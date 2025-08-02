Supernova XAUUSD h1

1

Supernova es un asesor experto de precisión diseñado específicamente para XAUUSD en el marco temporal H1. Probado desde 2024 hasta la actualidad, ha ofrecido un rendimiento fiable y constante, adaptándose bien a las condiciones recientes y cambiantes del mercado, a diferencia de los sistemas que se basan en pruebas retrospectivas a largo plazo obsoletas.

Cada operación ejecutada por Supernova incluye un stop loss y un take profit predefinidos, lo que garantiza un control estructurado del riesgo. El EA incorpora una lógica probada, protecciones sólidas y herramientas avanzadas de gestión de operaciones, por lo que es adecuado para una gran variedad de escenarios de negociación.

Backtested from 2024 to Present | Diseñado para Mercados Activos | Preparado para Prop Firm

Supernova es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para operaciones de alto rendimiento en XAUUSD H1. Combina una lógica de estrategia adaptativa con un estricto control del riesgo para ofrecer resultados consistentes en el mercado del oro. Tanto si opera por su cuenta como si busca financiación, Supernova está diseñado para ofrecer resultados.

Por qué Supernova destaca

Cada operación está asegurada con un Stop Loss y Take Profit
Ninguna operación queda desprotegida-el riesgo está claramente definido desde la entrada.

2 años de resultados reales: desde 2024 hasta ahora
Backtested on recent market behavior, not outdated historical data.

Las pruebas retrospectivas largas pueden ser engañosas
La mayoría de los EAs que parecen buenos durante 10 años a menudo fallan en condiciones reales. Supernova se centra en el rendimiento relevante.

Probado para la volatilidad en tiempo real
Supernova está diseñado para manejar spreads altos, deslizamientos y una acción de precios impredecible, lo que lo hace ideal para el XAUUSD.

Construido para Prop Firms
Incluye todas las protecciones requeridas como límites diarios de drawdown, controles de sesión, y guardias de equidad para cumplir con los requisitos de financiación.

Características principales

Configuración general

  • Modo Backtest para una simulación más rápida

  • Panel de información en tiempo real en el gráfico

  • Comentario de orden personalizado y número mágico único

  • Modos de negociación: Cobertura, Sólo largo o Sólo corto

Gestión del dinero

  • Lote fijo o riesgo porcentual (saldo/capital)

  • Opción de definir un importe de riesgo fijo por operación

Gestión avanzada de operaciones

  • Cada operación incluye un stop loss y un take profit

  • Gestión de Trailing Stop-Loss:

    • Se activa tras una distancia de beneficios definida (por ejemplo, 50 puntos)

    • Distancia de arrastre y tamaño de paso ajustables

  • Gestión de toma de beneficios:

    • Activa el take profit dinámico tras alcanzar el beneficio objetivo (por ejemplo, 100 puntos)

    • Distancia de arrastre personalizable

  • Gestión del punto de equilibrio:

    • Desplaza el stop loss al punto de equilibrio tras alcanzar el umbral de beneficios

    • Distancia de seguridad adicional opcional para asegurar las ganancias

Protecciones de entrada

  • Filtro de diferencial máximo

  • Límites para posiciones abiertas, tamaños de lote y entradas por barra

Protecciones diarias y de cuenta

  • Control diario de pérdidas y detracciones

  • Protección de capital mínimo y máximo

  • Tiempo de restablecimiento diario para reanudar operaciones seguras

Gestión de la sesión

  • Control total del tiempo de sesión por día de la semana

  • Opciones para desactivar la negociación en domingo

  • Cierre automático de operaciones al cierre de la sesión o del viernes

Rendimiento
Supernova ha mostrado resultados estables en un backtest de dos años a partir de 2024. Su diseño favorece un rendimiento consistente en condiciones de mercado recientes, evitando depender de datos históricos largos y obsoletos.

Requisitos y recomendaciones

  • Broker: Cualquier broker de bajo spread (IC Markets recomendado)

  • Depósito mínimo: $500 con apalancamiento de 1:500

  • Depósito recomendado: $1000 con apalancamiento 1:500

  • Apalancamiento mínimo: 1:100 (preferible 1:500)

  • Tipo de cuenta: Cobertura

  • VPS: Muy recomendable para operar 24/7 sin interrupciones

Supernova# combina estructura, control y flexibilidad, diseñado para funcionar en condiciones reales con un enfoque en la seguridad y la adaptabilidad.

Filtro:
Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.08.06 04:32 
 

scam

ANSWER: I don't want to become a millionaire, but at least buy an EA and make it work. Their EA reviews already say more than their answers.

Raphael Schwietering
6166
Respuesta del desarrollador Raphael Schwietering 2025.08.08 09:57
You did it run 1 day Show me a Screenshot with 4 red trades. Functionsality as described. Learn how to handle eas. Its Not a one day multimillionaire thing
Respuesta al comentario