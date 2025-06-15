Gladiator Pro XAUUSD h1

Gladiator Pro - Asesor Experto para XAUUSD H1

Gladiator Pro es un sistema de trading diseñado para el par XAUUSD en el marco temporal H1. Construido para un alto rendimiento en entornos de mercado actuales, ha sido probado a fondo utilizando dos años de datos recientes desde 2024 hasta el presente. A diferencia de los sistemas que se basan en pruebas históricas obsoletas, Gladiator Pro se somete a pruebas de estrés y se optimiza para las condiciones a las que se enfrentan los operadores hoy en día.

Cada operación se ejecuta con un stop loss y un take profit, garantizando un estricto control del riesgo. El EA también incluye límites de pérdidas diarias, protección de la renta variable y múltiples filtros para gestionar la exposición de las operaciones de forma inteligente. Pausa y reanuda automáticamente las operaciones tras alcanzar los objetivos diarios de beneficios o pérdidas.

Características principales:

Ajustes generales

Modo Backtest para simulaciones rápidas

Comentarios de órdenes personalizados y número mágico único

Panel de información en el gráfico

Modos de negociación: Cobertura, Sólo largo, Sólo corto

Gestión del dinero

Elija entre tamaño de lote fijo o riesgo porcentual

Riesgo calculado por saldo, capital o importe fijo en divisas

Control de operaciones

Stop Loss y Take Profit en cada operación

Tope dinámico opcional

Objetivos de pérdidas y ganancias diarios configurables con reanudación programada de las operaciones

Protecciones de entrada

Filtro de márgenes

Límites de posiciones y lotes abiertos

Posiciones máximas por vela

Protecciones diarias y de cuenta

Límites diarios de pérdidas y detracciones

Controles de capital mínimo y máximo

Restablecimiento diario de los parámetros de protección

Gestión de sesiones

Horarios de sesión personalizables para cada día

Opción de negociación en domingo

Cierre de operaciones al final de la sesión o al cierre del viernes

Pruebas retrospectivas:

Gladiator Pro ha demostrado resultados sobresalientes en backtests desde 2024 hasta hoy, específicamente adaptados para XAUUSD en el gráfico H1.

Requisitos mínimos y recomendaciones:

Broker: Cualquier broker con spreads bajos (IC Markets recomendado)

Depósito mínimo: $500 (apalancamiento 1:500)

Depósito recomendado: $1000 (apalancamiento 1:500)

Apalancamiento: Mínimo 1:100, idealmente 1:500

Tipo de cuenta: Cobertura

VPS: Muy recomendable para operar 24/7



