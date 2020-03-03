SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader

STEADYRANGE M5 — Sistema Profesional de Trading en Rango para EURUSD (M5)

Precio de Lanzamiento — Oferta Limitada

SteadyRange M5 se ofrece actualmente a un precio introductorio reducido durante su fase de lanzamiento. A medida que se incorporen nuevas mejoras y se amplíe el rango operativo, el precio podrá ajustarse. Los compradores en esta etapa conservarán acceso completo a todas las actualizaciones futuras sin coste adicional.

Arquitectura de Precisión • Micro-Rangos Modulares • Filtrado por Pendiente • Clustering Dinámico de Regímenes de Mercado • Riesgo Controlado

SteadyRange M5 es un sistema algorítmico de trading diseñado con precisión, exclusivamente para EURUSD en M5. Opera dentro de una zona intradía cuidadosamente delimitada entre 1.1460 y 1.1880, utilizando una estructura de doble motor (A & B), lógica basada en pendientes, evaluación por score, clustering dinámico de regímenes de mercado y estrictos filtros de seguridad para ofrecer una ejecución estable, controlada y de alta calidad.

Este EA no es martingala, no es grid, no es arbitraje ni utiliza métodos de recuperación.
Su lógica es selectiva, conservadora y está orientada a la estabilidad a largo plazo.

Soporte Humano y Mejora Continua

Soporte inmediato tras la instalación
Una vez activado SteadyRange M5, por favor envía un correo a:
range.algo.trading@gmail.com
Serás añadido a nuestra lista de clientes para asegurar soporte prioritario, asistencia y seguimiento.

Monitoreo continuo y futuras actualizaciones
El sistema se evalúa de forma regular. Pueden publicarse actualizaciones opcionales para mejorar la estabilidad, ampliar la cobertura de micro-rangos, refinar la lógica interna de scoring o mejorar la clasificación de regímenes de mercado.

Características Clave

Arquitectura de Doble Motor

  • Motor A → Micro-rango inferior

  • Motor B → Micro-rango superior

Cada motor utiliza parámetros independientes:

  • Límites de rango

  • Longitud de pendiente

  • Umbral de score

  • Multiplicador de stop-loss

  • Magic number

  • Comentario de trade

  • Riesgo dinámico mínimo

Esta separación incrementa la precisión y la robustez del sistema.

Estructura Modular de Micro-Rangos

El rango operativo global se divide en múltiples módulos internos.
Cada módulo aplica una lógica especializada, reforzada por análisis de pendiente (60 barras por defecto).

Este enfoque mejora la consistencia y la selectividad en diferentes zonas de precio.

Clustering Dinámico de Regímenes de Mercado (Filtro Avanzado)

SteadyRange M5 integra un sistema de clustering dinámico que evalúa continuamente las condiciones actuales del mercado y las clasifica en distintos regímenes internos.

Cada régimen representa una combinación específica de:

  • Comportamiento de la pendiente

  • Estructura de volatilidad y ATR

  • Dinámica de volumen

  • Métricas de eficiencia

  • Balance de presión direccional

En cada momento, el EA identifica el cluster activo más representativo y lo utiliza como filtro de alto nivel para condicionar la elegibilidad de las operaciones.

Esto permite al sistema:

  • Adaptar la ejecución a la estructura de mercado dominante

  • Evitar forzar operaciones en regímenes inadecuados

  • Incrementar la calidad y consistencia de las entradas

  • Reducir el riesgo de desajuste de régimen

La lógica de clustering no predice la dirección del precio; actúa como un filtro selectivo que habilita o restringe la operativa en función de la similitud estadística con condiciones históricamente validadas.

Validación de Operaciones Basada en Score

Una operación solo se ejecuta cuando el motor de scoring valida simultáneamente:

  • Alineación de pendiente

  • Posicionamiento dentro del micro-rango

  • Cumplimiento del umbral de score

  • Seguridad de spread

  • Restricciones temporales

  • Compatibilidad con el modo de riesgo

  • Elegibilidad del régimen de mercado activo (cluster)

Sensibilidad ajustable por el usuario mediante:

  • s_threshold_A

  • s_threshold_B

Dos Modos de Riesgo

1. Modo de Riesgo Dinámico
El riesgo se ajusta gradualmente dentro de una banda definida por el usuario.

Se definen:

  • Riesgo mínimo (%)

  • Diferencia entre riesgo máximo y mínimo (%)

2. Modo de Riesgo Fijo
Si UseFixedRisk = true, el EA aplica un porcentaje de riesgo constante por operación.

Filtros de Seguridad

Protecciones integradas:

  • Spread máximo permitido

  • Ventanas horarias de trading

  • Protección de cierre de viernes

  • Protección de apertura de domingo

  • Control horario específico por broker

Evita activamente:

  • Picos de spread

  • Horas de baja liquidez

  • Gaps de fin de semana

  • Condiciones de mercado inestables

Transparencia de Régimen de Mercado y Alcance del Backtesting

SteadyRange M5 ha sido diseñado con un fuerte énfasis en la robustez en tiempo real y la supervivencia a largo plazo. Aunque sus filtros internos y marcos de decisión se apoyan en observaciones cuantitativas extraídas del comportamiento reciente del mercado, el objetivo del sistema no es replicar el pasado, sino explotar de forma consistente pequeñas ventajas estadísticas persistentes a lo largo del tiempo.

