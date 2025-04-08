Miracle X

Asesor experto multisímbolo para el marco temporal H1

Este Asesor Experto es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para operadores que valoran la estructura, el control del riesgo y la adaptabilidad.

Backtested from 2024 to Present | Designed for Live Markets | Prop Firm Ready

El EA está diseñado para operar en el marco de tiempo H1 y soporta los siguientes símbolos:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF

Ha sido construido y probado con un enfoque en el comportamiento reciente del mercado, combinando la lógica basada en reglas con amplias características de protección para ayudar a gestionar el riesgo en diferentes condiciones de mercado.

Por qué Miracle X sobresale

Cada operación está asegurada con un Stop Loss y Take Profit
Ninguna operación queda desprotegida - el riesgo está claramente definido desde la entrada.

2 años de resultados reales: desde 2024 hasta ahora
Backtested on recent market behavior, not outdated historical data.

Los backtests largos pueden ser engañosos
La mayoría de los EAs que parecen buenos durante 10 años a menudo fallan en condiciones reales. Miracle X se centra en el rendimiento relevante.

Concepto básico

La estrategia se centra en:

  • Entradas controladas en el mercado

  • Exposición controlada por símbolo y por sesión

  • Gestión estricta del dinero y del riesgo

  • Múltiples niveles de seguridad para proteger el capital de negociación

El EA no se basa en técnicas de martingala, rejilla o recuperación arriesgada.
Todas las operaciones se abren y gestionan según reglas predefinidas.

Conjunto completo de funciones Configuración general

  • Soporte de backtesting y optimización

  • Panel de información en tiempo real en el gráfico

  • Modos de negociación: Cobertura / Sólo largo / Sólo corto

  • Comentarios personalizados de las órdenes e identificación mediante Magic Number

Gestión del dinero

  • Tamaño de lote fijo o porcentual

  • Cálculo del riesgo basado en el saldo o en el capital

  • Parámetros de riesgo ajustables para un control flexible del capital

Gestión de operaciones

  • Trailing stop opcional con lógica personalizable

  • Controles de objetivos de pérdidas y ganancias

  • Pausa automática de la negociación con reanudación programada una vez alcanzados los objetivos

Protección de entrada

  • Filtro de márgenes

  • Número máximo de operaciones abiertas

  • Límite máximo de exposición total por lote

  • Limitador de frecuencia de operaciones por barra para evitar el exceso de operaciones

Protección diaria y de cuenta

  • Límite de pérdidas diarias

  • Control de reducción de capital

  • Puesta a cero automática de las estadísticas diarias

  • Protección del capital mínimo

  • Límites máximos de ganancias y detracciones

Control de sesión

  • Horarios de negociación por días

  • Negociación opcional en domingo

  • Cierre automático de posiciones al final de la sesión

  • Protección opcional al cierre del viernes

Pruebas y optimización

El EA es compatible con la optimización del probador de estrategias, lo que permite a los operadores:

  • Ajustar los parámetros de riesgo

  • Ajustar el tiempo de la sesión

  • Adaptar la configuración a las condiciones del corredor

El rendimiento variará en función de:

  • Ejecución del broker

  • Spread y comisión

  • Calidad del VPS

  • Condiciones del mercado

Notas importantes

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

  • Operar implica riesgos y es posible sufrir pérdidas

  • Se recomienda encarecidamente una configuración adecuada del riesgo

  • Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de operar en vivo

