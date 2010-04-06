Diamond Pro XAUUSD

Diamond Pro EA es un sistema de trading automatizado premium creado paraXAUUSD (Gold/USD) en el gráfico de 1 hora. Como un maestro gemólogo, pule la volatilidad del mercado en bruto en oportunidades impecables, aprovechando1 año de backtesting y gestión de riesgos de diamante duro. Ya sea que esté refinando su cartera o moliendo a través de los desafíos de la empresa prop, Diamond Pro EA ofrece la claridad y la disciplina para desbloquear el verdadero valor del oro.

Características principales de Diamond Pro EA

  1. XAUUSD H1 Experiencia

    • Ajustado con precisión a la volatilidad única del oro, los ciclos de liquidez y los catalizadores macroeconómicos.

    • Se adapta tanto a las tendencias alcistas como a las fases de consolidación.

  2. Prueba retrospectiva a presión de 1 año

    • Probado hasta 2024-2025, incluyendo la subida del oro a máximos históricos y las correcciones.

    • Rendimiento transparente: bajas depreciaciones, relaciones riesgo-recompensa consistentes y cambios de estrategia adaptables.

  3. Certificado Prop Firm

    • Cumple los límites de detracción del 5%-10% y las normas de pérdidas diarias.

    • Evita el sobreapalancamiento y los deslizamientos motivados por las noticias para proteger las cuentas financiadas.

  4. Estrategias multifacéticas

    • Cortador de tendencias: Aprovecha el impulso sostenido con medias móviles y ADX.

    • Escultor de volatilidad: Busca retrocesos utilizando las bandas de Bollinger y los extremos del RSI.

  5. Gestión inquebrantable del riesgo

    • Lote Fijo, Riesgo Porcentual o Riesgo Fijo en $: Alinee el riesgo con sus objetivos.

    • Escala automática: Ajusta el tamaño de los lotes a medida que su cuenta crece, preservando el capital durante las caídas.

  6. Protecciones reforzadas

    • Filtro de diferenciales: Bloquea las operaciones durante los diferenciales erráticos habituales en las horas de volatilidad del oro.

    • Límites de posición: Limita las operaciones abiertas y los lotes totales para evitar la sobreexposición.

    • Protección de la renta variable: Bloquea las operaciones si la renta variable cae por debajo de un mínimo definido por el usuario.

  7. Ejecución por láser

    • Stop loss, take profit y trailing stops personalizables (en pips o acción del precio).

    • Objetivos diarios de beneficios/pérdidas para bloquear ganancias y reajustar para nuevas configuraciones.

  8. Sesiones pulidas en el tiempo

    • Opere durante las ventanas de alta liquidez (por ejemplo, solapamiento Londres/Nueva York).

    • Cierre automático de posiciones antes del cierre del viernes para evitar los huecos del fin de semana.

  9. Cuadro de mandos cristalino

    • Supervise las estadísticas en tiempo real: saldo, capital, margen, operaciones abiertas y pérdidas y ganancias de la sesión.

    • Registros históricos para auditar el rendimiento y perfeccionar las estrategias.

Cómo funciona Diamond Pro EA

  1. Perfeccionamiento de señales:

    • Analiza la acción del precio XAUUSD H1 en busca de confirmaciones de tendencia o patrones de inversión.

    • Filtra el ruido mediante análisis de volumen y detección de divergencias.

  2. Comprobación Diamond previa a la operación:

    • Valida los spreads, la equidad de la cuenta y el cumplimiento de las reglas de las empresas de apoyo.

    • Omite las operaciones que corren el riesgo de superar los umbrales de riesgo o los límites de reducción.

  3. Ejecución impecable:

    • Abre operaciones con tamaños de lote calculados y SL/TP predefinidos.

    • Activa los trailing stops para asegurar los beneficios durante las tendencias fuertes.

    • Cierra las posiciones en los objetivos diarios o al final de la sesión.

  4. Brillo continuo:

    • Actualizaciones en directo del panel de control con métricas en tiempo real y perspectivas de la estrategia.

    • Archiva el historial de operaciones para una optimización continua.

Por qué Diamond Pro EA destaca

  • Maestría centrada en el oro: Diseñado exclusivamente para el ritmo del XAUUSD.

  • Preparado para Prop Firm: Diseñado para pasar las evaluaciones con disciplina conforme a las reglas.

  • Ventaja probada durante 1 año: Probado durante el rally del oro de 2023 y las correcciones de 2024.

  • Sin fallos emocionales: Totalmente automatizado, eliminando el sesgo humano.

  • Brillo instantáneo: Fácil instalación, sin codificación ni ajustes manuales.

El nuevo mejor amigo de su cartera

Ya sea que esté extrayendo beneficios de una cuenta personal o puliendo sus habilidades para un desafío financiado,Diamond Pro EA le da las herramientas para tallar ganancias consistentes de XAUUSD H1. Con un historial de 1 año y controles de riesgo de grado diamante, es hora de convertir la volatilidad del oro en valor duradero.