El EA es inherentemente consciente del régimen de mercado y selectivo por diseño. Solo opera cuando las condiciones actuales cumplen sus requisitos estructurales, estadísticos y de régimen. Cuando dichas condiciones no están presentes, el sistema reduce naturalmente su actividad o permanece inactivo, priorizando la preservación del capital durante entornos anómalos o desfavorables.

Los usuarios son libres de realizar backtests en cualquier periodo histórico que deseen. Dichas pruebas pueden mostrar fases de alto rendimiento, actividad reducida o periodos prolongados de inactividad, dependiendo de la estructura del mercado en cada momento. Este comportamiento es intencional y refleja una filosofía conservadora enfocada en la consistencia a largo plazo, la selectividad adaptativa y la participación sostenida en condiciones reales de mercado, evitando la exposición continua o la ejecución forzada.

Configuración Recomendada

  • Símbolo: EURUSD

  • Timeframe: M5

  • Spread: < 1 pip o Raw

  • Balance recomendado: ≥ 1000 USD

  • Compatible con cuentas Netting y Hedging

REFERENCIA COMPLETA DE INPUTS

CONFIGURACIÓN GENERAL

Max global simultaneous positions
Número máximo total de posiciones abiertas entre ambos motores.

0 = ambos pueden abrir, 1 = prioridad A, 2 = prioridad B
Define la prioridad de ejecución cuando se alcanza el límite global.

Maximum allowed spread in points
Bloquea nuevas operaciones si el spread supera este valor.

Friday Market Close Hour (24h)
Hora en la que se detiene la operativa el viernes.

Friday Market Close Minute
Minuto en el que se detiene la operativa el viernes.

Close positions X minutes before Friday close
Cierra posiciones antes del cierre para evitar riesgo de fin de semana.

Hour after which Sunday trades are allowed
Retrasa la operativa tras la apertura del mercado.

GESTIÓN DE RIESGO

UseFixedRisk (true / false)
Activa riesgo fijo o riesgo dinámico progresivo.

% risk if UseFixedRisk == true
Porcentaje de riesgo fijo por operación.

difference between Min/Max risk (%)
Ancho de la banda de riesgo dinámico.

MOTOR A — MICRO-RANGO INFERIOR

Risk:Reward A
Relación riesgo/beneficio del Motor A.

sl_mult_A
Multiplicador de distancia del stop-loss.

manual_range_high_A
Límite superior del rango operativo.

manual_range_low_A
Límite inferior del rango operativo.

SlopeBarsA
Número de velas usadas para calcular la pendiente.

SlopeUpPctA
Pendiente mínima para condiciones direccionales.

SlopeFlatPctA
Umbral de pendiente para mercado lateral.

EA “A” ID
Identificador interno del motor.

MagicA
Magic number del Motor A.

InpCommentA
Comentario de las operaciones del Motor A.

Min %risk A
Riesgo dinámico mínimo del Motor A.

s_threshold_A
Score mínimo requerido para operar.

MOTOR B — MICRO-RANGO SUPERIOR

(idéntica estructura y lógica que el Motor A, aplicada al rango superior)

FILTROS DE RÉGIMEN BASADOS EN CLUSTERS

EnableCluster0 / 1 / 2 / 3
Permite o bloquea la operativa cuando el mercado se encuentra en ese régimen específico.

Cada cluster representa un régimen interno distinto.
Desactivar un cluster impide operar bajo ese régimen.

Cómo Ejecuta Operaciones SteadyRange M5

Una posición solo se abre cuando todas las capas de validación coinciden:

  • Coincidencia de micro-rango

  • Confirmación por pendiente

  • Umbral de score

  • Validación del régimen activo (cluster)

  • Seguridad de spread

  • Seguridad temporal

  • Protecciones viernes/domingo

  • Elegibilidad del modo de riesgo

  • Disponibilidad del motor

Este flujo garantiza alta selectividad, drawdown controlado y consistencia a largo plazo.

¿Para Quién es Este EA?

  • Traders que priorizan estabilidad

  • Usuarios que buscan automatización totalmente basada en reglas

  • Traders que prefieren calidad frente a frecuencia

  • Enfoque en preservación de capital

  • Usuarios que evitan martingala, grid o sistemas de recuperación

Nota Final

SteadyRange M5 se centra en consistencia, selectividad, conciencia de régimen y ejecución controlada.

Los parámetros por defecto están optimizados para estabilidad.
Modificar inputs clave puede afectar significativamente el rendimiento.

Soporte

Para consultas o asistencia de configuración:
range.algo.trading@gmail.com

Ofrecemos soporte y seguimiento rápido a todos los usuarios licenciados.

