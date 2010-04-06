Diamond Pro XAUUSD

Diamond Pro EA es un sistema de trading automatizado premium creado paraXAUUSD (Gold/USD) en el gráfico de 1 hora. Como un maestro gemólogo, pule la volatilidad del mercado en bruto en oportunidades impecables, aprovechando1 año de backtesting y gestión de riesgos de diamante duro. Ya sea que esté refinando su cartera o moliendo a través de los desafíos de la empresa prop, Diamond Pro EA ofrece la claridad y la disciplina para desbloquear el verdadero valor del oro.

Características principales de Diamond Pro EA

XAUUSD H1 Experiencia Ajustado con precisión a la volatilidad única del oro, los ciclos de liquidez y los catalizadores macroeconómicos.

Se adapta tanto a las tendencias alcistas como a las fases de consolidación. Prueba retrospectiva a presión de 1 año Probado hasta 2024-2025, incluyendo la subida del oro a máximos históricos y las correcciones.

Rendimiento transparente: bajas depreciaciones, relaciones riesgo-recompensa consistentes y cambios de estrategia adaptables. Certificado Prop Firm Cumple los límites de detracción del 5%-10% y las normas de pérdidas diarias.

Evita el sobreapalancamiento y los deslizamientos motivados por las noticias para proteger las cuentas financiadas. Estrategias multifacéticas Cortador de tendencias : Aprovecha el impulso sostenido con medias móviles y ADX.

Escultor de volatilidad: Busca retrocesos utilizando las bandas de Bollinger y los extremos del RSI. Gestión inquebrantable del riesgo Lote Fijo, Riesgo Porcentual o Riesgo Fijo en $ : Alinee el riesgo con sus objetivos.

Escala automática: Ajusta el tamaño de los lotes a medida que su cuenta crece, preservando el capital durante las caídas. Protecciones reforzadas Filtro de diferenciales : Bloquea las operaciones durante los diferenciales erráticos habituales en las horas de volatilidad del oro.

Límites de posición : Limita las operaciones abiertas y los lotes totales para evitar la sobreexposición.

Protección de la renta variable: Bloquea las operaciones si la renta variable cae por debajo de un mínimo definido por el usuario. Ejecución por láser Stop loss, take profit y trailing stops personalizables (en pips o acción del precio).

Objetivos diarios de beneficios/pérdidas para bloquear ganancias y reajustar para nuevas configuraciones. Sesiones pulidas en el tiempo Opere durante las ventanas de alta liquidez (por ejemplo, solapamiento Londres/Nueva York).

Cierre automático de posiciones antes del cierre del viernes para evitar los huecos del fin de semana. Cuadro de mandos cristalino Supervise las estadísticas en tiempo real: saldo, capital, margen, operaciones abiertas y pérdidas y ganancias de la sesión.

Registros históricos para auditar el rendimiento y perfeccionar las estrategias.

Cómo funciona Diamond Pro EA

Perfeccionamiento de señales: Analiza la acción del precio XAUUSD H1 en busca de confirmaciones de tendencia o patrones de inversión.

Filtra el ruido mediante análisis de volumen y detección de divergencias. Comprobación Diamond previa a la operación: Valida los spreads, la equidad de la cuenta y el cumplimiento de las reglas de las empresas de apoyo.

Omite las operaciones que corren el riesgo de superar los umbrales de riesgo o los límites de reducción. Ejecución impecable: Abre operaciones con tamaños de lote calculados y SL/TP predefinidos.

Activa los trailing stops para asegurar los beneficios durante las tendencias fuertes.

Cierra las posiciones en los objetivos diarios o al final de la sesión. Brillo continuo: Actualizaciones en directo del panel de control con métricas en tiempo real y perspectivas de la estrategia.

Archiva el historial de operaciones para una optimización continua.

Por qué Diamond Pro EA destaca

Maestría centrada en el oro : Diseñado exclusivamente para el ritmo del XAUUSD.

Preparado para Prop Firm : Diseñado para pasar las evaluaciones con disciplina conforme a las reglas.

Ventaja probada durante 1 año : Probado durante el rally del oro de 2023 y las correcciones de 2024.

Sin fallos emocionales : Totalmente automatizado, eliminando el sesgo humano.

Brillo instantáneo: Fácil instalación, sin codificación ni ajustes manuales.

El nuevo mejor amigo de su cartera

Ya sea que esté extrayendo beneficios de una cuenta personal o puliendo sus habilidades para un desafío financiado,Diamond Pro EA le da las herramientas para tallar ganancias consistentes de XAUUSD H1. Con un historial de 1 año y controles de riesgo de grado diamante, es hora de convertir la volatilidad del oro en valor duradero.



