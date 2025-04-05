Bizarr XAUUSD h1 MT5

Bienvenido al enigmático filo del trading.Bizarr EA es un Asesor Experto (EA) desconcertante y totalmente automatizado, diseñado para transmutar la volatilidad del XAUUSD en oportunidades de oro. Impulsado por algoritmos arcanos y hechicería de aprendizaje automático, este EA dobla el caos del mercado a su voluntad, por lo que es la herramienta definitiva para las cuentas personales y los desafíos de la empresa prop.

Respaldado por 5 años de pruebas en XAUUSD H1, Bizarr ha desafiado la lógica del mercado en todos los ciclos del oro. Con una gestión de riesgos críptica, una lógica de entrada/salida paradójica y protecciones comerciales poco ortodoxas, este EA ofrece un rendimiento de otro mundo para los operadores que se atreven a abrazar lo desconocido.

¿Por qué Bizarr?

Creado para los no convencionales,Bizarr EA fusiona el antiguo encanto del oro con la automatización de vanguardia. Tanto si eres un novato curioso o un alquimista experimentado, este EA prospera en el caos del reino volátil de XAUUSD.

Características místicas de Golden Profits

Ajustes Generales

Backtest de 5 años : Perfeccionado a través de las turbulencias del oro 2020-2025 (máximos históricos, tormentas inflacionistas y alquimia geopolítica).

Panel de Información Arcana : Decodifique las métricas en tiempo real como un místico del mercado.

Sello de orden personalizado : Etiquete las operaciones con su marca (por ejemplo, "Bizarr").

Modos de negociación : Cambie la realidad con estrategias de cobertura , sólo largo o sólo corto .

Alquimia de lote fijo : Ordene tamaños de lote precisos (por ejemplo, 0,10 lotes).

Número mágico : Asigne identificadores esotéricos a las órdenes generadas por EA.

Rituales dinámicos dedinero: Opere con lotes fijos o con un porcentaje del saldo/patrimonio.

Stop Loss y Take Profit personalizados

SL/TP definidos por el usuario : Aplique reglas de riesgo/recompensa con disciplina críptica.

SL/TP en puntos: Fije la precisión con parámetros alquímicos.

Encantamientos de pérdidas y ganancias

Límites diarios : Establezca límites de beneficios/pérdidas para proteger su tesoro.

Sistema de Recuperación Cuántica: Reanuda las operaciones sólo cuando se alinean las condiciones cósmicas.

Misterios de entrada avanzados

Filtro de diferencial : Bloquea las operaciones durante las distorsiones alquímicas de los diferenciales.

Posiciones abiertas y lotes máximos : Aplasta la sobreexposición con topes de posición paradójicos.

Posiciones máximas por vela: Limite las operaciones por vela para una disciplina ritualista.

Runas de Riesgo Diario

Pérdida/retirada diaria máxima : Imponga límites de riesgo diario inquebrantables.

Mecanismo de reinicio automático: Mantiene el equilibrio con reinicios rituales diarios.

Hechizos de protección de cuenta

Protección de patrimonio : detiene las operaciones si el patrimonio supera umbrales místicos.

Sello de reducción máxima: Contiene las pérdidas con salvaguardas arcanas.

Hechizos de sesión de negociación

Horas Personalizadas : Define rituales de negociación activos para cada día (de domingo a viernes).

Encantamiento de fin de sesión: Evita las maldiciones del fin de semana cerrando automáticamente las operaciones semanalmente.

5 años de maestría alquímica

Con5 años de backtesting del XAUUSD H1, Bizarr ha transmutado la volatilidad en beneficios consistentes. Diseñado para prosperar en el aura caótica del oro, fusiona la estrategia esotérica con el control místico del riesgo para un crecimiento incesante y resplandeciente.

¿Qué hace que Bizarr sea sobrenatural?



✔Resultados paradójicos en 5 años - Probados a través de los ciclos más salvajes del oro.

✔Misticismo potenciado por IA - Los algoritmos evolucionan como hechizos arcanos.

✔Gestión esotérica delriesgo - Protege el capital con la sabiduría ancestral del mercado.

Cómo aprovechar el poder de Bizarr

✔Pruebe primero la demo: Conjura ajustes de estrategia sin riesgo.

✔Energízate con un VPS: Asegura una velocidad de ejecución de grado ritual.

✔Elige un Oráculo de Corretaje: Diferenciales bajos, ejecución rápida y fiabilidad mística.

✔Respeta lo desconocido: Las transmutaciones pasadas no garantizan el oro futuro: negocia con prudencia.



