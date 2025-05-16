Gold Zombie XAUUSD h1

GOLD Zombie - Precisión Inteligente en XAUUSD H1

Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready

GOLD Zombie es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado específicamente para operar en XAUUSD H1 con precisión quirúrgica y un potente control del riesgo. Diseñado para sobresalir en las condiciones del mercado moderno, GOLD Zombie se adapta inteligentemente a la volatilidad mientras mantiene una estricta disciplina comercial, lo que lo hace ideal tanto para operadores individuales como para evaluaciones de empresas de apoyo.

Cada operación está protegida con Stop Loss y Take Profit

GOLD Zombie nunca opera sin un control total del riesgo. Cada posición incluye SL y TP.

Dos años de rendimiento probado desde 2024 hasta ahora

Centrado totalmente en datos de mercado recientes, este EA refleja cómo se mueve el oro hoy, no hace diez años.

Las pruebas retrospectivas largas son engañosas - GOLD Zombie está construido para el presente

Muchos EAs se ven bien en las pruebas anticuadas, pero fallan en la acción en vivo. GOLD Zombie prospera en condiciones reales y pruebas a futuro.

Sometido a pruebas de estrés en escenarios de mercado extremos

GOLD Zombie ha sido sometido a pruebas de robustez contra picos de spread, retrasos en la ejecución y noticias de alta volatilidad para garantizar una fiabilidad constante.

Preparado para la financiación de empresas de apuntalamiento

Con protecciones de capital incorporadas, límites diarios de detracción y un estricto control de sesión, cumple los requisitos de la mayoría de los retos de financiación.

Modo de backtesting optimizado

Infopanel en el gráfico para visibilidad en tiempo real

Modos de negociación: Cobertura, Sólo largo, Sólo corto

Comentarios personalizados de las órdenes y seguimiento exclusivo del Magic Number

Elija entre tamaño de lote fijo o negociación porcentual basada en el riesgo

Riesgo calculado utilizando el saldo o el capital

Control detallado de la exposición del capital y del riesgo por operación

Stop Loss y Take Profit integrados para cada orden

Lógica de trailing stop opcional con activadores personalizados

Ajustes de beneficios/pérdidas objetivo con reanudación programada

Filtros de márgenes para entradas más limpias

Límites de operaciones abiertas y lotes totales

Entradas máximas por barra para evitar el exceso de operaciones

Reducción diaria y límites de pérdidas

Reajuste temporal de las estadísticas diarias

Capital mínimo

Reducción basada en la equidad y bloqueos de equidad máxima

Establezca horas específicas de apertura y cierre para cada día de negociación

Activación/desactivación de la negociación en domingo

Cierre automático de posiciones al cierre de la sesión o de la semana

Broker: Cualquier broker con spread bajo. Recomendado: IC Markets

Depósito mínimo: $500 (con apalancamiento 1:500)

Depósito recomendado: $1000 (con apalancamiento 1:500)

Apalancamiento: Mínimo 1:100 - preferible 1:500

Tipo de cuenta: Debe admitir cobertura

VPS: Obligatorio. Un servidor virtual privado es obligatorio para mantener el EA funcionando 24/7 sin interrupción

Por qué GOLD Zombie ofrece resultadosDesglose de características Configuración generalGestión del dineroControles de operacionesProtecciones de entradaProtección diaria y de cuentaProgramación de sesiones de negociaciónRequisitos mínimos y recomendaciones



