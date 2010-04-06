Wellness Gold MT5 h1

Revolucione sus operaciones conWellness

Libere todo el potencial de su jornada de trading conWellness, el asesor experto (EA) que combina tecnología punta y una precisión inigualable. Diseñado para dominar los mercados,Wellness ofrece a los operadores una ventaja a través de sus estrategias basadas en IA, una sólida gestión del riesgo y una ejecución impecable. Es más que un simple EA: es su puerta de entrada al bienestar financiero.

¿Qué hace queWellness sea imparable ?

Wellness está construido sobre una base de inteligencia artificial y algoritmos avanzados de negociación. Integra múltiples estrategias probadas y garantiza que cada operación esté respaldada por un stop-loss duro para una máxima seguridad. Tanto si es un profesional experimentado como un principiante, este EA se adapta a las condiciones del mercado, protegiendo su capital mientras busca las mejores oportunidades para hacerlo crecer.

Resultados probados con 2 años de backtesting

Con 2 años de riguroso backtesting con una calidad de modelado del 99%,Wellness ha demostrado su capacidad para manejar mercados volátiles con confianza. Especialmente diseñado para funcionar en escenarios de negociación real, garantiza un funcionamiento perfecto con brokers de 4 y 5 dígitos.

La solución preparada para las sociedades de valores

Wellness no es sólo una herramienta de negociación; es su aliado para el éxito de las empresas de capital riesgo. Equipado con estrictos controles de reducción y una gestión precisa del riesgo, está preparado para ayudarle a superar los retos de las cuentas financiadas y a operar como un profesional.

Potente gestión monetaria para todos los operadores

Desde un lote fijo hasta un porcentaje del capital o del saldo,Wellness le ofrece opciones flexibles de gestión del dinero. Combinado con niveles de stop-loss y take-profit en cada operación, es un paquete completo para los operadores que valoran la consistencia y el control.

Tome el control hoy mismo

PruebeWellness en una cuenta de demostración para ver su potencia en acción. Combínelo con un VPS o un servidor de baja latencia para obtener un rendimiento óptimo y vea cómo transforma su forma de operar. Recuerde que el trading conlleva riesgos, pero conWellness puede operar con estrategias más inteligentes y una mejor protección.

Mejore su experiencia de negociación

Tanto si su objetivo es dominar el mercado de valores como crear su patrimonio personal,Wellness es la herramienta definitiva para conseguirlo. Opere de forma más inteligente, segura y sólida con este revolucionario EA.

Tome las riendas con Wellness hoy mismo: ¡el futuro del trading está aquí!

Información clave para operar

  • Símbolo de trabajo: XAUUSD , GOLD
  • Marco temporal: H1

Características de Wellness

  • AI-Powered Precision: Combina múltiples estrategias refinadas por la inteligencia artificial.
  • La seguridad es lo primero: Stop-loss duro en cada operación para una máxima protección del capital.
  • Protecciones de entrada:
    • Filtro de diferencial
    • Posiciones máximas abiertas
    • Lotes máximos abiertos
    • Posiciones máximas por barra
  • Protecciones de la cuenta:
    • Protección de Pérdida Máxima Diaria - detiene las operaciones para evitar pérdidas excesivas (incluye Tiempo de Reinicio).
    • Protección de Reducción Diaria Máxima.
    • Protección de Capital Mínimo y Máximo - auto-stop y cierre de operaciones.
    • Protección del % mínimo de reducción del capital.
  • Infopanel: Muestra las estadísticas esenciales en tiempo real.
  • Ejecución inteligente: Lógica avanzada de entrada y salida para optimizar el rendimiento de las operaciones.
  • Plug-and-Play Setup: Fácil de instalar y empezar a operar inmediatamente.

Por qué los operadores eligen Wellness

  • Historial probado: 2 años de rigurosas pruebas retrospectivas con una precisión de modelado del 99%.
  • Aprobado por Prop Firm: Diseñado para cumplir con los más altos estándares para los desafíos de cuentas financiadas.
  • Compatibilidad universal: Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos.
  • Adaptabilidad sin fisuras: Sin necesidad de optimización, preconfigurado para las condiciones de mercado del mundo real.

Recomendaciones para obtener los mejores resultados

  • Comience con una cuenta demo o cuenta cent para probar y aprender el EA.
  • Elija un VPS o un servidor de baja latencia para un rendimiento ininterrumpido.
  • Seleccione corredores que ofrezcan spreads bajos, comisiones mínimas y ejecución de calidad.
  • Recuerde que ninguna estrategia garantiza beneficios: opere con responsabilidad.

Prop Firm Ready: El bienestar está pensado para los operadores que aspiran a conquistar cuentas con fondos. Con una estricta gestión del riesgo y un rendimiento fiable, es la solución definitiva para las empresas de fondos.

Bienestar: Donde el éxito financiero se une al trading inteligente. ¡Tome el control hoy mismo!

