Gold Zombie XAUUSD h1

1
GOLD Zombie - Precisión Inteligente en XAUUSD H1

Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready

GOLD Zombie es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado específicamente para operar en XAUUSD H1 con precisión quirúrgica y un potente control del riesgo. Diseñado para sobresalir en las condiciones del mercado moderno, GOLD Zombie se adapta inteligentemente a la volatilidad mientras mantiene una estricta disciplina comercial, lo que lo hace ideal tanto para operadores individuales como para evaluaciones de empresas de apoyo.

Por qué GOLD Zombie ofrece resultados

  • Cada operación está protegida con Stop Loss y Take Profit
    GOLD Zombie nunca opera sin un control total del riesgo. Cada posición incluye SL y TP.

  • Dos años de rendimiento probado desde 2024 hasta ahora
    Centrado totalmente en datos de mercado recientes, este EA refleja cómo se mueve el oro hoy, no hace diez años.

  • Las pruebas retrospectivas largas son engañosas - GOLD Zombie está construido para el presente
    Muchos EAs se ven bien en las pruebas anticuadas, pero fallan en la acción en vivo. GOLD Zombie prospera en condiciones reales y pruebas a futuro.

  • Sometido a pruebas de estrés en escenarios de mercado extremos
    GOLD Zombie ha sido sometido a pruebas de robustez contra picos de spread, retrasos en la ejecución y noticias de alta volatilidad para garantizar una fiabilidad constante.

  • Preparado para la financiación de empresas de apuntalamiento
    Con protecciones de capital incorporadas, límites diarios de detracción y un estricto control de sesión, cumple los requisitos de la mayoría de los retos de financiación.

Desglose de características Configuración general

  • Modo de backtesting optimizado

  • Infopanel en el gráfico para visibilidad en tiempo real

  • Modos de negociación: Cobertura, Sólo largo, Sólo corto

  • Comentarios personalizados de las órdenes y seguimiento exclusivo del Magic Number

Gestión del dinero

  • Elija entre tamaño de lote fijo o negociación porcentual basada en el riesgo

  • Riesgo calculado utilizando el saldo o el capital

  • Control detallado de la exposición del capital y del riesgo por operación

Controles de operaciones

  • Stop Loss y Take Profit integrados para cada orden

  • Lógica de trailing stop opcional con activadores personalizados

  • Ajustes de beneficios/pérdidas objetivo con reanudación programada

Protecciones de entrada

  • Filtros de márgenes para entradas más limpias

  • Límites de operaciones abiertas y lotes totales

  • Entradas máximas por barra para evitar el exceso de operaciones

Protección diaria y de cuenta

  • Reducción diaria y límites de pérdidas

  • Reajuste temporal de las estadísticas diarias

  • Capital mínimo

  • Reducción basada en la equidad y bloqueos de equidad máxima

Programación de sesiones de negociación

  • Establezca horas específicas de apertura y cierre para cada día de negociación

  • Activación/desactivación de la negociación en domingo

  • Cierre automático de posiciones al cierre de la sesión o de la semana

Requisitos mínimos y recomendaciones

  • Broker: Cualquier broker con spread bajo. Recomendado: IC Markets

  • Depósito mínimo: $500 (con apalancamiento 1:500)

  • Depósito recomendado: $1000 (con apalancamiento 1:500)

  • Apalancamiento: Mínimo 1:100 - preferible 1:500

  • Tipo de cuenta: Debe admitir cobertura

  • VPS: Obligatorio. Un servidor virtual privado es obligatorio para mantener el EA funcionando 24/7 sin interrupción


Filtro:
FX- Mindset
220
FX- Mindset 2025.08.12 14:20 
 

Scam Bot i test it finally over a month every day minus the Ea only work on backtest

csernilaci
462
csernilaci 2025.06.23 15:36 
 

Warning! The Gold Zombie robot is constantly trading at a loss.

Respuesta al comentario