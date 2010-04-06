Supergold XAUUSD h1
- Asesores Expertos
- Raphael Schwietering
- Versión: 3.0
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Libere su potencial de trading con SuperGold
Adéntrese en el futuro del trading con SuperGold, el revolucionario Asesor Experto (EA) diseñado para ofrecer resultados consistentes, asegurar beneficios y ayudarle a dominar los mercados. Diseñado con tecnología de vanguardia y estrategias impulsadas por IA, SuperGold es el compañero definitivo para los operadores que buscan el éxito, ya sea en cuentas personales o en los desafíos de las empresas.
¿Por qué elegir SuperGold?
SuperGold no es sólo un EA; es una potencia de trading. Con estrategias avanzadas de entrada al mercado, protecciones de riesgo incorporadas y un diseño optimizado para las condiciones del mercado real, este EA garantiza precisión y seguridad en cada operación. Cada posición está protegida con un stop-loss duro, lo que le permite operar con confianza en mercados volátiles.
Creado para la excelencia
Con 4 años de riguroso backtesting con una calidad de modelado del 99%, SuperGold ha demostrado ser uno de los sistemas de trading más fiables disponibles. Totalmente optimizado para brokers de 4 y 5 dígitos, está diseñado para prosperar en cualquier entorno de trading.
Prop Firm Ready - Su boleto al éxito financiado
Diseñado teniendo en cuenta los retos de las empresas de props, SuperGold ofrece protecciones avanzadas de reducción y equidad, garantizando el cumplimiento de las estrictas normas de negociación. Conquiste a la competencia y asegure cuentas financiadas sin esfuerzo.
Lleve sus operaciones a nuevas cotas
Pruebe SuperGold en una cuenta de demostración para experimentar sus capacidades inigualables. Con características diseñadas para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades, SuperGold es el EA ideal para los traders que buscan elevar su juego de trading.
Información clave
- Símbolo de trabajo: XAUUSD (ORO)
- Marco temporal: H1
Características de SuperGold
- Potencia mejorada con IA: Utiliza múltiples estrategias perfeccionadas con inteligencia artificial.
- Gestión del riesgo: Cada operación viene con un stop-loss y take-profit.
- Protecciones de entrada:
- Filtro de diferencial
- Posiciones máximas abiertas
- Lotes máximos abiertos
- Posiciones máximas por barra
- Protección de la cuenta:
- Protección de Pérdida Máxima Diaria - detiene las operaciones para evitar exceder los límites diarios (incluye Tiempo de Reinicio).
- Protección de Reducción Diaria Máxima.
- Protección de Capital Mínimo y Máximo - cierra automáticamente las operaciones y detiene el EA si se alcanzan los límites.
- Protección del % mínimo de reducción del capital.
- Información en tiempo real: el Infopanel muestra las principales métricas de negociación.
- Lógica optimizada: Las estrategias avanzadas de entrada y salida garantizan precisión y rentabilidad.
- Instalación Plug-and-Play: Gracias a su sencilla instalación, podrá empezar a operar en cuestión de minutos.
- Objetivo de Ganancias/Pérdidas: Establezca y el EA cerrará todas las operaciones si se alcanzan las Ganancias/Pérdidas para el resto del día y comience en la fecha de inicio definida.
Por qué a los operadores les gusta SuperGold
- Rendimiento probado: Probado durante 4 años con la máxima precisión.
- Compatible con Prop Firm: Adaptado para cumplir con los estrictos requisitos de financiación.
- Listo para funcionar: Totalmente calibrado para las condiciones del mercado en tiempo real, sin necesidad de optimización.
- Compatibilidad universal con brokers: Funciona perfectamente con brokers de 4 y 5 dígitos.
Recomendaciones para obtener los mejores resultados
- Comience con una cuenta demo o cent para familiarizarse con el EA.
- Utilice un VPS o un servidor de baja latencia para garantizar un rendimiento óptimo.
- Elija un broker que ofrezca spreads bajos, comisiones mínimas y ejecución rápida.
- Opere siempre con responsabilidad, ya que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
SuperGold: Domine los mercados con confianza. ¡Su camino hacia el éxito comienza ahora!