Gladiator Pro XAUUSD h1

1

Gladiator Pro - Asesor Experto para XAUUSD H1

Gladiator Pro es un sistema de trading diseñado para el par XAUUSD en el marco temporal H1. Construido para un alto rendimiento en entornos de mercado actuales, ha sido probado a fondo utilizando dos años de datos recientes desde 2024 hasta el presente. A diferencia de los sistemas que se basan en pruebas históricas obsoletas, Gladiator Pro se somete a pruebas de estrés y se optimiza para las condiciones a las que se enfrentan los operadores hoy en día.

Cada operación se ejecuta con un stop loss y un take profit, garantizando un estricto control del riesgo. El EA también incluye límites de pérdidas diarias, protección de la renta variable y múltiples filtros para gestionar la exposición de las operaciones de forma inteligente. Pausa y reanuda automáticamente las operaciones tras alcanzar los objetivos diarios de beneficios o pérdidas.

Características principales:

Ajustes generales

  • Modo Backtest para simulaciones rápidas

  • Comentarios de órdenes personalizados y número mágico único

  • Panel de información en el gráfico

  • Modos de negociación: Cobertura, Sólo largo, Sólo corto

Gestión del dinero

  • Elija entre tamaño de lote fijo o riesgo porcentual

  • Riesgo calculado por saldo, capital o importe fijo en divisas

Control de operaciones

  • Stop Loss y Take Profit en cada operación

  • Tope dinámico opcional

  • Objetivos de pérdidas y ganancias diarios configurables con reanudación programada de las operaciones

Protecciones de entrada

  • Filtro de márgenes

  • Límites de posiciones y lotes abiertos

  • Posiciones máximas por vela

Protecciones diarias y de cuenta

  • Límites diarios de pérdidas y detracciones

  • Controles de capital mínimo y máximo

  • Restablecimiento diario de los parámetros de protección

Gestión de sesiones

  • Horarios de sesión personalizables para cada día

  • Opción de negociación en domingo

  • Cierre de operaciones al final de la sesión o al cierre del viernes

Pruebas retrospectivas:
Gladiator Pro ha demostrado resultados sobresalientes en backtests desde 2024 hasta hoy, específicamente adaptados para XAUUSD en el gráfico H1.

Requisitos mínimos y recomendaciones:
Broker: Cualquier broker con spreads bajos (IC Markets recomendado)
Depósito mínimo: $500 (apalancamiento 1:500)
Depósito recomendado: $1000 (apalancamiento 1:500)
Apalancamiento: Mínimo 1:100, idealmente 1:500
Tipo de cuenta: Cobertura
VPS: Muy recomendable para operar 24/7


csernilaci
462
csernilaci 2025.06.23 15:34 
 

Warning! The Gladiator robot is constantly trading at a loss.

Respuesta al comentario