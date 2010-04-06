Supergold XAUUSD h1

Libere su potencial de trading con SuperGold

Adéntrese en el futuro del trading con SuperGold, el revolucionario Asesor Experto (EA) diseñado para ofrecer resultados consistentes, asegurar beneficios y ayudarle a dominar los mercados. Diseñado con tecnología de vanguardia y estrategias impulsadas por IA, SuperGold es el compañero definitivo para los operadores que buscan el éxito, ya sea en cuentas personales o en los desafíos de las empresas.

¿Por qué elegir SuperGold?

SuperGold no es sólo un EA; es una potencia de trading. Con estrategias avanzadas de entrada al mercado, protecciones de riesgo incorporadas y un diseño optimizado para las condiciones del mercado real, este EA garantiza precisión y seguridad en cada operación. Cada posición está protegida con un stop-loss duro, lo que le permite operar con confianza en mercados volátiles.

Creado para la excelencia

Con 4 años de riguroso backtesting con una calidad de modelado del 99%, SuperGold ha demostrado ser uno de los sistemas de trading más fiables disponibles. Totalmente optimizado para brokers de 4 y 5 dígitos, está diseñado para prosperar en cualquier entorno de trading.

Prop Firm Ready - Su boleto al éxito financiado

Diseñado teniendo en cuenta los retos de las empresas de props, SuperGold ofrece protecciones avanzadas de reducción y equidad, garantizando el cumplimiento de las estrictas normas de negociación. Conquiste a la competencia y asegure cuentas financiadas sin esfuerzo.

Lleve sus operaciones a nuevas cotas

Pruebe SuperGold en una cuenta de demostración para experimentar sus capacidades inigualables. Con características diseñadas para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades, SuperGold es el EA ideal para los traders que buscan elevar su juego de trading.

Información clave

Símbolo de trabajo: XAUUSD (ORO)

Características de SuperGold

Potencia mejorada con IA: Utiliza múltiples estrategias perfeccionadas con inteligencia artificial.

Utiliza múltiples estrategias perfeccionadas con inteligencia artificial. Gestión del riesgo: Cada operación viene con un stop-loss y take-profit.

Cada operación viene con un stop-loss y take-profit. Protecciones de entrada : Filtro de diferencial Posiciones máximas abiertas Lotes máximos abiertos Posiciones máximas por barra

: Protección de la cuenta : Protección de Pérdida Máxima Diaria - detiene las operaciones para evitar exceder los límites diarios (incluye Tiempo de Reinicio). Protección de Reducción Diaria Máxima. Protección de Capital Mínimo y Máximo - cierra automáticamente las operaciones y detiene el EA si se alcanzan los límites. Protección del % mínimo de reducción del capital.

: Información en tiempo real: el Infopanel muestra las principales métricas de negociación.

el Infopanel muestra las principales métricas de negociación. Lógica optimizada: Las estrategias avanzadas de entrada y salida garantizan precisión y rentabilidad.

Las estrategias avanzadas de entrada y salida garantizan precisión y rentabilidad. Instalación Plug-and-Play: Gracias a su sencilla instalación, podrá empezar a operar en cuestión de minutos.

Gracias a su sencilla instalación, podrá empezar a operar en cuestión de minutos. Objetivo de Ganancias/Pérdidas: Establezca y el EA cerrará todas las operaciones si se alcanzan las Ganancias/Pérdidas para el resto del día y comience en la fecha de inicio definida.

Por qué a los operadores les gusta SuperGold

Rendimiento probado: Probado durante 4 años con la máxima precisión.

Probado durante 4 años con la máxima precisión. Compatible con Prop Firm: Adaptado para cumplir con los estrictos requisitos de financiación.

Adaptado para cumplir con los estrictos requisitos de financiación. Listo para funcionar: Totalmente calibrado para las condiciones del mercado en tiempo real, sin necesidad de optimización.

Totalmente calibrado para las condiciones del mercado en tiempo real, sin necesidad de optimización. Compatibilidad universal con brokers: Funciona perfectamente con brokers de 4 y 5 dígitos.

Recomendaciones para obtener los mejores resultados

Comience con una cuenta demo o cent para familiarizarse con el EA.

Utilice un VPS o un servidor de baja latencia para garantizar un rendimiento óptimo.

Elija un broker que ofrezca spreads bajos, comisiones mínimas y ejecución rápida.

Opere siempre con responsabilidad, ya que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

SuperGold: Domine los mercados con confianza. ¡Su camino hacia el éxito comienza ahora!



