Wellness Gold MT5 h1

Revolutionieren Sie Ihren Handel mitWellness

Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Handelsreise mitWellness, dem Expert Advisor (EA), der modernste Technologie und unübertroffene Präzision vereint.Wellness wurde entwickelt, um die Märkte zu dominieren, und bietet Händlern durch seine KI-gestützten Strategien, sein robustes Risikomanagement und seine makellose Ausführung einen Vorteil. Es ist mehr als nur ein EA - es ist Ihr Tor zur finanziellen Wellness.

Was machtWellness unaufhaltsam ?

Wellness basiert auf einem Fundament aus künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Handelsalgorithmen. Es integriert mehrere bewährte Strategien und stellt sicher, dass jeder Handel durch einen harten Stop-Loss für maximale Sicherheit abgesichert ist. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Anfänger sind, dieser EA passt sich den Marktbedingungen an und schützt Ihr Kapital, während er gleichzeitig nach den besten Möglichkeiten sucht, es zu vermehren.

Bewährte Ergebnisse mit 2 Jahren Backtesting

Mit 2 Jahren rigorosem Backtesting bei 99% Modellierungsqualität hat Wellness seine Fähigkeit bewiesen, volatile Märkte mit Vertrauen zu handhaben. Es wurde speziell für den Einsatz in Live-Handelsszenarien entwickelt und gewährleistet einen nahtlosen Betrieb mit 4- und 5-stelligen Brokern.

Die Prop Firm Ready-Lösung

Wellness ist nicht nur ein Handelsinstrument, sondern auch Ihr Partner für den Erfolg von Maklerfirmen. Ausgestattet mit strengen Drawdown-Kontrollen und präzisem Risikomanagement ist es bereit, Ihnen dabei zu helfen, die Herausforderungen finanzierter Konten zu meistern und wie ein Profi zu handeln.

Leistungsstarkes Money Management für jeden Trader

Von Fixed Lot bis zum Prozentsatz des Eigenkapitals oder des Guthabens -Wellness bietet Ihnen flexible Optionen für das Geldmanagement. In Kombination mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für jeden Handel ist dies ein Komplettpaket für Händler, die Wert auf Beständigkeit und Kontrolle legen.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle

Testen SieWellness mit einem Demokonto, um seine Leistungsfähigkeit in Aktion zu erleben. Kombinieren Sie es mit einem VPS oder einem Server mit niedriger Latenz, um eine optimale Leistung zu erzielen, und beobachten Sie, wie es die Art und Weise, wie Sie handeln, verändert. Denken Sie daran, dass der Handel mit Risiken verbunden ist - aber mitWellness können Sie mit intelligenteren Strategien und besserem Schutz handeln.

Erhöhen Sie Ihr Handelserlebnis

Ganz gleich, ob Sie die Vorherrschaft in einer Prop-Firma anstreben oder Ihr persönliches Vermögen aufbauen möchten,Wellness ist das ultimative Tool, das Sie dorthin führt. Handeln Sie intelligenter, sicherer und stärker mit diesem revolutionären EA.

Übernehmen Sie noch heute die Verantwortung mit Wellness - die Zukunft des Handels ist da!

Wichtige Handelsinformationen

  • Arbeitssymbol: XAUUSD , GOLD
  • Zeitrahmen: H1

Wellness-Merkmale

  • KI-gestützte Präzision: Kombiniert mehrere Strategien, die durch künstliche Intelligenz verfeinert wurden.
  • Sicherheit geht vor: Harter Stop-Loss bei jedem Handel für maximalen Kapitalschutz.
  • Einstiegsschutz:
    • Spread-Filter
    • Maximal offene Positionen
    • Maximal offene Lots
    • Maximale Positionen pro Bar
  • Konto-Schutzmaßnahmen:
    • Maximaler täglicher Verlustschutz - stoppt den Handel, um übermäßige Verluste zu verhindern (einschließlich Reset Time).
    • Maximaler täglicher Drawdown-Schutz in %.
    • Minimum und Maximum Equity Protection - automatisches Stoppen und Schließen von Geschäften.
    • Schutz gegen minimalen Equity Drawdown in %.
  • Infopanel: Zeigt wichtige Handelsstatistiken in Echtzeit an .
  • Intelligente Ausführung: Fortgeschrittene Ein- und Ausstiegslogik für optimierte Handelsperformance.
  • Plug-and-Play-Setup: Einfach zu installieren und sofort einsatzbereit.

Warum Trader Wellness wählen

  • Bewährte Erfolgsbilanz: 2 Jahre strenges Backtesting mit 99% Modellierungsgenauigkeit.
  • Prop Firm Approved: Entwickelt , um die höchsten Standards für finanzierte Konten zu erfüllen.
  • Universelle Kompatibilität: Funktioniert sowohl mit 4- als auch mit 5-stelligen Brokern.
  • Nahtlose Anpassungsfähigkeit: Keine Optimierung erforderlich - vorkonfiguriert für reale Marktbedingungen.

Empfehlungen für beste Ergebnisse

  • Beginnen Sie mit einem Demokonto oder einem Cent-Konto, um den EA zu testen und zu lernen.
  • Wählen Sie einen VPS oder einen Server mit niedriger Latenz für eine ununterbrochene Leistung.
  • Wählen Sie Broker, die niedrige Spreads, minimale Provisionen und eine hochwertige Ausführung bieten.
  • Denken Sie daran, dass keine Strategie Gewinne garantiert - handeln Sie verantwortungsbewusst.

Prop Firm Ready: Wellness ist auf Trader zugeschnitten, die kapitalgedeckte Konten erobern wollen. Mit striktem Risikomanagement und zuverlässiger Leistung ist es Ihre ultimative Prop-Firm-Lösung.

Wellness: Wo finanzieller Erfolg auf intelligentes Handeln trifft. Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle!

