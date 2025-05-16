Gold Zombie XAUUSD h1
- Asesores Expertos
- Raphael Schwietering
- Versión: 3.0
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready
GOLD Zombie es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado específicamente para operar en XAUUSD H1 con precisión quirúrgica y un potente control del riesgo. Diseñado para sobresalir en las condiciones del mercado moderno, GOLD Zombie se adapta inteligentemente a la volatilidad mientras mantiene una estricta disciplina comercial, lo que lo hace ideal tanto para operadores individuales como para evaluaciones de empresas de apoyo.Por qué GOLD Zombie ofrece resultados
Cada operación está protegida con Stop Loss y Take Profit
GOLD Zombie nunca opera sin un control total del riesgo. Cada posición incluye SL y TP.
Dos años de rendimiento probado desde 2024 hasta ahora
Centrado totalmente en datos de mercado recientes, este EA refleja cómo se mueve el oro hoy, no hace diez años.
Las pruebas retrospectivas largas son engañosas - GOLD Zombie está construido para el presente
Muchos EAs se ven bien en las pruebas anticuadas, pero fallan en la acción en vivo. GOLD Zombie prospera en condiciones reales y pruebas a futuro.
Sometido a pruebas de estrés en escenarios de mercado extremos
GOLD Zombie ha sido sometido a pruebas de robustez contra picos de spread, retrasos en la ejecución y noticias de alta volatilidad para garantizar una fiabilidad constante.
Preparado para la financiación de empresas de apuntalamiento
Con protecciones de capital incorporadas, límites diarios de detracción y un estricto control de sesión, cumple los requisitos de la mayoría de los retos de financiación.
Modo de backtesting optimizado
Infopanel en el gráfico para visibilidad en tiempo real
Modos de negociación: Cobertura, Sólo largo, Sólo corto
Comentarios personalizados de las órdenes y seguimiento exclusivo del Magic Number
Elija entre tamaño de lote fijo o negociación porcentual basada en el riesgo
Riesgo calculado utilizando el saldo o el capital
Control detallado de la exposición del capital y del riesgo por operación
Stop Loss y Take Profit integrados para cada orden
Lógica de trailing stop opcional con activadores personalizados
Ajustes de beneficios/pérdidas objetivo con reanudación programada
Filtros de márgenes para entradas más limpias
Límites de operaciones abiertas y lotes totales
Entradas máximas por barra para evitar el exceso de operaciones
Reducción diaria y límites de pérdidas
Reajuste temporal de las estadísticas diarias
Capital mínimo
Reducción basada en la equidad y bloqueos de equidad máxima
Establezca horas específicas de apertura y cierre para cada día de negociación
Activación/desactivación de la negociación en domingo
Cierre automático de posiciones al cierre de la sesión o de la semana
Broker: Cualquier broker con spread bajo. Recomendado: IC Markets
Depósito mínimo: $500 (con apalancamiento 1:500)
Depósito recomendado: $1000 (con apalancamiento 1:500)
Apalancamiento: Mínimo 1:100 - preferible 1:500
Tipo de cuenta: Debe admitir cobertura
VPS: Obligatorio. Un servidor virtual privado es obligatorio para mantener el EA funcionando 24/7 sin interrupción
Scam Bot i test it finally over a month every day minus the Ea only work on backtest