Supernova XAUUSD h1

Supernova es un asesor experto de precisión diseñado específicamente para XAUUSD en el marco temporal H1. Probado desde 2024 hasta la actualidad, ha ofrecido un rendimiento fiable y constante, adaptándose bien a las condiciones recientes y cambiantes del mercado, a diferencia de los sistemas que se basan en pruebas retrospectivas a largo plazo obsoletas.

Cada operación ejecutada por Supernova incluye un stop loss y un take profit predefinidos, lo que garantiza un control estructurado del riesgo. El EA incorpora una lógica probada, protecciones sólidas y herramientas avanzadas de gestión de operaciones, por lo que es adecuado para una gran variedad de escenarios de negociación.

Backtested from 2024 to Present | Diseñado para Mercados Activos | Preparado para Prop Firm

Supernova es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para operaciones de alto rendimiento en XAUUSD H1. Combina una lógica de estrategia adaptativa con un estricto control del riesgo para ofrecer resultados consistentes en el mercado del oro. Tanto si opera por su cuenta como si busca financiación, Supernova está diseñado para ofrecer resultados.

Por qué Supernova destaca

Cada operación está asegurada con un Stop Loss y Take Profit

Ninguna operación queda desprotegida-el riesgo está claramente definido desde la entrada.

2 años de resultados reales: desde 2024 hasta ahora

Backtested on recent market behavior, not outdated historical data.

Las pruebas retrospectivas largas pueden ser engañosas

La mayoría de los EAs que parecen buenos durante 10 años a menudo fallan en condiciones reales. Supernova se centra en el rendimiento relevante.

Probado para la volatilidad en tiempo real

Supernova está diseñado para manejar spreads altos, deslizamientos y una acción de precios impredecible, lo que lo hace ideal para el XAUUSD.

Construido para Prop Firms

Incluye todas las protecciones requeridas como límites diarios de drawdown, controles de sesión, y guardias de equidad para cumplir con los requisitos de financiación.

Características principales

Configuración general

Modo Backtest para una simulación más rápida

Panel de información en tiempo real en el gráfico

Comentario de orden personalizado y número mágico único

Modos de negociación: Cobertura, Sólo largo o Sólo corto

Gestión del dinero

Lote fijo o riesgo porcentual (saldo/capital)

Opción de definir un importe de riesgo fijo por operación

Gestión avanzada de operaciones

Cada operación incluye un stop loss y un take profit

Gestión de Trailing Stop-Loss: Se activa tras una distancia de beneficios definida (por ejemplo, 50 puntos) Distancia de arrastre y tamaño de paso ajustables

Gestión de toma de beneficios: Activa el take profit dinámico tras alcanzar el beneficio objetivo (por ejemplo, 100 puntos) Distancia de arrastre personalizable

Gestión del punto de equilibrio: Desplaza el stop loss al punto de equilibrio tras alcanzar el umbral de beneficios Distancia de seguridad adicional opcional para asegurar las ganancias



Protecciones de entrada

Filtro de diferencial máximo

Límites para posiciones abiertas, tamaños de lote y entradas por barra

Protecciones diarias y de cuenta

Control diario de pérdidas y detracciones

Protección de capital mínimo y máximo

Tiempo de restablecimiento diario para reanudar operaciones seguras

Gestión de la sesión

Control total del tiempo de sesión por día de la semana

Opciones para desactivar la negociación en domingo

Cierre automático de operaciones al cierre de la sesión o del viernes

Rendimiento

Supernova ha mostrado resultados estables en un backtest de dos años a partir de 2024. Su diseño favorece un rendimiento consistente en condiciones de mercado recientes, evitando depender de datos históricos largos y obsoletos.

Requisitos y recomendaciones

Broker: Cualquier broker de bajo spread (IC Markets recomendado)

Depósito mínimo: $500 con apalancamiento de 1:500

Depósito recomendado: $1000 con apalancamiento 1:500

Apalancamiento mínimo: 1:100 (preferible 1:500)

Tipo de cuenta: Cobertura

VPS: Muy recomendable para operar 24/7 sin interrupciones

Supernova# combina estructura, control y flexibilidad, diseñado para funcionar en condiciones reales con un enfoque en la seguridad y la adaptabilidad.