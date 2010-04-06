Diamond Pro XAUUSD
- Asesores Expertos
- Raphael Schwietering
- Versión: 2.0
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Diamond Pro EA es un sistema de trading automatizado premium creado paraXAUUSD (Gold/USD) en el gráfico de 1 hora. Como un maestro gemólogo, pule la volatilidad del mercado en bruto en oportunidades impecables, aprovechando1 año de backtesting y gestión de riesgos de diamante duro. Ya sea que esté refinando su cartera o moliendo a través de los desafíos de la empresa prop, Diamond Pro EA ofrece la claridad y la disciplina para desbloquear el verdadero valor del oro.
Características principales de Diamond Pro EA
-
XAUUSD H1 Experiencia
-
Ajustado con precisión a la volatilidad única del oro, los ciclos de liquidez y los catalizadores macroeconómicos.
-
Se adapta tanto a las tendencias alcistas como a las fases de consolidación.
-
-
Prueba retrospectiva a presión de 1 año
-
Probado hasta 2024-2025, incluyendo la subida del oro a máximos históricos y las correcciones.
-
Rendimiento transparente: bajas depreciaciones, relaciones riesgo-recompensa consistentes y cambios de estrategia adaptables.
-
-
Certificado Prop Firm
-
Cumple los límites de detracción del 5%-10% y las normas de pérdidas diarias.
-
Evita el sobreapalancamiento y los deslizamientos motivados por las noticias para proteger las cuentas financiadas.
-
-
Estrategias multifacéticas
-
Cortador de tendencias: Aprovecha el impulso sostenido con medias móviles y ADX.
-
Escultor de volatilidad: Busca retrocesos utilizando las bandas de Bollinger y los extremos del RSI.
-
-
Gestión inquebrantable del riesgo
-
Lote Fijo, Riesgo Porcentual o Riesgo Fijo en $: Alinee el riesgo con sus objetivos.
-
Escala automática: Ajusta el tamaño de los lotes a medida que su cuenta crece, preservando el capital durante las caídas.
-
-
Protecciones reforzadas
-
Filtro de diferenciales: Bloquea las operaciones durante los diferenciales erráticos habituales en las horas de volatilidad del oro.
-
Límites de posición: Limita las operaciones abiertas y los lotes totales para evitar la sobreexposición.
-
Protección de la renta variable: Bloquea las operaciones si la renta variable cae por debajo de un mínimo definido por el usuario.
-
-
Ejecución por láser
-
Stop loss, take profit y trailing stops personalizables (en pips o acción del precio).
-
Objetivos diarios de beneficios/pérdidas para bloquear ganancias y reajustar para nuevas configuraciones.
-
-
Sesiones pulidas en el tiempo
-
Opere durante las ventanas de alta liquidez (por ejemplo, solapamiento Londres/Nueva York).
-
Cierre automático de posiciones antes del cierre del viernes para evitar los huecos del fin de semana.
-
-
Cuadro de mandos cristalino
-
Supervise las estadísticas en tiempo real: saldo, capital, margen, operaciones abiertas y pérdidas y ganancias de la sesión.
-
Registros históricos para auditar el rendimiento y perfeccionar las estrategias.
-
Cómo funciona Diamond Pro EA
-
Perfeccionamiento de señales:
-
Analiza la acción del precio XAUUSD H1 en busca de confirmaciones de tendencia o patrones de inversión.
-
Filtra el ruido mediante análisis de volumen y detección de divergencias.
-
-
Comprobación Diamond previa a la operación:
-
Valida los spreads, la equidad de la cuenta y el cumplimiento de las reglas de las empresas de apoyo.
-
Omite las operaciones que corren el riesgo de superar los umbrales de riesgo o los límites de reducción.
-
-
Ejecución impecable:
-
Abre operaciones con tamaños de lote calculados y SL/TP predefinidos.
-
Activa los trailing stops para asegurar los beneficios durante las tendencias fuertes.
-
Cierra las posiciones en los objetivos diarios o al final de la sesión.
-
-
Brillo continuo:
-
Actualizaciones en directo del panel de control con métricas en tiempo real y perspectivas de la estrategia.
-
Archiva el historial de operaciones para una optimización continua.
-
Por qué Diamond Pro EA destaca
-
Maestría centrada en el oro: Diseñado exclusivamente para el ritmo del XAUUSD.
-
Preparado para Prop Firm: Diseñado para pasar las evaluaciones con disciplina conforme a las reglas.
-
Ventaja probada durante 1 año: Probado durante el rally del oro de 2023 y las correcciones de 2024.
-
Sin fallos emocionales: Totalmente automatizado, eliminando el sesgo humano.
-
Brillo instantáneo: Fácil instalación, sin codificación ni ajustes manuales.
El nuevo mejor amigo de su cartera
Ya sea que esté extrayendo beneficios de una cuenta personal o puliendo sus habilidades para un desafío financiado,Diamond Pro EA le da las herramientas para tallar ganancias consistentes de XAUUSD H1. Con un historial de 1 año y controles de riesgo de grado diamante, es hora de convertir la volatilidad del oro en valor duradero.