Prime Plus XAUUSD h1

Prime Plus - Asesor Experto para XAUUSD H1

Prime Plus es un sistema de trading desarrollado específicamente para el par XAUUSD en el marco temporal H1. Está diseñado para operar eficazmente en las condiciones actuales del mercado, basándose en dos años de pruebas desde 2024 hasta el presente. A diferencia de muchos sistemas que se basan en pruebas retrospectivas obsoletas a largo plazo, Prime Plus está optimizado y sometido a pruebas de estrés para la dinámica reciente del mercado. El EA incluye un conjunto completo de herramientas de gestión de riesgos y es adecuado para las condiciones de negociación de la empresa prop.

Cada operación realizada por Prime Plus incluye un stop loss y un take profit para garantizar un control disciplinado del riesgo. El EA está equipado con protecciones diarias, salvaguardas de equidad y filtros de entrada para gestionar la exposición y evitar operaciones durante condiciones desfavorables. Prime Plus también está diseñado para recuperarse automáticamente después de alcanzar los objetivos de ganancias o pérdidas del día.

Características principales:

Ajustes generales incluyen:

Modo Backtest para pruebas más rápidas

Comentario de orden personalizado y número mágico

Panel de información

Modos de cobertura, sólo largo o sólo corto

Gestión monetaria:

Lote fijo o porcentaje

Opción de definir el riesgo por saldo, capital o un importe fijo en divisas.

Gestión de operaciones:

Stop loss y take profit aplicados a cada posición

Tope dinámico opcional

Control diario de pérdidas y ganancias basado en objetivos con reanudación automática

Protecciones de entrada:

Filtro de diferencial

Límites para posiciones y lotes abiertos

Operaciones máximas por vela

Protecciones diarias y de cuenta

Límites diarios de pérdidas y detracciones

Controles de capital mínimo y máximo

Función de reinicio diario

Gestión de sesiones:

Sesiones de negociación configurables para cada día

Opción de desactivar la negociación en domingo

Posibilidad de cerrar las operaciones al cierre de la sesión o del viernes

Resultados de Backtest:

Prime Plus ha mostrado un excelente rendimiento durante el backtesting desde 2024 hasta la actualidad en XAUUSD H1.

Requisitos mínimos y recomendaciones:

Broker: Cualquier broker con un spread bajo. Se sugiere IC Markets

Depósito mínimo: 500 USD (con apalancamiento 1:500)

Depósito recomendado: 1000 USD (con apalancamiento 1:500)

Apalancamiento: Al menos 1:100; se recomienda 1:500

Tipo de cuenta: Cobertura

VPS: Requerido para operación continua 24/7

Este sistema es adecuado para los operadores que buscan un enfoque moderno y disciplinado para el comercio XAUUSD que se alinea con las reglas de la empresa prop y las condiciones del mercado en vivo.



