dell’EA.
Cos’è Venom US30 Scalp?
Venom US30 Scalp è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, specificamente ottimizzato per il trading dell’indice US30 (Dow Jones) sul timeframe M30.
È alimentato esclusivamente da un algoritmo matematico proprietario — senza indicatori, senza trading su notizie e assolutamente senza strategie a griglia o martingala.
Sviluppato da Venom Labs, questo EA è pensato per i trader che danno valore alla precisione, alla disciplina e alla crescita costante, piuttosto che a strategie rischiose o tendenze temporanee.
Come funziona (Logica della strategia)
Venom US30 Scalp utilizza un modello matematico avanzato, progettato per operare solo con tendenze chiare, attendendo più conferme prima di entrare in posizione.
Le operazioni vengono eseguite solo quando esistono opportunità di tendenza chiaramente verificate e matematicamente confermate — niente ipotesi o ottimizzazioni eccessive.
-
Strategia di trend following con conferme multiple
-
Gestione interna del rischio molto rigida
-
Ingressi precisi, uscite rapide ed efficienti
-
Rapporto rischio/rendimento dinamico
-
Il primo trade parte con 0.1 lotti, poi si adatta in base alle impostazioni scelte
-
Impostazione predefinita: 0.01 lotti ogni 100$ di capitale (modificabile)
-
Opzione di crescita del rischio per aumentare automaticamente il lotto di base con l’aumento del capitale
Requisiti di sistema e impostazioni
|Impostazione
|Valore
|Coppia di trading
|US30 (Indice Dow Jones)
|Timeframe
|M30
|Deposito minimo
|100 $
|Dimensione del lotto
|Fisso o Auto-Crescita
|Protezione
|Sì (livello massimo di margine impostato)
|Take Profit / SL
|Dinamico
|Max posizioni aperte
|Da 1 a 10
|Leva
|Qualsiasi
|Tipo di conto
|Qualsiasi (Raw, ECN, Cent, Standard)
|Filtro notizie
|Non utilizzato
|VPS consigliato
|Sì – funzionamento 24/5 consigliato
Monitoraggio del segnale in tempo reale
Venom US30 Scalp alimenta il segnale live Venom US30 — una configurazione rigorosamente testata con rischio medio-alto che fornisce crescita costante.
Dal 2022, numerosi backtest hanno dimostrato prestazioni solide senza mai bruciare un conto.
Come configurarlo
-
Apri un grafico US30 su timeframe M30
-
Inserisci Venom US30 Scalp
-
Seleziona la modalità lotto: Fisso o Crescita Automatica
-
Attiva la funzione Auto-Trading
-
Lascia l’EA in esecuzione continua (consigliato VPS per i migliori risultati)
-
Guida completa disponibile sul nostro video YouTube
Non è necessaria alcuna ottimizzazione complessa — pronto all’uso appena installato.
Parametri Chiave
|Parametro
|Descrizione
|MagicNumber
|Identificatore unico per ogni trade
|RiskSetting
|Opzionale: Aumento del lotto base con crescita
|LotMode
|Fisso o Auto (lot sizing automatico)
|FreeMarginCheck
|Soglia minima di sicurezza sul margine
|Buy/Sell
|Scegli se operare in acquisto, vendita o entrambi
Perché scegliere Venom US30 Scalp?
-
Logica matematica unica — senza indicatori né copie
-
Gestione del rischio trasparente e professionale
-
Compatibile con qualsiasi broker e tipo di conto
-
Strategia a lungo termine adattabile ai mercati
-
Minime necessità di aggiornamento — progettato per durare
-
Supporto tecnico diretto da Venom Labs
-
Aggiornamenti gratuiti a vita inclusi
Supporto
Hai bisogno di aiuto? Siamo a tua disposizione.
Dopo l'acquisto, contattaci tramite messaggio privato su MQL5.
Ti aiuteremo con l’installazione, l’ottimizzazione o qualsiasi domanda.
Vendiamo esclusivamente su MQL5 — le versioni provenienti da altre fonti non sono autorizzate né supportate.
Supporto multilingua
Questa descrizione è completamente tradotta in:
Russo, Cinese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Giapponese, Coreano, Turco e Italiano.
Per trader che esigono precisione
Venom US30 Scalp non è un gioco d’azzardo — è uno strumento professionale per trader disciplinati che cercano precisione matematica, gestione del rischio trasparente e affidabilità dimostrata.
7 TP's hit in 7 trades so far. Easy to use and not too many settings. Hopefully it continues