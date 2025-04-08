Miracle X
- Asesores Expertos
- Raphael Schwietering
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Asesor experto multisímbolo para el marco temporal H1
Este Asesor Experto es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para operadores que valoran la estructura, el control del riesgo y la adaptabilidad.
Backtested from 2024 to Present | Designed for Live Markets | Prop Firm Ready
El EA está diseñado para operar en el marco de tiempo H1 y soporta los siguientes símbolos:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF
Ha sido construido y probado con un enfoque en el comportamiento reciente del mercado, combinando la lógica basada en reglas con amplias características de protección para ayudar a gestionar el riesgo en diferentes condiciones de mercado.Por qué Miracle X sobresale
Cada operación está asegurada con un Stop Loss y Take Profit
Ninguna operación queda desprotegida - el riesgo está claramente definido desde la entrada.
2 años de resultados reales: desde 2024 hasta ahora
Backtested on recent market behavior, not outdated historical data.
Los backtests largos pueden ser engañosos
La mayoría de los EAs que parecen buenos durante 10 años a menudo fallan en condiciones reales. Miracle X se centra en el rendimiento relevante.
La estrategia se centra en:
-
Entradas controladas en el mercado
-
Exposición controlada por símbolo y por sesión
-
Gestión estricta del dinero y del riesgo
-
Múltiples niveles de seguridad para proteger el capital de negociación
El EA no se basa en técnicas de martingala, rejilla o recuperación arriesgada.
Todas las operaciones se abren y gestionan según reglas predefinidas.
-
Soporte de backtesting y optimización
-
Panel de información en tiempo real en el gráfico
-
Modos de negociación: Cobertura / Sólo largo / Sólo corto
-
Comentarios personalizados de las órdenes e identificación mediante Magic Number
-
Tamaño de lote fijo o porcentual
-
Cálculo del riesgo basado en el saldo o en el capital
-
Parámetros de riesgo ajustables para un control flexible del capital
-
Trailing stop opcional con lógica personalizable
-
Controles de objetivos de pérdidas y ganancias
-
Pausa automática de la negociación con reanudación programada una vez alcanzados los objetivos
-
Filtro de márgenes
-
Número máximo de operaciones abiertas
-
Límite máximo de exposición total por lote
-
Limitador de frecuencia de operaciones por barra para evitar el exceso de operaciones
-
Límite de pérdidas diarias
-
Control de reducción de capital
-
Puesta a cero automática de las estadísticas diarias
-
Protección del capital mínimo
-
Límites máximos de ganancias y detracciones
-
Horarios de negociación por días
-
Negociación opcional en domingo
-
Cierre automático de posiciones al final de la sesión
-
Protección opcional al cierre del viernes
El EA es compatible con la optimización del probador de estrategias, lo que permite a los operadores:
-
Ajustar los parámetros de riesgo
-
Ajustar el tiempo de la sesión
-
Adaptar la configuración a las condiciones del corredor
El rendimiento variará en función de:
-
Ejecución del broker
-
Spread y comisión
-
Calidad del VPS
-
Condiciones del mercado
-
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
-
Operar implica riesgos y es posible sufrir pérdidas
-
Se recomienda encarecidamente una configuración adecuada del riesgo
-
Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de operar en vivo