ARCHON - Maestro de las operaciones multiparte

Domine los mercados con precisión. Archon es un sistema de trading multipar potenciado por machine learning, diseñado para traders que exigen consistencia, gestión del riesgo y resultados reales.

Rendimiento probado

Archon ha sido rigurosamente probado a lo largo de 5 años de datos históricos (2020-2025), demostrando una rentabilidad consistente a través de varias condiciones de mercado - mercados en tendencia, periodos de oscilación y eventos de alta volatilidad. El sistema mantiene un factor de beneficio saludable a la vez que mantiene los drawdowns dentro de límites aceptables tanto para los traders minoristas como para los retos de las prop firm.

Arquitectura inteligente

En su esencia, Archon combina el análisis técnico clásico con el aprendizaje automático moderno. El sistema analiza la acción de los precios en múltiples marcos temporales, extrayendo patrones significativos de los indicadores, los niveles de soporte/resistencia y la estructura del mercado. Cada par de divisas tiene su propio modelo dedicado, entrenado específicamente en el comportamiento y características de ese instrumento - porque EURUSD no se mueve como el Oro, y el sistema lo sabe.

En lugar de basarse en una única señal, Archon sintetiza docenas de características del mercado en una predicción unificada con una puntuación de confianza asociada. Las operaciones sólo se ejecutan cuando la convicción del modelo supera un umbral estricto, filtrando las configuraciones de baja calidad y centrándose en las oportunidades de alta probabilidad.

Para los curiosos de la técnica: Archon utiliza árboles de decisión de gradiente aumentado, un método de conjunto probado que destaca en la búsqueda de relaciones no lineales en datos estructurados. Los modelos se exportan en formato ONNX para una ejecución rápida y nativa en MetaTrader 5. Sin dependencias externas, sin llamadas API, sin latencia - todo se ejecuta localmente en su máquina.

Pares de divisas soportados

Archon soporta 8 pares de divisas principales, cada uno con su propio modelo de predicción optimizado para las características únicas de ese instrumento:

EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | USDCAD | AUDUSD | NZDUSD | XAUUSD (Oro)

Simplemente conecte Archon a cualquier gráfico soportado - detecta automáticamente el par y carga el modelo correcto.

Características principales

Predicciones inteligentes El aprendizaje automático analiza 56 características del mercado en múltiples marcos temporales (M15, H1, H4) Gestión del riesgo Límites de pérdidas diarias, controles de reducción máxima, dimensionamiento de posiciones basado en ATR Filtro de noticias Pausa automáticamente la negociación antes y después de noticias de gran impacto. Control de sesión Opere sólo durante las sesiones de Londres, Nueva York o sesiones personalizadas Trailing Stops Múltiples modos: Chandelier, Swing, Pips fijos o Porcentaje Panel visual Predicciones en tiempo real, puntuaciones de confianza y estadísticas de la cuenta en el gráfico

Cómo funciona Archon

Adjuntar al gráfico - Coloque Archon en cualquier par soportado (EURUSD, XAUUSD, etc.) Auto-Detección - Archon carga el modelo correcto para ese par automáticamente Análisis de Características - 56 indicadores analizados: RSI, MACD, ADX, Soporte/Resistencia, Conceptos de Dinero Inteligente, Patrones Gráficos Predicción - El aprendizaje automático genera señales de COMPRA/VENTA con puntuaciones de confianza Ejecución - Operaciones sólo cuando la confianza supera el umbral del 81 Control del riesgo: los stops basados en ATR, los trailing stops y los límites diarios protegen su capital.

Parámetros de entrada

Parámetro Por defecto Descripción Riesgo por operación 1.0% Porcentaje del saldo arriesgado por operación Multiplicador ATR 3.0 Distancia de stop loss (ATR x multiplicador) Pérdida máxima diaria 4.0% Detiene la operación si la pérdida diaria supera este valor Reducción máxima 8.0% Detiene la negociación si la reducción total supera este valor Filtro de noticias Activado Pausa 15 minutos antes/después de las noticias Modo Trailing Stop Ninguno Opciones: Araña, Oscilación, Fijo, Porcentaje

¿Por qué elegir Archon?

Totalmente autónomo Todos los modelos integrados, sin necesidad de archivos externos Preparado para Prop Firm Límites de riesgo diseñados para FTMO, MyForexFunds, etc. Soporte Multi-Pair 8 pares principales con modelos dedicados Probado con datos reales Más de 5 años de backtesting (2020-2025) Sin Martingala Riesgo fijo por operación, sin escalas peligrosas Consciente de las noticias Filtro de calendario económico incorporado

Requisitos

MetaTrader 5 (Build 2500+)

Depósito mínimo: $100 (recomendado $1,000+)

Apalancamiento 1:100 o superior

Tipo de cuenta: Cobertura o compensación

VPS recomendado para operar 24/5

Brokers recomendados

Para un rendimiento óptimo, recomendamos utilizar un broker ECN/Raw Spread con spreads ajustados y ejecución rápida. Las opciones más populares entre los operadores incluyen:

IC Markets - Spreads crudos, ejecución rápida, amplia confianza

- Spreads crudos, ejecución rápida, amplia confianza Pepperstone - Cuentas Razor con liquidez de nivel institucional

- Cuentas Razor con liquidez de nivel institucional FBS - Cuentas ECN con condiciones competitivas

- Cuentas ECN con condiciones competitivas Exness - Diferenciales bajos, reintegros instantáneos

- Diferenciales bajos, reintegros instantáneos XM - Cuentas ultra bajas, ejecución fiable

- Cuentas ultra bajas, ejecución fiable Tickmill - Diferenciales bajos, sin recotizaciones

Evite los corredores con amplios diferenciales o ejecución en mesa de operaciones, ya que pueden afectar significativamente al rendimiento.

Descargo de responsabilidad

Operar con divisas implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los resultados de las pruebas retrospectivas son hipotéticos y pueden no reflejar las condiciones reales de negociación. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

