Fortune Pro XAUUSD h1
- Asesores Expertos
- Raphael Schwietering
- Versión: 4.0
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Backtested from 2024 to Present | Diseñado para Mercados Activos | Preparado para Prop Firm
Fortune Pro es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para operaciones de alto rendimiento en XAUUSD H1. Combina una lógica de estrategia adaptativa con un estricto control del riesgo para ofrecer resultados consistentes en el mercado del oro. Tanto si opera por su cuenta como si busca financiación, Fortune Pro está diseñado para ofrecer resultados.Por qué Fortune Pro destaca
Cada operación está asegurada con un Stop Loss y un Take Profit
Ninguna operación queda desprotegida-el riesgo está claramente definido desde la entrada.
2 años de resultados reales: desde 2024 hasta ahora
Backtested on recent market behavior, not outdated historical data.
Los backtests largos pueden ser engañosos
La mayoría de los EAs que parecen buenos durante 10 años a menudo fallan en condiciones reales. Fortune Pro se centra en el rendimiento relevante.
Probado para la volatilidad en tiempo real
Fortune Pro está diseñado para manejar spreads altos, deslizamientos y una acción de precios impredecible, lo que lo hace ideal para el XAUUSD.
Construido para Prop Firms
Incluye todas las protecciones requeridas, como límites diarios de reducción, controles de sesión y protecciones de capital para cumplir con los requisitos de financiación.
-
Optimización de backtesting
-
Panel de información en tiempo real
-
Modos de negociación: Cobertura / Sólo largo / Sólo corto
-
Comentarios de órdenes personalizados y etiquetado de números mágicos
-
Tamaño de lote fijo o porcentual
-
Riesgo por operación ajustable mediante saldo o capital
-
Control preciso del capital
-
Trailing stop opcional con lógica personalizada
-
Stop de pérdidas y ganancias con reanudación temporizada de las operaciones
-
Programación flexible una vez alcanzados los objetivos de beneficios/pérdidas
-
Filtros de diferencial
-
Límites en las operaciones abiertas y en la exposición del lote
-
Límite de posición por barra para evitar el exceso de operaciones
-
Límite diario de pérdidas y de reducción
-
Restablecimiento automático de las métricas diarias
-
Protección del umbral mínimo de capital
-
Límites de reducción de capital y beneficio máximo
-
Ventanas de apertura/cierre específicas del día
-
Activación de la negociación en domingo
-
Cierre automático de operaciones al final de la sesión o del viernes
Fortune Pro es más que un simple EA para operar con oro: es un sistema de precisión, consciente del riesgo, creado para los retos del mercado XAUUSD actual. Con una profunda protección, inteligencia estratégica y un rendimiento probado, es su ventaja para un trading serio o para el éxito de su empresa.