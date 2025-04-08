Asesor experto multisímbolo para el marco temporal H1

Este Asesor Experto es un sistema de trading totalmente automatizado desarrollado para operadores que valoran la estructura, el control del riesgo y la adaptabilidad.

Backtested from 2024 to Present | Designed for Live Markets | Prop Firm Ready



El EA está diseñado para operar en el marco de tiempo H1 y soporta los siguientes símbolos:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF

Ha sido construido y probado con un enfoque en el comportamiento reciente del mercado, combinando la lógica basada en reglas con amplias características de protección para ayudar a gestionar el riesgo en diferentes condiciones de mercado.

Por qué Miracle X sobresale

Cada operación está asegurada con un Stop Loss y Take Profit

Ninguna operación queda desprotegida - el riesgo está claramente definido desde la entrada.

2 años de resultados reales: desde 2024 hasta ahora

Backtested on recent market behavior, not outdated historical data.

Los backtests largos pueden ser engañosos

La mayoría de los EAs que parecen buenos durante 10 años a menudo fallan en condiciones reales. Miracle X se centra en el rendimiento relevante.

Concepto básico

La estrategia se centra en:

Entradas controladas en el mercado

Exposición controlada por símbolo y por sesión

Gestión estricta del dinero y del riesgo

Múltiples niveles de seguridad para proteger el capital de negociación

El EA no se basa en técnicas de martingala, rejilla o recuperación arriesgada.

Todas las operaciones se abren y gestionan según reglas predefinidas.

Soporte de backtesting y optimización

Panel de información en tiempo real en el gráfico

Modos de negociación: Cobertura / Sólo largo / Sólo corto

Comentarios personalizados de las órdenes e identificación mediante Magic Number

Tamaño de lote fijo o porcentual

Cálculo del riesgo basado en el saldo o en el capital

Parámetros de riesgo ajustables para un control flexible del capital

Trailing stop opcional con lógica personalizable

Controles de objetivos de pérdidas y ganancias

Pausa automática de la negociación con reanudación programada una vez alcanzados los objetivos

Filtro de márgenes

Número máximo de operaciones abiertas

Límite máximo de exposición total por lote

Limitador de frecuencia de operaciones por barra para evitar el exceso de operaciones

Límite de pérdidas diarias

Control de reducción de capital

Puesta a cero automática de las estadísticas diarias

Protección del capital mínimo

Límites máximos de ganancias y detracciones

Horarios de negociación por días

Negociación opcional en domingo

Cierre automático de posiciones al final de la sesión

Protección opcional al cierre del viernes

Conjunto completo de funciones Configuración generalGestión del dineroGestión de operacionesProtección de entradaProtección diaria y de cuentaControl de sesiónPruebas y optimización

El EA es compatible con la optimización del probador de estrategias, lo que permite a los operadores:

Ajustar los parámetros de riesgo

Ajustar el tiempo de la sesión

Adaptar la configuración a las condiciones del corredor

El rendimiento variará en función de:

Ejecución del broker

Spread y comisión

Calidad del VPS

Condiciones del mercado

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Operar implica riesgos y es posible sufrir pérdidas

Se recomienda encarecidamente una configuración adecuada del riesgo

Pruebe siempre en una cuenta de demostración antes de operar en vivo

Notas importantes